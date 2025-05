Startseite Nur noch wenige Tage... Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-05-26 12:46. Am 28. Juni 2025 wird Barrierefreiheit Pflicht: Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz tritt in Kraft. Aktion-Barrierefrei.org zeigt Unternehmen jetzt letzte Schritte zur Umsetzung. 26. Mai 2025 - In weniger als fünf Wochen endet die Übergangsfrist: Ab 28. Juni 2025 müssen viele digitale Produkte und Dienstleistungen barrierefrei sein. Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) verpflichtet Unternehmen, ihre Webseiten, Online-Shops, Self-Service-Terminals und weitere Angebote so zu gestalten, dass sie für alle Menschen - einschließlich Menschen mit Behinderung - ohne zusätzliche Hürden nutzbar sind. Gesetzlicher Rahmen Umsetzung des European Accessibility Act (EAA): Das BFSG überführt die EU-Richtlinie in deutsches Recht und schafft erstmals verbindliche Vorgaben für private Anbieter. Geltungsbereich: Betroffen sind u. a. E-Commerce-Plattformen, Banking-Apps, E-Book-Reader, Geld- und Fahrkartenautomaten sowie Kundenschnittstellen in Hotels, Verkehr und Telekommunikation. Fristen & Sanktionen: Für Neuentwicklungen gilt die Barrierefreiheit ab 28. Juni 2025 unmittelbar; bestehende Automaten dürfen noch bis 2030 betrieben werden, müssen aber anschließend den Anforderungen entsprechen. Bei Verstößen drohen Bußgelder und Wettbewerbsnachteile. Dringender Handlungsbedarf "Viele Unternehmen haben die Komplexität unterschätzt. Wer jetzt nicht reagiert, riskiert nicht nur Strafen, sondern verliert eine wachsende Kundengruppe von rund 13 Mio. Menschen mit Behinderung in Deutschland", warnt Stefan Strassburg, Sprecher der Initiative Aktion-Barrierefrei.org. Unsere Unterstützung Aktion-Barrierefrei.org begleitet Unternehmen aller Branchen - vom KMU bis zum Konzern - auf dem Weg zur rechtskonformen digitalen Barrierefreiheit: Schnellanalyse Ihrer bestehenden Website oder App (48-h-Audit) Priorisierte Maßnahmenpläne nach BFSG- und WCAG-Kriterien Umsetzungs-Support durch zertifizierte Accessibility-Experten Schulungen & Awareness-Sessions für Entwickler- und Marketing-Teams Langfristiges Monitoring inkl. Reportings für Aufsichtsbehörden Mehr Informationen finden Sie unter

https://aktion-barrierefrei.org/handlungsfelder/barrierefreie-webseiten-... . Über Aktion-Barrierefrei.org Aktion-Barrierefrei.org ist eine Initiative von Expert*innen aus IT, Design und Rechtswissenschaft, die Unternehmen praxisnah bei der Erreichung digitaler Barrierefreiheit unterstützt. Seit 2022 wurden bereits über 220 Web- und Software-Projekte auf barrierefreie Standards umgestellt. Pressekontakt

