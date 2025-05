Startseite Rabatt-coupon.com zählt erneut zu Deutschlands besten Rabatt-Portalen Pressetext verfasst von PeterGader am Mo, 2025-05-26 07:59. Augsburg, 26. Mai 2025 Mit Auszeichnung in den Sommer: Das Rabattportal Rabatt-coupon.com wurde im Rahmen des renommierten Awards „Deutschlands Beste Online-Portale 2025“ erneut unter die besten Anbieter seiner Kategorie gewählt. In der Rubrik „Rabattportale“ setzte sich das Portal in einem hochkarätigen Wettbewerbsumfeld durch – ein klarer Beleg für dauerhaft exzellente Leistung und kontinuierliche Nutzerorientierung. Vergeben wird der Award durch das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) in Kooperation mit dem Nachrichtensender ntv. Grundlage ist eine repräsentative Verbraucherbefragung, an der über 52.000 Konsumenten teilgenommen haben. Bewertet wurden zentrale Kriterien wie Angebotsqualität, Nutzerfreundlichkeit, Kundenservice sowie die Weiterempfehlungsbereitschaft. Rabatt-coupon.com überzeugte in allen Bereichen und zeigt damit eindrucksvoll, wie relevant und vertrauenswürdig das Angebot für Verbraucherinnen und Verbraucher ist. Die Auszeichnung unterstreicht den Anspruch, Online-Shopping nicht nur günstiger, sondern auch transparenter und e?zienter zu gestalten. „Diese Auszeichnung ist nicht nur ein Beleg für die Qualität unseres Portals, sondern auch Ausdruck der hohen Zufriedenheit unserer Nutzerinnen und Nutzer“, heißt es aus dem Redaktionsteam. Bereits im Vorjahr war Rabatt-coupon.com unter den Preisträgern – ein Erfolg, der nun eindrucksvoll bestätigt wurde. Die vollständigen Studienergebnisse sowie umfangreiche Hintergrundinformationen zum Award ?nden sich online unter: https://disq.de/2025/20250515-online-portale-preis-rabattportale.html Der redaktionelle Beitrag von ntv ist ebenfalls bereits abrufbar, sowie der TV-Bericht unter https://www.n-tv.de/ratgeber/Das-sind-Deutschlands-beste-Online-Portale-... Kontakt für Rückfragen:? 45Nord - Agentur für Online Marketing?

