Startseite "Storytelling-Bibel": Neue Kommunikationsbibel für Unternehmer, Selbstständige und Führungskräfte Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2025-05-24 21:43. Mit der "Storytelling-Bibel" spielend leicht packende Storys für Ihr Business entwickeln. Speziell für das Business angepasste Storytelling-Konzepte und mehr als 200 leicht verständliche Beispiele. Arnstadt, Mai 2025 - In Kürze erscheint mit der "Storytelling-Bibel" ein umfassendes Werk für alle, die ihre Kommunikations- und Vertriebsprozesse verbessern, ihren unternehmerischen Erfolg steigern wollen und im Berufsalltag auf klare, überzeugende Kommunikation angewiesen sind. Entwickelt vom Unternehmer und Kommunikationsexperten Sven Eberhardt aus Arnstadt/Thüringen und veröffentlicht im SE-Verlag, richtet sich das Werk gezielt an Selbstständige, Unternehmer, KMUs, Angestellte und Führungskräfte - also all jene, die in der internen und externen Unternehmenskommunikation täglich Geschichten nutzen möchten, Geschichten die wirklich wirken.

Storytelling ist die Kunst des Geschichtenerzählens. Storytelling im Business ist ein echter Gamechanger und war noch nie so einfach umzusetzen wie mit der "Storytelling-Bibel".

Die "Storytelling-Bibel" bietet auf über 360 prall gefüllten A4-Seiten eine einzigartige Sammlung von 48 praxiserprobten Storytelling-Konzepten und Erzählstrukturen, speziell angepasst für den Business-Kontext. Dabei handelt es sich nicht um Theoriewälzer, sondern um eine punktgenaue, praxisnahe Anleitung zur Umsetzung wirkungsvoller Kommunikationsstrategien - ganz ohne unnötiges BlaBla. Ein echter Werkzeugkasten für überzeugende Kommunikation:

Die "Storytelling-Bibel" liefert nicht nur die Theorie, sondern auch die Werkzeuge für die Umsetzung: Jedes Konzept wird durch ein Arbeitsblatt ergänzt, das direkt im Alltag zur Umsetzung und Entwicklung eigener Storys einsetzbar ist. Mit über 200 leicht verständlichen Anwendungsbeispielen unterstützt das Werk bei der Erstellung von Webtexten, Werbeanzeigen, Social-Media-Posts, Präsentationen, E-Mail-Kampagnen und vielem mehr.

Die Inhalte wurden druckfreundlich gestaltet - ideal für alle, die gerne auf Papier arbeiten und ihre Kommunikationsstrategien analog entwickeln. Damit hebt sich die "Storytelling-Bibel" deutlich von klassischen Seminaren, Online-Kursen oder Textsammlungen ab. Vom eigenen Bedarf zur umfassenden Lösung für viele:

Hinter der Entstehung steht eine persönliche Motivation: Autor Sven Eberhardt, selbst Unternehmer aus Arnstadt, suchte ursprünglich nach funktionierenden Methoden, um seine eigene Unternehmenskommunikation zu verbessern. Im Laufe der Zeit trug er eine nahezu unglaubliche Zahl von 48 bewährten Konzepten und Strukturen zusammen, die er auf den unternehmerischen Alltag anpasste und mit Beispielen ergänzte. Daraus entstand schließlich die "Storytelling-Bibel" - ein Werk, das weit über den persönlichen Nutzen hinausgeht und nun einem breiten Publikum zur Verfügung gestellt wird. Die "Storytelling-Bibel" wird exklusiv über die Website storytelling-bibel.de erhältlich sein. Die "Storytelling-Bibel" ist 44% günstiger als alle 48 Konzepte im Einzelkauf. Für eine begrenzte Zeit gibt es ab dem Erscheinungstag einen günstigeren Einführungspreis. Interessierte können sich ab sofort unverbindlich in die Warteliste eintragen. Nur dort erhalten sie Zugang zu einem speziellen Rabatt auf den Einführungspreis - ein Vorteil den Sparfüchse sicher zu schätzen wissen.

