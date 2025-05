Startseite BürgerStiftung Mössingen blickt zurück und nach vorn Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-05-27 07:10. Am vergangenen Donnerstag präsentierten Vorstand und Stiftungsrat der BürgerStiftung

Mössingen im Rahmen der jährlichen Stifterversammlung die wichtigsten Ereignisse und

Projekte des Jahres 2024.. In geselliger Runde erhielten die anwesenden Stifterinnen und Stifter einen umfassenden Einblick in die

vielfältige Arbeit der Stiftung. Zudem wurden fünf Mössinger Institutionen für ihr

gemeinnütziges Engagement mit Fördermitteln in Höhe von insgesamt 6.500 Euro

unterstützt.

Die BürgerStiftung Mössingen blickt auf ein arbeits- und erfolgreiches Jahr 2024 zurück.

Zahlreiche Projekte prägten das Jahr und erreichten unterschiedlichste Zielgruppen innerhalb der

Stadtgesellschaft. Neben den etablierten Angeboten wie dem _Bürgerauto_, _Gymnastik im Grünen_,

_Urlaub ohne Koffer_, _Dîner en blanc_, _Herbstball_ und _XMAS Glühen_ konnte die Stiftung mit neuen

Projekten wie dem Aufbau von vier Fahrrad-Service-Stationen sowie dem Start der

Lesepatenschaften weitere Akzente setzen und viele Menschen in Mössingen erreichen.

Im Jahr 2025 feiert die BürgerStiftung ihr zehnjähriges Bestehen. Das Jubiläum wird am 21.

September 2025 mit einem großen "Tag der BürgerStiftung" auf dem Löwensteinplatz gefeiert. Auch finanziell war 2024 ein erfreuliches Jahr: Das Stiftungsvermögen wuchs gegenüber dem

Vorjahr um knapp 190.000 Euro auf insgesamt 545.000 Euro an. Zwar ergab sich durch die

großzügige Vergabe von Fördermitteln in Höhe von 16.200 Euro ein negatives Jahresergebnis,

doch konnten durch die Auflösung von Rückstellungen auch in diesem Jahr wieder fünf Projekte

gefördert werden.

Die vergebenen Fördermittel in Höhe von 6.500 Euro gingen an:

• Bürger für Bästenhardt

• CVJM Talheim

• Liederkranz Belsen

• Dreifürstensteinschule

• Netzwerk Streuobst

Zum Abschluss der Veranstaltung würdigte Bürgermeister Martin Gönner das Engagement der

BürgerStiftung Mössingen mit klaren Worten:

"Es gibt in der Gesellschaft zum Glück Menschen, die helfen wollen, Bedarfe sehen und dann

"Es gibt in der Gesellschaft zum Glück Menschen, die helfen wollen, Bedarfe sehen und dann

einfach anpacken. Die Bürgerstiftung mit ihren Projekten ist hier vorbildlich."

Herr Lutz Gisbert

Löwensteinplatz 1 1

72116 Mössingen

Deutschland fon ..: 01639123738

web ..: https://www.buergerstiftung-moessingen.de

Die BürgerStiftung Mössingen wurde im Dezember 2015 gegründet. Sie ist in Ergänzung der wichtigen Arbeit der kommunalen Organe sowie des wertvollen Wirkens zahlreicher Vereine Plattform und Dach für vielfältiges privates Engagement. Sie unterstützt unsere Bürgerinnen und Bürger, unsere Unternehmen und Betriebe sowie alle anderen hier ansässigen Institutionen sein mit dem Ziel, Mössingen als eine lebendige und liebenswerte Stadt weiterzuentwickeln.

Die Stiftung ist Ausdruck einer auf Selbstverantwortung setzenden Bürgerschaft, in die Jung und Alt, Alleinstehende und Familien, Einheimische und Zugezogene gleichermaßen integriert sind und in der Platz ist für Kräfte der Innovation unter Bewahrung der Identität und des historischen Erbes unserer Stadt. Pressekontakt: Bürgerstiftung Mössingen

Lutz Gisbert

Löwensteinplatz 1 1

72116 Mössingen fon ..: 01639123738

