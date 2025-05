Startseite Superyachten, Supersportwagen, Supercup: Herando beim Porsche Supercup 2025 in Monaco Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-05-26 07:16. Die bekannte internationale Luxusplattform Herando.com unterstützt in diesem Jahr erstmals einen Fahrer im professionellen Motorsport. Beim renommierten Porsche Supercup in Monaco, der zu den prestigeträchtigsten Rennsportevents im Rahmen des offiziellen Formel-1-Programms zählt, tritt vom 22. bis 25. Mai 2025 der deutsche Rennfahrer Jonas Greif im Team GP Elite mit Herando als offiziellem Sponsor an. Das Rennen wird u.a. live auf Eurosport, Sky Sport oder ServusTV übertragen. Mit dem Sponsoring des Nachwuchsfahrers im Porsche Team unterstreicht Herando seine Positionierung als Marke, die für Präzision, Leistungsstärke und höchste Qualität steht - Werte, die auch im professionellen internationalen Motorsport eine zentrale Rolle spielen. Luxus trifft Rennsportleidenschaft - ein starkes Umfeld für starke Marken mit hohem Anspruch Der junge Rennfahrer Jonas Greif startet beim Porsche Supercup in Monte Carlo unter dem Motto "Lasst uns gemeinsam anGREIFen". Der Porsche Supercup zählt zu den anspruchsvollsten Rennserien weltweit und ist für viele junge Fahrer ein Sprungbrett in die internationale Spitzenklasse des Motorsports. Jonas Greif, der als eines der vielversprechendsten Talente der aktuellen Rennsportszene gilt, ergänzt: "Ich freue mich, mit Herando einen Partner zu haben, der genauso für Exzellenz und Performance steht wie der Motorsport selbst. Dieses Sponsoring gibt mir nicht nur Rückendeckung auf der Strecke, sondern verleiht meiner Karriere neuen Schub." Als exklusiver Sponsor begleitet Herando den Auftritt des ambitionierten Fahrers in einem Umfeld, das für Dynamik, Perfektion und Stil steht. Damit unterstreicht Herando seine Position als zukunftsorientierter Akteur im internationalen Luxussegment und schafft neue Berührungspunkte mit einer global vernetzten Community aus Unternehmern, Sammlern und Persönlichkeiten mit ausgeprägtem Sinn für Exzellenz. Frank Müller, CEO von Herando, kommentiert: "Mit diesem Engagement zeigen wir Flagge in einem Umfeld, das perfekt zu unserer Marken-DNA passt: Leidenschaft, Professionalität, Exklusivität - genau wie unsere Plattform www.herando.com ." Herando.com: Der digitale Marktplatz für anspruchsvolle Luxuskunden Mit über 100.000 exklusiven Inseraten zählt Herando zu den weltweit führenden digitalen Plattformen im Luxussegment. Seit 10 Jahren bringt Herando Käufer und Verkäufer von Luxusimmobilien, Sportwagen, Oldtimern, Yachten, Kunstobjekten und Uhren weltweit zusammen. Der Fokus liegt dabei auf Qualität, persönlicher Betreuung und globaler Reichweite. Über das neue Sales License Partner System bietet Herando zukünftig interessierten Vertriebsprofis die Möglichkeit, Teil dieser internationalen Premiumplattform zu werden und die digitale Luxuserlebniswelt zu repräsentieren. Durch das Sponsoring beim Porsche Supercup in Monaco stärkt Herando die Verbindung zwischen sportlicher Spitzenleistung und exklusivem Luxusmarkt, der nur an wenigen anderen Orten so gebündelt vertreten ist, wie am Formel-1-Wochenende in Monte Carlo. Über Herando Herando.com ist eine der führenden digitalen Handelsplattformen im internationalen Luxussegment. Seit 2016 verbindet das Unternehmen Verkäufer und Käufer hochwertiger Güter - von exklusiven Villen über Oldtimer bis hin zu Luxusuhren und Superyachten. Mit der neuen Kategorie "Luxury Lifestyle" schafft Herando zukünftig weiteren Raum für eine neue Generation von Luxusprodukten und eröffnet Anbietern aus aller Welt den Weg zu einem global vernetzten Top-Publikum. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Aktiengesellschaft Herando (a.s.)

Herr Frank Müller

V Jám? 1/699

11000 Prag 1

Tschechien fon ..: +420 228 884 177

web ..: https://www.herando.com/

email : info@herando.com Herando.com ist eine der führenden digitalen Handelsplattformen im internationalen Luxussegment. Seit 2016 verbindet das Unternehmen Verkäufer und Käufer hochwertiger Güter - von exklusiven Villen über Oldtimer bis hin zu Luxusuhren und Superyachten. Mit der neuen Kategorie "Luxury Lifestyle" schafft Herando zukünftig weiteren Raum für eine neue Generation von Luxusprodukten und eröffnet Anbietern aus aller Welt den Weg zu einem global vernetzten Top-Publikum. Pressekontakt: Aktiengesellschaft Herando (a.s.)

Herr Frank Müller

V Jám? 1/699

11000 Prag 1 fon ..: +420 228 884 177

email : info@herando.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten