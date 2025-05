Startseite Neuanfang mit Stil: Wie Quereinsteiger mit einer Kosmetikausbildung durchstarten können Text: Pressetext verfasst von youarepretty.de am Di, 2025-05-27 00:04. Ein neuer Job. Ein neuer Weg. Ein Neuanfang, der sich richtig anfühlt. Viele Menschen sehnen sich danach, beruflich endlich das zu tun, was sie wirklich lieben – kreativ arbeiten, mit Menschen in Kontakt stehen und sichtbare Ergebnisse schaffen. Die Beautybranche bietet genau das. Und das Beste: Der Einstieg ist leichter als gedacht – selbst für Quereinsteiger:innen. Mit einem Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit oder des Jobcenters können zertifizierte Ausbildungen zur Kosmetikerin jetzt vollständig gefördert werden. Das bedeutet: neue Karrierechancen ohne finanzielle Belastung. Die You Are Pretty – Beauty & Academy begleitet Menschen auf ihrem Weg in ein erfülltes Berufsleben – mit praxisorientierten Schulungen und persönlicher Betreuung. Ob im modernen Institut oder flexibel über Online-Seminare – die Inhalte sind auf den Erfolg im echten Studioalltag ausgelegt. Weitere Infos unter:

www.youarepretty.de

www.youarepretty.de/schulungen-im-institut

www.youarepretty.de/online-seminare Teilnehmer:innen lernen alles, was sie für den professionellen Umgang mit Haut, Produkten und Geräten brauchen – inklusive Businesswissen und Zertifikat. So entsteht echte Selbstsicherheit im Beruf – und der Mut, neue Wege zu gehen. Gerade für Quereinsteiger:innen, die einen Neustart wagen möchten, ist das die ideale Chance: Ein Beruf mit Sinn, mit Menschen, mit Schönheit – und mit Zukunft. Über youarepretty.de Komplettes Benutzerprofil betrachten