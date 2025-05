Startseite Karrierechance Kosmetik: Warum jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Ausbildung ist Pressetext verfasst von youarepretty.de am Di, 2025-05-27 00:01. Die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften im Beautybereich ist so hoch wie nie zuvor. Kosmetikerinnen mit zertifizierter Ausbildung sind begehrt – in Studios, Spas und im eigenen Business. Wer mit dem Gedanken spielt, sich beruflich neu zu orientieren, findet in der Kosmetikbranche eine zukunftssichere und erfüllende Perspektive. Besonders attraktiv: Die Ausbildung kann jetzt staatlich gefördert werden. Mit einem Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit oder des Jobcenters werden die Kosten für geprüfte Schulungen vollständig übernommen. Damit wird der Einstieg in eine neue Karriere nicht nur möglich, sondern auch finanzierbar. Die You Are Pretty – Beauty & Academy bietet professionelle Kosmetikausbildungen mit anerkannten Zertifikaten an. Die Schulungen richten sich an Anfänger:innen ebenso wie an Umsteiger:innen oder Wiedereinsteiger:innen. Neben den Präsenzkursen im Institut (www.youarepretty.de/schulungen-im-institut) stehen moderne Online-Programme zur Auswahl (www.youarepretty.de/online-seminare), die maximale Flexibilität bieten. Von klassischer Hautpflege über apparative Kosmetik bis hin zu Spezialbehandlungen – das Angebot der Academy ist praxisnah, kompakt und auf beruflichen Erfolg ausgerichtet. Absolvent:innen erhalten nicht nur Fachwissen, sondern auch Unterstützung beim Start in die Selbstständigkeit oder bei der Bewerbung im Studio. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um neue Wege zu gehen – in einer Branche, die stetig wächst und echte Chancen bietet. Mehr Infos zur geförderten Ausbildung gibt es unter www.youarepretty.de Über youarepretty.de Komplettes Benutzerprofil betrachten