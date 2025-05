Startseite Wenn das Eis fällt und das Kind gleich mit – Risk-BOT macht Familienurlaube wieder entspannter Pressetext verfasst von RiskBOT am Sa, 2025-05-24 12:55. Unfälle im Urlaub? Mit Kindern fast garantiert. Risk-BOT bietet digitale Hilfe bei Sturz, Sonnenstich & Co. – für nur 1 € im Monat. Jetzt lesen! Berlin, 24. Mai 2025 – Eltern wissen: Urlaub mit Kindern ist wie Camping im Sturm – laut, chaotisch und nie ohne Risiko. Genau deshalb setzt der unabhängige Versicherungscoach Risk-BOT jetzt auf digitale Erste Hilfe für Familienurlaube – und das für nur 1 € im Monat. Ob Sturz im Hotel, Bänderriss beim Beachvolleyball oder Sonnenstich nach drei Minuten ohne Cap – was nach harmlosen Urlaubserlebnissen klingt, kann schnell teuer und nervenaufreibend werden, wenn Versicherungen involviert sind. Hier setzt Risk-BOT an: Mit digitalen Tools, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und sofortigem WhatsApp-Support sorgt das Start-up dafür, dass Eltern bei Notfällen nicht alleine dastehen. „Die meisten Familien sind im Ernstfall völlig überfordert – nicht wegen der Verletzung, sondern wegen der Formulare“, sagt Roland Richert, Gründer von Risk-BOT. „Unsere Mitglieder erhalten direkt Hilfe auf dem Handy – ohne Makler, ohne Papierkram und ohne Fachchinesisch.“ Die neue Blogserie auf risk-bot.de bietet humorvolle und praxisnahe Tipps, wie Familien sich auf den Ernstfall vorbereiten – und warum eine Mitgliedschaft sich bereits beim ersten Urlaub bezahlt macht. Neben der Schadenhilfe liefert Risk-BOT auch Checklisten, Vorlagen zur Kostenerstattung und Hinweise, welche Versicherung im Schadensfall wirklich zahlt. Die Mitgliedschaft für 1 € pro Monat ist bewusst niedrig gehalten, um insbesondere jungen Familien einen einfachen Zugang zu smarter Versicherungsunterstützung zu ermöglichen. ???? Zur Blogseite

