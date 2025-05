Startseite Checkliste und ToDo-Liste für die Entgelttransparenzrichtlinie Pressetext verfasst von Gunther Wolf am So, 2025-05-25 15:05. Die WOLF Unternehmensberatung stellt Unternehmen in Deutschland eine kostenlose Checkliste zur Verfügung, um die Anforderungen der neuen Entgelttransparenzrichtlinie zu prüfen. Mit der Verabschiedung der Entgelttransparenzrichtlinie im Jahr 2023 steht Arbeitgebern eine bedeutende Herausforderung bevor, die jedoch auch Chancen zur Verbesserung der Vergütungsstrukturen bietet. Neben der Checkliste für die Entgelttransparenzrichtlinie bietet die WOLF Unternehmensberatung eine umfassende ToDo-Liste für die Anforderungen aus der Entgelttransparenzrichtlinie. So können Arbeitgeber eine optimale Vorbereitung für die Umsetzung im Jahr 2026 sicherstellen. Die Entgelttransparenzrichtlinie zielt darauf ab, den Grundsatz „Gleiches Geld für gleiche oder gleichwertige Arbeit“ in den EU-Mitgliedstaaten durchzusetzen. Arbeitgeber sind verpflichtet, Auskunft über die Entgeltstrukturen zu erteilen und müssen sich auf umfangreiche Berichtspflichten einstellen. Diese Veränderungen erfordern eine gründliche Analyse und Anpassung der internen Vergütungssysteme, um rechtzeitig den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Veränderungen durch die Entgelttransparenzrichtlinie und umgehend durchzuführende Schritte Eine rechtzeitige Anpassung der Kriterien und der Prozesse für Stellenbewertung, Entgeltfestlegung und Entgeltentwicklung ist für alle Arbeitgeber nun von herausragender Bedeutung, um die in der Richtlinie genannten Konsequenzen und das Unterliegen bei Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. „Unsere Checkliste ‚Optimale Vorbereitung für die Entgelttransparenzrichtlinie‘ bietet Unternehmen eine klare Übersicht über die notwendigen Schritte und Aufgaben, die am besten jetzt direkt umzusetzen sind“, erklärt ein Sprecher der WOLF Unternehmensberatung. „Wir möchten Unternehmen dabei unterstützen, proaktiv zu handeln und nicht auf den gesetzlichen Druck zu warten.“ Gut vorbereitet auf die Umsetzung der Entgelttransparenzrichtlinie Die zeitgleich veröffentlichte Liste "Aufgaben durch die Entgelttransparenzrichtlinie" umfasst u.a. die Prüfung der bestehenden Vergütungssysteme, die Aktualisierung von Stellenbeschreibungen, die Einführung von richtlinienkonformen Bewerbungsprozessen sowie Schulungsmaßnahmen für Führungskräfte und Mitarbeitende bezüglich ihrer Rechte. Unternehmen sind angehalten, sich frühzeitig mit den Änderungen auseinanderzusetzen und die anstehenden Aufgaben in ihr Personalmanagement zu integrieren. Verzögerungen könnten nicht nur zu unangemessenen Kosten führen, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt gefährden. Für weitere Informationen, den Download der Checkliste und die ToDo-Liste für die Anforderungen aus der Entgelttransparenzrichtlinie besuchen Sie bitte unsere Webseite: Checkliste und ToDo-Liste für die Entgelttransparenzrichtlinie. Pressekontakt

WOLF® Unternehmensberatung

Kompetenz Center Entgelt

Engelsstraße 6 (Villa Engels)

D-42283 Wuppertal

Tel. +49 (0)202 277 5000

Email io@iogw.de

www.entgelt.de Über WOLF Unternehmensberatung

WOLF® Unternehmensberatung ? Schulung ? Umsetzung ist ein Unternehmen der I.O. Group® Wolf® Unternehmensberatungsgruppe. Von unseren Leistungen in den Bereichen Unternehmensberatung, Schulung und Umsetzung profitieren Leitende, Führungskräfte und deren Mitarbeitende. Als verlässlicher Partner für Leitende, Führungskräfte und deren Mitarbeitende in Unternehmen und Organisationen schaffen wir wertvolle Kompetenz- und Leistungssynergien. Erwarten Sie als Auftraggeber unternehmensindividuelle Lösungen, eine professionelle Umsetzung und nachhaltige Wirksamkeit der erzielten Erfolge. Konsequent richten wir unsere Leistungen auf Ihre strategischen Ziele und Erfolgsfaktoren aus. Über Gunther Wolf Komplettes Benutzerprofil betrachten