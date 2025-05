Startseite Bravobike und Shopmacher revolutionieren in Rekordzeit den Gebrauchtfahrradmarkt Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-05-26 13:11. Bravobike revolutioniert den Gebrauchtfahrradmarkt: Aus Gebrauchtradstudio wird revelo.de - in nur acht Wochen Das Münchner Startup Bravobike setzt mit dem erfolgreichen Launch seiner neuen Online-Plattform revelo.de neue Maßstäbe im digitalen Gebrauchtfahrradmarkt. In Rekordzeit von nur acht Wochen realisierte das Unternehmen gemeinsam mit der E-Commerce-Agentur Shopmacher einen vollständigen Relaunch seiner digitalen Präsenz. München / Gescher. Das Münchner Startup Bravobike hat sich zum Ziel gesetzt, den Gebrauchtmarkt für Fahrräder zu professionalisieren und zu digitalisieren. Mit Leasingrückläufern, die von Bravobike professionell aufbereitet werden, bietet das Unternehmen seinen Kunden eine attraktive Alternative zum Neukauf. Der alte Shop Gebrauchtradstudio war nach vier Jahren Betrieb technisch allerdings in die Jahre gekommen und jedes Update nur schwer umzusetzen. Daher suchte der Händler nach einer neuen Lösung, um den Verkauf von Gebrauchträdern abbilden zu können. Um zukünftige Erweiterungen des Geschäftsmodells möglichst einfach umsetzen zu können, entschied sich der Online-Händler für eine Plattform auf Basis von Composable Commerce Bei diesem Ansatz kauft man seinen Online-Shop nicht als ein großes, starres System von einem einzigen Anbieter, sondern setzt ihn aus verschiedenen, spezialisierten Komponenten unterschiedlicher Anbieter zusammen. Alle diese Lösungen arbeiten über Schnittstellen zusammen. Wächst ihr Geschäft, können Händler einfach neue Komponenten hinzufügen oder bestehende austauschen. So zahlen sie nur für Funktionen, die sie wirklich brauchen und sind auch nicht an einen einzigen Anbieter gebunden. Aus Gebrauchtradstudio wird revelo.de Unter dem neuen Namen revelo.de ging die neue Composable-Commerce-Plattform nach nur acht Wochen Entwicklungszeit in einer ersten Minimalversion ans Netz. Inzwischen können die Kunden über einen intuitiven Bike-Finder herausfinden, welches Bike aus dem aktuellen Sortiment von rund 500 Marken und 30 Gattungen am besten den eigenen Bedürfnissen entspricht und ihr Wunschfahrrad dann risikolos mit 14 Tagen Rückgaberecht und 50 freien Testkilometern bestellen. Mit dem erfolgreichen Launch von revelo.de sieht sich Bravobike gut positioniert, um den Gebrauchtfahrradmarkt nachhaltig zu verändern. Das schont nicht nur den Geldbeutel der Verbraucher, sondern sorgt auch für mehr Nachhaltigkeit im Fahrradmarkt. Mehr Infos zum Case in der dazugehörigen Fallstudie: https://bit.ly/bravobike Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: SHOPMACHER

