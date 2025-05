Startseite Das digitale Schwarze Brett optimiert die Organisation in Bildungseinrichtungen Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-05-26 15:41. Komplettpaket von digitalSIGNAGE.de für die Organisation und Kommunikation in Schulen und Universitäten Das legendäre "Schwarze Brett" hat über Generationen hinweg die Kommunikation in Bildungseinrichtungen mittels angepinnter Zettel in den unterschiedlichsten Farben und Formaten beherrscht. Mit der Verfügbarkeit kostengünstiger und robuster Infoscreens findet diese Ära nun ein Ende. Allerdings ist es mit der Installation der Displays nicht getan: Es bedarf einer umfassenden Lösung, um einen einfachen Betrieb sicherzustellen. digitalSIGNAGE.de bietet dazu nun Komplettpakete für Bildungseinrichtungen, die neben der erforderlichen Hardware auch eine CMS-Software sowie detaillierte Beratung umfassen. Auch wenn der nostalgische Aspekt eines "analogen" Schwarzen Brettes nicht zu leugnen ist, so sind die Schwachpunkte dieser Kommunikationstechnik offenbar: Mehrere Schichten übereinander gehefteter Ankündigungen machen die Navigation schwierig, und das Auffinden wichtiger Informationen wird zum Glücksfall, weil Notizen lange nach ihrem Verfalldatum die Pinnwand bedecken. Mit digitalen Signboards und der entsprechenden Software lassen sich Information übersichtlich gestalten und zentral pflegen. Das erleichtert die Orientierung, steigert die Akzeptanz und vereinfacht die Pflege von einer zentralen Instanz aus in Echtzeit. Hardware, Software und Service Eine Komplettlösung für die Ablösung eines analogen Schwarzen Brettes besteht aus drei Kernelementen: Den Diplays inklusive der erforderlichen Player, einem Content-Management-System für die Erstellung und Pflege der Inhalte sowie verschiedenen Service-Dienstleistungen, um die Installation zu vereinfachen und den dauerhaften Betrieb sicherzustellen. digitalSIGNAGE.de stellt für den Einsatz in Bildungseinrichtungen smarte Signboards in unterschiedlichsten Größen von 10 Zoll bis hin zu 98 Zoll zur Verfügung. Sie verfügen je nach Ausführung entweder über eine HD- oder eine 4K-Auflösung mit oder ohne Touch-Funktion, die für den 24/7-Dauerbetrieb ausgelegt sind, sowie einen Profi-Player. Die robuste Hardware in Kombination mit den leistungsfähigen Monitoren erlaubt eine Installation in beliebigen Umgebungen, wobei sie kabellos einzeln oder auch an verschiedenen Standorten angesteuert werden können. Sie dienen damit der Präsentation der eigenen Einrichtung über wichtige Termine und Veranstaltungen bis hin zum Speisenangebot der Mensen und Cafeterien. Bei Bedarf lässt sich das Konzept der digitalen Displays auf die digitale Raumbeschriftung oder -planung erweitern. Um die dargestellten Inhalte zu erstellen, an die Displays zu übertragen und zu verwalten, enthält das Komplettpaket eine Cloud-basierte CMS-Software. Sie ermöglicht es, Texte, Bilder, Videos oder andere digitale Inhalte einfach zu kombinieren und etwa über Wi-Fi an den die jeweiligen Player zu übermitteln. Selbst umfangreiche Informationsangebote lassen sich in Kategorien oder Untermenüs gliedern, um in wenigen Schritten zur erforderlichen Information zu gelangen. Damit auch Laien die Inhalte schnell und einfach erstellen können, stellt digitalSIGNAGE.de eine umfangreiche Sammlung an Templates bereit. Services sichern die Betriebsbereitschaft Die Erfahrung zeigt, dass insbesondere in Bildungseinrichtungen neben der einfachen Einrichtung die Sicherstellung des kontinuierlichen langfristigen Betriebes von besonderer Bedeutung ist. Das Komplettangebot von digitalSIGNAGE.de umfasst daher neben einer dreijährigen Garantie mit Vorab-Austauschservice eine detaillierte Beratung mit kostenlosen Webinaren für die individuellen Lösungen sowie das Angebot der Konzeption, Installation, dem Content-Design sowie einem kontinuierlichen Management und Support. Um den Anforderungen nach Datensicherheit und Datenschutz in öffentlichen Einrichtungen nachzukommen, werden die Daten in einem nach ISO27001 zertifizierten Rechenzentrum in Deutschland gehostet. Zudem ist der Datenschutz durch das DSGVO-Schutzteam zertifiziert. Mit dem Komplettangebot spricht digitalSIGNAGE.de Bildungseinrichtungen an, die sich der digitalen Transformation bedienen wollen, um ihre interne und externe Kommunikation zu verbessern, die Attraktivität zu erhöhen und letztlich auch Ressourcen zu schonen, indem etwa Wege minimiert und Einrichtungen optimal genutzt werden. "Die stressfreie Organisation mithilfe digitaler Infoscreens bietet die Möglichkeit, Informationen auf kreative Weise an Schüler und Studenten weiterzugeben", erklärt Björn Christiansen, CEO der digitalSIGNAGE.de GmbH. "Der Bildungssektor gehört bereits heute zu den Segmenten mit der größten Nachfrage nach intelligenten Lösungen für die Distribution von Informationen. Sie bietet zudem die Möglichkeit, alle Beteiligten an ihrer Lebenswirklichkeit abzuholen und die Akzeptanz der Einrichtung zu erhöhen." Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: digitalsignage.de

Björn Christiansen

Winterhuder Weg 78a

22085 Hamburg

Deutschland fon ..: 040 180241080

web ..: http://www.digitalsignage.de

email : info@digitalsignage.de Die digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH ist der anerkannte Pionier auf dem europäischen Digital-Signage-Markt. Das Unternehmen vertreibt innovative Digital-Signage-Mediaplayer und integrierte Displays für kommerzielle Anwendungen. Durch starke Fokussierung auf Partnerschaften hat die digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH mit einer großen Bandbreite von Geräten auf vertikalen Märkten ein europaweit agierendes Ecosystem aufgebaut. Dazu zählt auch die Bereitstellung eines versierten und europaweit verfügbaren Kundendienstes.

Das Unternehmen ermöglicht den audiovisuellen Transport von informellen oder unterhaltenden Inhalten mit dem Ziel, Benutzer anzuziehen und eine nachhaltige Wirkung zu erzeugen. Hochmoderne Technologien helfen dabei, neue Einsatzbereiche für kommerzielle Services zu besetzen. Eine Retail-Suite unterstützt Integratoren bei der Entwicklung des perfekten Umfeldes für die Nutzer. Die Produkte des Unternehmens sind europaweit tausendfach installiert und bewährt. Pressekontakt: Belogo / New Technology Commuication

Herr Uwe Scholz

Albrechtstr. 11

12167 Berlin fon ..: 0172 3988114

web ..: http://www.belogo.de

email : uscholz@belogo.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten