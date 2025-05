Startseite MOSNEL FRANCIACORTA BRUT Ausdruck von Kontinuität, Charakter und terroirgeprägter Eleganz Pressetext verfasst von memo@thurner-pr.com am Mo, 2025-05-26 16:18. Camignone, Mai 2025. Die Franciacorta hat viele erzählenswerte Weine - und einige, die mit jeder Ernte für sich selbst sprechen: konstant gut, eigenständig, unverkennbar. So wie der Mosnel Franciacorta Brut, der erste Franciacorta der Familie Barzanò, der bereits mit seinem ersten Jahrgang 1979 mit viel Eleganz seine tiefe Verbundenheit mit der Anbauzone zum Ausdruck bringt. Mosnel Franciacorta Brut steht beispielhaft f?r die Philosophie der Familie und eines Unternehmens, das die Franciacorta mit Hingabe, Sensibilität und einem authentischen landwirtschaftlich geprägten Denken lebt. „Seit jeher arbeiten wir daran, unsere enge Beziehung zum Anbaugebiet in Qualität und Charakter unserer Weine zum Ausdruck zu bringen“, erklärt Giulio Barzanò, der heute den Familienbetrieb gemeinsam mit seiner Schwester Lucia führt. Mosnel, ein historisches Weingut der Franciacorta, gehört zu den Pionieren des ökologischen Weinbaus und der Pflege der territorialen Identität. Auf 42 Hektar kultiviert das Geschwister-Dream-Team vor allem Chardonnay – die Hauptrebsorte des Guts – sowie Pinot Bianco, die die Handschrift des Hauses markant prägen. Die 44. Cuvée besteht aus Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Nero und erstmals einem Hauch Erbamat, einer gebietstypischen, alten Rebsorte. Erbamat wurde erst kürzlich wieder ins Rebsortenregister für die Produktion von Franciacorta aufgenommen und Mosnel hat für diese Rebsorte einen Hektar reserviert. „Die Erweiterung unserer Cuvée um Erbamat ist weit mehr als ein Experiment“, erklärt Giulio Barzano: „Dank einer ausgeprägten Säure und eines relativ neutralen Aromas bringt diese Rebsorte eine natürliche Frische in den Wein und stärkt somit nicht nur die territoriale Identität, sondern trotzt zudem gezielt den Herausforderungen des Klimawandels.” Rund 30% des Maischeguts gärt und reift in Barriques. Die Zeit auf der Feinhefe beträgt 30 Monate, deutlich länger als die im Produktionsdisziplinar vorgeschriebenen 18 Monate. Die lange Reifezeit verleiht dem Metodo Classico von Mosnel Tiefe und Komplexität ohne ihm seine Vitalität zu nehmen. „Das Ergebnis ist ein Franciacorta von großer Präzision und Finesse“, kommentiert Giulio, "Holunderblüten und Weißdorn verbinden sich mit Zitrusnoten, weißen und gelben Früchten, Kräutern und Mandeln. Die Perlage ist fein und cremig, am Gaumen frisch und harmonisch, mit einem straffen, langen Finale. Ein Schaumwein, der kein Rampenlicht braucht - er entfaltet sich auf natürliche Weise, wie alles, was aus echter Überzeugung entsteht. Um diese geschmacklichen Emotionen zu erleben, bietet Mosnel im Frühjahr und Sommer ein abwechslungsreiches Besucherprogramm mit Vertikalverkostungen, Spaziergängen durch bzw. Picknicks in den Weinbergen. Alles im Zeichen von feinen Schaumweinen, einer geliebten Landschaft und einem authentischen Erlebnis, das dem natürlichem Rhythmus der Natur folgt. Das vollständige Programm finden Sie unter: https://visit.mosnel.com. Bitte unbedingt reservieren. Über memo@thurner-pr.com Komplettes Benutzerprofil betrachten