Startseite Kosmetikerin werden mit Bildungsgutschein – Jetzt staatlich gefördert in die Beautybranche Pressetext verfasst von youarepretty.de am Di, 2025-05-27 00:00. Viele Menschen träumen von einem Neustart im Berufsleben – warum nicht in der Kosmetikbranche, einem stabil wachsenden Markt mit Zukunft? Wer sich zur Kosmetikerin ausbilden lassen möchte, kann das jetzt mit staatlicher Unterstützung tun. Möglich macht das der Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit oder des Jobcenters. Ein Bildungsgutschein übernimmt die gesamten Kosten einer zertifizierten Ausbildung – von der Kursgebühr bis hin zu Materialien. Voraussetzung: Die Maßnahme muss AZAV-zertifiziert sein und nachweislich die Jobchancen erhöhen. Genau hier setzt die You Are Pretty – Beauty & Academy an, eine renommierte Bildungseinrichtung für Kosmetikausbildungen. Weitere Informationen unter: www.youarepretty.de Die Academy bietet praxisorientierte Schulungen im Institut (www.youarepretty.de/schulungen-im-institut) ebenso wie flexible Online-Seminare (www.youarepretty.de/online-seminare) – ideal für Berufseinsteiger, Umsteiger oder Wiedereinsteiger. Der Fokus liegt auf modernen Behandlungsmethoden, apparativer Kosmetik, Hautpflege sowie Kundenberatung. Absolventinnen erhalten ein anerkanntes Zertifikat, das den beruflichen Einstieg spürbar erleichtert. Mit einer solchen Ausbildung erschließen sich neue Wege: Sei es als angestellte Fachkraft im Studio oder als selbstständige Beauty-Expertin. Und das Beste: Die gesamte Ausbildung ist förderfähig – das bedeutet: Null Kosten, volle Perspektive. Interessierte sollten frühzeitig einen Beratungstermin bei ihrer zuständigen Agentur für Arbeit vereinbaren, um Förderfähigkeit und Wunschkurs zu besprechen. Über youarepretty.de Komplettes Benutzerprofil betrachten