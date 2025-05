Startseite S-Public Services mit innovativen E-Payment-Lösungen auf der eXPO25 Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-05-27 07:57. Fachausstellung der ekom21 zur Zukunft der Verwaltung ermöglicht Austausch zu aktuellen Herausforderungen des Public Sector. S-Public Services präsentiert neue Bezahlverfahren im E-Government. Stuttgart, 27.05.2025 - Die zur DSV-Gruppe gehörende S-Public Services stellt auf der eXPO25 ihre E-Payment-Lösungen für den öffentlichen Sektor vor. Die Hausmesse der ekom21 gilt als wichtige Fachausstellung für die Zukunft der Verwaltung. Rund 50 Unternehmen präsentieren dort zukunftsweisende Technologien und wertvolle Impulse für die digitale Weiterentwicklung in Kommunen. Darüber hinaus bieten mehr als 30 Workshops die Gelegenheit, Wissen zu aktuellen Herausforderungen der öffentlichen Verwaltung zu vertiefen und sich dazu auszutauschen. In einem Workshop mit dem Titel "Neue Bezahllösungen einsetzen - Überfallprävention gesetzeskonform bereitstellen" präsentieren die Experten der S-Public Services den Teilnehmenden die Neuausrichtung des Kompetenzcenters für E-Government der Sparkassen-Finanzgruppe. Darüber hinaus geben sie Einblick in neue Bezahlverfahren wie Direktüberweisung, Apple Pay und Google Pay, die über die Multi-Bezahllösung GiroCheckout auch für Government-Kunden verfügbar sind und einfach angebunden werden können. Einen weiteren Schwerpunkt des Workshops stellt das Thema Überfallprävention dar, das Kassen und Zahlstellen der öffentlichen Hand betrifft. Die S-Public Services erläutert in Kooperation mit der ekom21, wie die Überfallprävention gesetzeskonform und ohne große Aufwände umgesetzt werden kann. "Unsere Services sind darauf ausgelegt, den Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen einen einfachen und sicheren Zugang zu Online-Angeboten der öffentlichen Verwaltung zu bieten", erklärt Peter Höcherl, Mitglied der Geschäftsleitung der S-Public Services GmbH und Experte für digitale Verwaltungsprozesse. "Wir freuen uns darauf, bei der eXPO25 unseres starken Partners ekom21 unsere innovativen Lösungen einem breiten Publikum vorzustellen." Die eXPO25 findet am 4. Juni im Congresspark Hanau statt. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es hier: https://www.ekom21.de/infocenter/veranstaltungen/expo25/ Weitere Informationen zu den E-Payment-Lösungen der S-Public Services für den öffentlichen Sektor: http://www.s-publicservices.de/ Zusammenfassung

Die S-Public Services GmbH ist das Kompetenzcenter für E-Government der Sparkassen-Finanzgruppe und Ansprechpartner für die öffentliche Hand sowie kommunalnahe Organisationen und Unternehmen. Mit spezialisierten Plug & Play-Lösungen rund um Payment-Services sowie digitalen Verwaltungsprozessen unterstützt S-Public Services die digitale Transformation verschiedenster Bürgerservices. Sie bietet zahlreiche Möglichkeiten für das digitale Bezahlen, effiziente Buchungsvorgänge und Antragsservices - von einfachen Lösungen bis hin zu kompletten Antragsworkflows mit Anbindung an Fachverfahren. Zudem unterstützt sie Verwaltungen mit modernen E-Government- und Bürgerdiensten, darunter Online-Terminvergabe, Besucherstrom-Management und digitale Antragsverfahren sowie ein umfassender Katalog mit über 500 Formularanwendungen. Zu ihren Kunden zählen Städte, Kommunen und Rechenzentren. Die S-Public Services ist ein Unternehmen der DSV-Gruppe, dem zentralen Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe. www.s-publicservices.de

