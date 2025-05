Startseite GoTürkiye-Galadinner in Berlin feiert kulinarisches Erbe im Rahmen der Themenwoche "Türkische Küche" Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-05-26 08:06. Anlässlich der weltweit zelebrierten Themenwoche "Türkische Küche" luden das Ministerium für Kultur und Tourismus der Republik Türkiye sowie die TGA am 22. Mai 2025 zu einem exklusiven Galaabend ein. Die Veranstaltung, unterstützt von der Botschaft der Republik Türkiye, Turkish Airlines und Titanic Hotels, stand ganz im Zeichen der klassischen Gerichte der türkischen Küche - und vereinte Vertreterinnen und Vertreter aus Tourismuswirtschaft, Medien und Kultur zu einem genussvollen Abend voller kulinarischer Entdeckungen und kulturellem Austausch.

Menü als Reise durch die kulinarische Vielfalt der Destination Türkiye

Das sorgfältig kuratierte 6-Gänge-Menü präsentierte einen Querschnitt durch das Reiseland Türkiye und spiegelte den diesjährigen thematischen Schwerpunkt "Klassische Gerichte der türkischen Küche" wider. Serviert wurden moderne Interpretationen der traditionellen Spezialitäten wie Mercimek Çorbas? (Linsensuppe), ?mambay?ld? (gefüllte Aubergine in Olivenöl gedünstet), Mant? (mit Fleisch gefüllte kleine Teigtaschen serviert mit Jogurt und Chillibutter), oder Tepsi Böre?i (knusprige, gefüllte Teigblätter), frischer Bostana-Salat mit Granatapfel-Olivenöldressing, Kar???k Dolma (gefüllte Weinblätter, getrocknete Aubergine und frische grüne Paprika mit Fleisch-Reis-Füllung und Joghurt) oder als vegetarische Alternative Kurufasulye Pilav ( weißer Bohneneintopf mit türkischen Butterreis und eingelegtem Gemüse), sowie die beliebten Desserts Kazandibi (was wortwörtlich übersetzt "den Boden des Kessels" heißt und eine Art karamellisierter Milchpudding ist) und das berühmte Baklava.

Die rund 120 geladenen Gäste, darunter Medienvertreter, Food-Influencer und Repräsentanten der Tourismus- und Kulturbranche, erlebten einen stimmungsvollen Abend, bei dem neben kulinarischem Genuss auch Hintergrundinformationen zur Herkunft und Bedeutung der Speisen, die Gastfreundschaft und der kulturelle Austausch im Mittelpunkt standen.

In seiner Begrüßungsrede betonte Herr Ahmet Alemdar, Kulturattaché der Republik Türkiye und Gastgeber der Veranstaltung die Bedeutung der Themenwoche Türkische Küche als "Plattform zur Würdigung und Weitergabe eines jahrtausendealten kulinarischen Erbes, das nicht nur ein geschmackliches Erlebnis ist, sondern auch durch Werte wie Gemeinschaft und Nachhaltigkeit geprägt ist, Menschen verbindet und Brücken zwischen Kulturen schlägt."

So verwandelte sich der Abend in eine kulinarisch-kulturelle Entdeckungsreise, die den Geist türkischer Gastfreundschaft in der deutschen Hauptstadt spürbar machte.

Die türkische Kulinarik spielt auch eine zentrale Rolle im Tourismuserlebnis und eröffnet Türkiye-Reisenden auf eindrucksvolle Weise authentische Einblicke in die kulturelle Vielfalt und Lebensart des Landes. Ob beim Besuch traditioneller Restaurants, auf regionalen Märkten oder im Rahmen von interaktiven Kochkursen - kulinarische Erlebnisse schaffen emotionale Verbindungen und fördern das kulturelle Verständnis. Darüber hinaus fungiert die türkische Küche als Aushängeschild auf internationaler Ebene und trägt dazu bei, das Interesse an der Reisedestination Türkiye nachhaltig zu steigern.

