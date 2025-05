Startseite KIExpertsClub.com - Das führende Netzwerk für Künstliche Intelligenz wächst weiter Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-05-26 07:13. Der KIExpertsClub - initiiert vom KI-Trainingszentrum in Lemgo - ist eine der aktivsten deutschen KI Netzwerke. Lemgo, Mai 2025 - Das _KI-Trainingszentrum Lemgo_ hat mit dem KIExpertsClub eine der dynamischsten Plattformen für Wissensaustausch, Weiterbildung und Networking im Bereich Künstliche Intelligenz etabliert. Mit mittlerweile über 140 Mitgliedern vereint der Club eine einzigartige Mischung aus Einsteigern und erfahrenen Experten und schafft damit ein lebendiges und praxisnahes Lernumfeld. Mitglieder des KIExpertsClub profitieren monatlich von mindestens zwei Seminaren und Community Calls, in denen aktuelle Entwicklungen, Praxisanwendungen und innovative Methoden der KI beleuchtet werden. Darüber hinaus öffnet der Club die Tür zu exklusiven Netzwerkveranstaltungen auf High-Level-Niveau, bei denen der persönliche Austausch und strategische Kooperationen im Fokus stehen. Ein weiteres Herzstück des Clubs ist der uneingeschränkte Zugang zu einem umfangreichen Blog- und Artikelarchiv. Mit rund 2000 Fachartikeln stellt dieses Wissenskompendium eine wertvolle Ressource dar, die sowohl Grundlagenwissen als auch tiefgreifende Einblicke in Spezialthemen der KI bietet - ideal für individuelle Vertiefung und kontinuierliche Weiterbildung. Besonders bemerkenswert: Der Mitgliedsbeitrag ist bewusst niedrigschwellig gehalten, um möglichst vielen Interessierten - vom Studierenden bis zum CTO - den Zugang zur Welt der Künstlichen Intelligenz zu ermöglichen. So bleibt der KIExpertsClub seinem Anspruch treu, Wissen zu demokratisieren und den technologischen Wandel aktiv mitzugestalten. Interessierte können den Club über die Website www.KIExpertsClub.com oder per E-Mail an info@KIExpertsClub.com kontaktieren. Über den KIExpertsClub: Der KIExpertsClub.com ist ein Netzwerk des KI-Trainingszentrums Lemgo, das Menschen mit Interesse an Künstlicher Intelligenz zusammenbringt, fördert und durch ein hochwertiges Bildungs- und Austauschangebot unterstützt. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: KI Trainingszentrum GmbH

Firmenprofil: KI-Trainingszentrum.com Das KI-Trainingszentrum.com ist eine innovative Weiterbildungsplattform mit dem Fokus auf Künstliche Intelligenz (KI), Maschinelles Lernen und automatisierte Datenverarbeitung. Unser Ziel ist es, Unternehmen, Fachkräfte und Technologieinteressierte praxisnah auf dem Weg in eine digitale Zukunft zu begleiten. Mit einem breiten Angebot an Online-Kursen, Workshops, Webinaren und Stammtischen vermitteln wir fundiertes Wissen über moderne KI-Technologien - verständlich, aktuell und direkt anwendbar. Dabei stehen sowohl technische Grundlagen als auch anwendungsorientierte Inhalte im Mittelpunkt. Unsere Expertinnen und Experten verfügen über langjährige Erfahrung aus Wissenschaft und Industrie. Sie sorgen dafür, dass alle Lernformate am Puls der Zeit bleiben - für Einzelpersonen ebenso wie für Organisationen, die ihre Teams strategisch auf Künstliche Intelligenz vorbereiten wollen. KI verstehen. KI anwenden. Zukunft gestalten. - Dafür steht das KI-Trainingszentrum.com.

