Startseite DITHO bringt neuen Song in Englisch raus Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-05-26 07:42. Am Montag, den 26.05.2025 erscheint die neue Single von DITHO DITHO bringt am Montag seinen neuen Song " HOPE " raus. Und zwar diesmal in Englischer Sprache.

DITHO möchte damit auch noch mehr International werden.

Es soll im Spät Sommer sogar ein Album in Englischer Sprache rauskommen.

Jetzt erstmal erschein auch am kommenden Freitag, den 30.Mai sein neues Album mit Namen " Neue Runde " raus. Mit seinem Song " Sag Vater wie hält man die Zeit an " ist DITHO noch immer auf Platz 5 der Mai Dance - Charts Hitparade. Mich macht das sehr Stolz sagt DITHO. Hier der Link zum Song: Sag Vater Wie hält man die Zeit an Die Planung für die im nächsten Jahr angesetzte Deutschland Tour sind auch beendet. Alle Tourpläne werden zeitnah auf der Webseite von DITHO erscheinen.

Die Webseite von DITHO wird gerade überarbeitet und erscheint sehr bald im neuen Glanz. Viele neue Specials werden auf der neuen Seite erscheinen.

Ist Urlaub in diesem Jahr geplant? DITHO: Ja ich werde im August mit meiner Freundin für 3 Wochen nach Dubai fliegen. Endlich mal erholen. Ich habe dieses Jahr sehr viel Zeit im Studio und bei Auftritten gearbeitet.

