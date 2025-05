Startseite Als Standard der Batteriefertigung gesetzt - ATS Corporation stellt SuperTrak CONVEYANCE™ auf Batteryshow vor Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-05-27 08:18. Die Hürden für die Batteriefertigung in Serie sind hoch. Mit dem Transfersystem SuperTrak CONVEYANCE™ meistern diese die Maschinenhersteller für partielle Bereiche der Zellvorbereitung mit Leichtigke Stuttgart - 26. Mai 2025 - Die Skalierung der Batterieproduktion vom Labormaßstab zu Gigafabriken ist ein zentrales Thema bei Automobilherstellern. Dabei spielt die Automatisierung ausgewählter Prozessschritte in der Zellvorbereitung eine entscheidende Rolle, um Effizienz und Produktionsvolumen zu steigern. Die SuperTrak CONVEYANCE™ Montageplattform von ATS Corporation übernimmt mit Ihrer Erfahrung aus über 60 umgesetzten Programmen in der Batterieproduktionsanlage die Führungsrolle im Markt. "Mit den technologischen Erkenntnissen aus der 40 jährigen Erfahrung der ATS Corporation sowie die Erkenntnis aus 60 Batterieprojekten in den letzten 10 Jahren, unterstützen wir Fahrzeughersteller bei der effizienten Umsetzung in der spannenden Welt der Batterieserienproduktion", so Eugen Goidenko, Director Automation Products bei ATS. SuperTrak CONVEYANCE™ - System ist als Standard in der Zellfertigung gesetzt:

" SuperTrak CONVEYANCE™ - System wurde in über 60 Projekten kritisch von unseren Maschinenherstellern sowie Automobilkunden geprüft, validiert und hat sich bei der Zellfertigung als Standard durchgesetzt", ergänzt Goidenko. "Das macht uns besonders stolz." Es gibt bei den Fahrzeugherstellern einen starken Fokus auf den Einsatz von effizienten und nachhaltigen Produktionsverfahren. SuperTrak CONVEYANCE™ - System kommt diesem Fokus mit folgenden Leistungen nach: 1. Reduzierung des Energieverbrauchs durch präzise, bedarfsgesteuerte Antriebssteuerung.

? Weniger Energieverluste dank intelligenter Bewegungsprofile.

2. Minimierung von Stillstands-Zeiten durch wartungsarme Konstruktion und hohe Systemverfügbarkeit.

? Steigerung der OEE durch reduzierte MTTR und planbare Instandhaltung.

3. Ressourcenschonung durch flexible Nutzung einer Linie für mehrere Zelltypen und Formate.

? Vermeidung von Überkapazitäten und unnötigen Umbauten.

4. Skalierbarkeit und Wiederverwendbarkeit durch modulares Anlagenkonzept.

? Langfristige Investitionssicherheit bei Produkt- und Volumenwechseln.

5. Reduktion des CO?-Fußabdrucks durch kompakte Bauweise und Integration mehrerer Prozessschritte auf kleinstem Raum.

? Weniger Platzbedarf, weniger Infrastruktur, geringere Betriebskosten. Zusammenfassung: Warum SuperTrak in der Batteriefertigung einsetzen

? Ultraschnell: 0,5 - 2,2 Sek Taktzeiten

? Sehr präzise: +/- 0,01mm Wiederholbarkeit

? Hohe Anzahl an Zell-/ oder Stack-Varianten: 2 - 8 im Schnitt

? Anpassbar für ständig wechselndes Produkt (bis zu 400 Änderungsanträge pro Batterieprojekt sind Standard

? Pufferzonen und Backup Strategien (Schlechte Teile (NOK) & Fehlerstrategien)

? Platzsparend bis zu 50% kleiner: durch die vertikale anbringen beidseitig zu bearbeiten Einsatzgebiete: Zellvorbereitung & Modulmontage:

Besonders geeignet für präzise Prozesse in der Zellvorbereitung sowie für das Handling bei Mini-Stacking-Anwendungen. Hier ermöglicht SuperTrak CONVEYANCE™ - System eine hohe Prozesssicherheit und Flexibilität bei wechselnden Zellformaten. Batterietesten auf Zellebene:

Ideal für den effizienten und skalierbaren Test einzelner Zellen vor der Weiterverarbeitung. Die präzise Steuerung und Wiederholgenauigkeit von SuperTrak CONVEYANCE™ - System trägt zur Qualitätssicherung im frühen Produktionsstadium bei. Packmontage & Baugruppentests:

In diesen Bereichen werden derzeit andere Technologien bevorzugt. SuperTrak CONVEYANCE™ - System entfaltet seine Stärken insbesondere in vorgelagerten, zellnahen Prozessen mit hohen Anforderungen an Dynamik, Präzision und Flexibilität. Besuchen Sie uns auf der Battery Show in der Zeit von 3. bis 5. Juni 2025 ain Halle 8, am Stand E09, um die Einsatzmöglichkeiten von Supertrak genauer kennenzulernen und aus der Erfahrung von über 60 Programmen zu profitieren. Über SuperTrak CONVEYANCE™

SuperTrak CONVEYANCE™ - Plattformen bilden die Grundlage für weltweit führende Automatisierungsprozesse und bieten höhere Verfügbarkeit, gesteigerten Durchsatz und verbesserte Qualität. SuperTrak CONVEYANCE™ ist eine auf Linearbewegungen basierende Technologie, die die Art und Weise, wie Sie Automatisierungsprozesse entwickeln und gestalten, grundlegend verändert. Individuell gesteuerte Werkzeugträger ermöglichen es Ihnen, den Durchsatz zu erhöhen, ohne mehr Stellfläche zu benötigen, was zu weniger komplexen und anpassungsfähigeren Systemen führt. Mit unserer "Smart Conveyance Technology" können Automatisierungsdesigner die Anforderungen der heutigen Fertigung erfüllen, indem sie eine Hochleistungsautomatisierung zu geringeren Kosten ermöglichen. Über ATS Corporation

Die ATS Corporation ist ein branchenführender Anbieter von Automatisierungslösungen für viele der erfolgreichsten Unternehmen der Welt. ATS nutzt sein umfangreiches Wissen und seine globalen Fähigkeiten in den Bereichen kundenspezifische Automatisierung, Wiederholungsautomatisierung, Automatisierungsprodukte und Mehrwertlösungen, einschließlich Pre-Automatisierung und After-Sales-Services, um die anspruchsvollen Fertigungsautomatisierungssysteme und Serviceanforderungen multinationaler Kunden in Märkten wie Biowissenschaften, Transport, Lebensmittel und Getränke, Konsumgüter und Energie zu erfüllen. ATS wurde 1978 gegründet und beschäftigt über 7.000 Mitarbeiter in mehr als 65 Produktionsstätten und über 85 Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Südostasien und Ozeanien. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Toronto Stock Exchange und an der NYSE unter dem Symbol ATS gehandelt. Besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.atsautomation.com. Kontakt für ein Ticket zur BatteryShow25:

Herr Fuat Arslanoglu , Sales Manager, +49 160 96 717 091 oder nutzen Sie alternativ das Reservierungsformular von SuperTrak CONVEYANCE™ Ticket-Link Hashtags:

#Supertrak #batteriefertigung #zellfertigung #standard #anforderung #battery #batteryshow #zellfertigung #transfersystem #emobilität #automatisierung #automatisierungssystem #montageanlagen #oee #ausbringungsleistung #maschinenhersteller #integratoren #sondermaschinenbau #zellfertigung #durchsatzerhöhung #tia #supertrak #motioncontrol #industrie4.0 #highspeedconveyance #stuttgart #germany #2025 Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: SuperTrak CONVEYANCE™

Herr Fuat Arslanoglu

1 Natura Way 1

N3C 0A4 Cambridge, Ontario

Kanada fon ..: +49 160 96 717 091

web ..: https://supertrakconveyance.com

email : farslanoglu@supertrakconveyance.com SuperTrak CONVEYANCE™ - Plattformen bilden die Grundlage für weltweit führende Automatisierungsprozesse und bieten höhere Verfügbarkeit, gesteigerten Durchsatz und verbesserte Qualität. SuperTrak CONVEYANCE™ ist eine auf Linearbewegungen basierende Technologie, die die Art und Weise, wie Sie Automatisierungsprozesse entwickeln und gestalten, grundlegend verändert. Individuell gesteuerte Werkzeugträger ermöglichen es Ihnen, den Durchsatz zu erhöhen, ohne mehr Stellfläche zu benötigen, was zu weniger komplexen und anpassungsfähigeren Systemen führt. Mit unserer "Smart Conveyance Technology" können Automatisierungsdesigner die Anforderungen der heutigen Fertigung erfüllen, indem sie eine Hochleistungsautomatisierung zu geringeren Kosten ermöglichen. Pressekontakt: SuperTrak CONVEYANCE™

Herr Fuat Arslanoglu

1 Natura Way 1

N3C 0A4 Cambridge, Ontario fon ..: +49 160 96 717 091

web ..: https://supertrakconveyance.com

email : farslanoglu@supertrakconveyance.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten