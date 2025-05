Startseite RAG-Systeme vom KI-Trainingszentrum.com - Lokale KI-Lösungen für Unternehmen mit maximalem Datenschutz Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-05-27 07:17. Mit lokalen RAG-Systemen bietet das KI-Trainingszentrum.com Unternehmen eine datensichere, DSGVO-konforme KI-Lösung - individuell, leistungsstark und ohne Cloud-Abhängigkeit. Das _KI-Trainingszentrum.com_ erweitert sein Portfolio um ein innovatives Angebot: Unternehmen können ab sofort auf maßgeschneiderte RAG-Systeme (Retrieval-Augmented Generation) zugreifen, die lokal in der eigenen IT-Infrastruktur betrieben werden. Damit bietet das Zentrum eine zukunftsweisende Lösung für Unternehmen, die auf künstliche Intelligenz setzen möchten, ohne bei Datenschutz oder Datenhoheit Kompromisse einzugehen. Die Besonderheit: Die RAG-Systeme des KI-Trainingszentrum.com werden direkt im Unternehmen installiert und operieren vollständig lokal - ohne externe Cloud-Anbindungen. Dadurch bleiben sämtliche Daten im Unternehmen und werden DSGVO-konform verarbeitet. Diese Lösung richtet sich insbesondere an Unternehmen mit sensiblen Daten, wie z.?B. aus den Bereichen Recht, Finanzen, Industrie oder Gesundheitswesen. RAG-Technologie - Wissen intelligent nutzen RAG-Systeme kombinieren klassische Informationsretrieval-Methoden mit generativer KI. Unternehmen können damit eigene Dokumente, Datenbanken oder Wissenssammlungen integrieren. Die KI nutzt diese Datenquellen gezielt zur Beantwortung komplexer Fragen, zur Automatisierung von Prozessen oder zur Unterstützung im Kundenservice. Damit entsteht ein intelligenter Assistent, der nicht nur generiert, sondern auf unternehmensspezifisches Wissen zurückgreift. Schlüsselfertige Implementierung und Schulung Das KI-Trainingszentrum.com begleitet Unternehmen von der Konzeption bis zur schlüsselfertigen Implementierung. Neben der technischen Umsetzung bietet das Zentrum auch umfassende Schulungen und Workshops, um Mitarbeitende für den produktiven Einsatz der KI zu befähigen. "Viele Unternehmen möchten KI einsetzen, scheitern aber an Datenschutzbedenken oder der Angst vor Kontrollverlust. Unsere RAG-Systeme lösen dieses Problem - sicher, leistungsfähig und individuell anpassbar", erklärt ein Sprecher des KI-Trainingszentrums. Weitere Informationen unter:

