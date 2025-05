Startseite Scientology-Kirche Mailand: Mitglieder engagieren sich aktiv für Sauberkeit und Umweltschutz Pressetext verfasst von Frank Busch am Mo, 2025-05-26 13:41. Die ehrenamtlichen Scientology-Geistlichen von Mailand haben eine nachhaltige Initiative zur Reinigung und Wiederbelebung öffentlicher Plätze in allen neun Stadtbezirken gestartet und damit ein starkes Zeichen für bürgerliche Verantwortung und Umweltschutz gesetzt. Ihre Bemühungen verändern nicht nur die städtische Landschaft, sondern inspirieren auch eine wachsende Bewegung zu gemeinschaftsbasierten Umweltaktionen in der ganzen Stadt. Die Freiwilligengruppe, die sich aus Anwohnern und Mitgliedern der Scientology-Kirche zusammensetzt, hat sich aktiv an der Reinigung vernachlässigter Parks, vermüllter Straßen, zugewachsener Bürgersteige und ungepflegter Grünflächen beteiligt. Dabei geht es nicht nur um das Aufsammeln von Müll, sondern auch darum, ein tieferes Gefühl der persönlichen und kollektiven Verantwortung für die Umwelt zu fördern. "Der Müll verschwindet nicht von selbst, und auch die Verwahrlosung wird nicht behoben, wenn man nichts unternimmt", so ein Mitglied der ehrenamtlichen Geistlichen. "Jede einzelne Anstrengung trägt zu einer saubereren, sichereren und lebenswerteren Stadt bei. Unser Ziel ist es, mit gutem Beispiel voranzugehen und verantwortungsvolles Verhalten gegenüber unserer gemeinsamen Umwelt zu fördern." Umweltaktionen mit Bildungsanspruch und sozialer Wirkung Seit dem Beginn ihrer Bemühungen vor fast drei Jahren hat sich die Gruppe jeden Samstagmorgen in verschiedenen Stadtteilen versammelt, ausgerüstet mit Handschuhen, Säcken und Entschlossenheit. Bei den jüngsten Aufräumaktionen sammelten die Freiwilligen in nur wenigen Stunden etwa 80 große Säcke mit Müll ein: ein greifbares Zeichen für den Fortschritt ihrer laufenden Mission. Diese Aktivitäten werden in Abstimmung mit den örtlichen Behörden durchgeführt, darunter auch die AMSA (Azienda Milanese Servizi Ambientali, Mailänder Unternehmen für Umweltdienstleistungen), die die logistischen Aspekte der Aufräumarbeiten unterstützt. Durch diese Zusammenarbeit wird sichergestellt, dass die Arbeit effektiv bleibt und mit den umfassenderen kommunalen Nachhaltigkeitszielen in Einklang steht. Über die Aufräumarbeiten hinaus veranstaltet die Scientology Kirche in Mailand pädagogische Workshops, offene Veranstaltungen und Hilfsprogramme, die sich an Schulen, Familien und Institutionen richten. Diese Initiativen sind darauf ausgerichtet, langfristige Verhaltensänderungen zu fördern und eine Kultur des Umweltschutzes zu unterstützen. Durch interaktive Präsentationen und praktische Lernerfahrungen erhalten die Teilnehmer Werkzeuge für das tägliche Leben, die auf ethischen Prinzipien und Problemlösungstechniken aus dem Scientology Handbuch beruhen. Das Programm betont die Selbstverbesserung, die Kommunikation und den Dienst an der Gemeinschaft - Werte, die weit über jede religiöse oder kulturelle Grenze hinaus wirken. Kostenlose Online-Kurse, die auf diesen Lehren basieren, sind weltweit verfügbar und ermöglichen es dem Einzelnen, sie unabhängig zu studieren und anzuwenden. Die Materialien sind für Menschen aller Glaubensrichtungen zugänglich, was sie zu einer wertvollen Ressource für Pädagogen, Jugendleiter und Gemeindeorganisatoren macht. Ein globales Programm mit lokaler Wirkung Das Programm der ehrenamtlichen Geistlichen wurde vor über vierzig Jahren von L. Ron Hubbard, dem Gründer der Scientology, ins Leben gerufen. Ursprünglich als humanitäre Antwort auf Naturkatastrophen und soziale Krisen entwickelt, hat es sich seitdem zu einem globalen Netzwerk von ausgebildeten Freiwilligen entwickelt, die Gemeinden in Not helfen - sei es durch Katastrophenhilfe, Drogenaufklärung, Unterstützung bei der Alphabetisierung oder Umweltschutz. Heute sind die ehrenamtlichen Geistlichen in über 100 Ländern tätig und reagieren sowohl auf von Menschen verursachte als auch auf Naturkatastrophen, indem sie dort Hilfe leisten, wo sie am dringendsten benötigt wird. In Mailand hat sich einer ihrer vielen Schwerpunkte auf die Bekämpfung der sich langsam ausbreitenden Krise des städtischen Verfalls und der Gleichgültigkeit gegenüber der Umwelt verlagert - Probleme, die Städte in ganz Europa und darüber hinaus betreffen. Über Frank Busch Vorname

Frank Nachname

Busch Adresse

Domstraße 9 20095 Hamburg Branche

Religion Komplettes Benutzerprofil betrachten