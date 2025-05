Startseite WORLD CLUB DOME 2025: Die Moon Edition hebt ab – Line-up der Superlative veröffentlicht Pressetext verfasst von Nachrichtenredaktion am Fr, 2025-05-23 20:13. Frankfurt am Main, 23. Mai 2025 – Europas größter Club verwandelt sich erneut in ein futuristisches Festivaluniversum: Vom 6. bis 8. Juni 2025 katapultiert der WORLD CLUB DOME seine Besucherinnen und Besucher mit der spektakulären Moon Edition in neue Sphären elektronischer Musik. Im Zentrum des Geschehens: ein Line-up, das keine Genregrenzen kennt und internationale Größen auf einer Bühne vereint. Was 2024 noch unter dem Zeichen der Future Edition stand, wird 2025 konsequent weitergedacht: Die diesjährige Moon Edition inszeniert das Festival als intergalaktische Erlebniswelt mit Raumfahrtflair, technologischer Raffinesse und einem künstlerischen Aufgebot, das seinesgleichen sucht. Angeführt wird das Staraufgebot von Musiklegenden wie 50 Cent, Macklemore, Rita Ora und John Newman, die für unvergessliche Live-Momente sorgen. Die elektronische Szene ist mit klanggewaltigen Acts wie Tiësto, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Boris Brejcha, Steve Aoki B2B Salvatore Ganacci, Angerfist, Ben Böhmer (live), I Hate Models, Jamie Jones und Fisher international wie stilistisch breit aufgestellt. Ergänzt wird das Programm durch aufstrebende Talente und Szenegrößen wie Le Shuuk, Sub Focus, NERVO, HUGEL, Folamour, Brennan Heart, Da Tweekaz, Paul Elstak und viele weitere. Über 180 Acts repräsentieren die gesamte Bandbreite der Clubmusik – von EDM über Techno, Hardstyle und Trance bis hin zu House, Hip-Hop und Urban Sounds. Damit wird Frankfurt erneut zum Schmelztiegel der globalen Musikkultur. Der Deutsche Bank Park dient als Kulisse für diese audiovisuelle Expedition: Mehr als 700.000 Quadratmeter Fläche, eine gewaltige Indoor-Mainstage im Stadion, Open-Air-Bühnen, die legendären WCD Pool Sessions, thematisch gestaltete Areas wie die Forest Stage oder die Zombie Stage – das gesamte Gelände wird zur interaktiven Soundlandschaft zwischen Science-Fiction und Festival-Magie. Das Motto „Moon Edition“ ist dabei weit mehr als bloße Inszenierung. Inspiriert von den spektakulären Events der Vergangenheit – darunter DJ-Sets in Schwerelosigkeit und Live-Schaltungen zur ISS – greift der WORLD CLUB DOME erneut nach den Sternen. Technologie, Musik und künstlerische Visionen verschmelzen zu einem multisensorischen Erlebnis, das Besucherinnen und Besucher auf eine Reise jenseits der Realität mitnimmt. Tickets für die Moon Edition 2025 sind ab sofort in der finalen Verkaufsphase erhältlich – 3-Tages-Clubticket ab 249,00 Euro zzgl. Gebühren – unter:

