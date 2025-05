Startseite Innovatives Besuchermanagement-Tool visitortool.net Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-05-26 14:28. visitortool.net ist eine cloudbasierte Softwarelösung, die es ermöglicht, Besucher digital zu erfassen, zu verwalten und zu analysieren. Die Besuchermanagementsoftware ist ideal für KMUs. Mit der Einführung von der visitortool.net Besuchersoftware präsentiert das IT-Beratungsunternehmen Pörtner Consulting eine moderne Lösung für digitales Besuchermanagement. Das Tool ermöglicht Unternehmen eine effiziente und datenschutzkonforme Verwaltung von Besucherströmen. Effiziente Besucherverwaltung für Unternehmen jeder Größe "visitortool.net" ist eine cloudbasierte Softwarelösung, die es ermöglicht, Besucher digital zu erfassen, zu verwalten und zu analysieren. Die intuitive Benutzeroberfläche erlaubt eine einfache Registrierung und Abmeldung von Besuchern, während Echtzeit-Analysen und automatisierte Benachrichtigungen für Transparenz und Sicherheit sorgen. Besonders hervorzuheben ist die DSGVO-Konformität des Systems, die den Schutz personenbezogener Daten gewährleistet. Pörtner Consulting - Ihr Partner für digitale Transformation Seit seiner Gründung im Jahr 2001 hat sich Pörtner Consulting als führendes IT-Beratungsunternehmen etabliert. Mit einem Team von über 25 Experten bietet das Unternehmen umfassende Dienstleistungen in den Bereichen digitale Transformation, Softwareauswahl und E-Business. Die Entwicklung von "visitortool.net" ist ein weiteres Beispiel für das Engagement von Pörtner Consulting, innovative und praxisnahe Lösungen für den Mittelstand bereitzustellen. Vorteile von "visitortool.net" auf einen Blick Digitale Erfassung: Schnelle und einfache Registrierung von Besuchern über verschiedene Endgeräte. Echtzeit-Analysen: Übersichtliche Dashboards bieten einen sofortigen Überblick über Besucherströme. Automatisierte Benachrichtigungen: Gastgeber werden automatisch über die Ankunft ihrer Besucher informiert. DSGVO-Konformität: Sicherstellung des Datenschutzes durch konforme Datenverarbeitung und -speicherung. Skalierbarkeit: Anpassbar an die Bedürfnisse von kleinen Unternehmen bis hin zu großen Konzernen. Verfügbarkeit und weitere Informationen "visitortool.net" ist ab sofort verfügbar und kann über die Website visitortool.net getestet werden. Für weitere Informationen und individuelle Beratung steht das Team von Pörtner Consulting unter poertner-consulting.de zur Verfügung. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: pörtner consulting digital business consulting

pörtner consulting ist ein renommiertes IT-Beratungsunternehmen, das sich auf digitale Transformation, Softwareauswahl und E-Business spezialisiert hat. Mit einem interdisziplinären Team bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für den Mittelstand und unterstützt Kunden bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Digitalisierungsstrategien.

