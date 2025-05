Startseite Zukunft gestalten: Neues Buch, HR-Beratung und Metaverse-Ausbildung bringen Mensch und Technologie in Einklang Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-05-23 17:13. Eine Visionärin und Beraterin bietet konkrete Lösungen für Führungskräfte, Personalentwickler und Pioniere der digitalen Transformation. Bad Doberan, Mai 2025 - Die Arbeitswelt steht an der Schwelle zu einem radikalen Wandel. Digitalisierung, KI und virtuelle Räume fordern neue Denkweisen in Führung, Zusammenarbeit und Entwicklung. Sandra Kloss-Selim bietet dafür gleich drei ineinandergreifende Lösungen: ein aufrüttelndes neues Buch, maßgeschneiderte HR-Beratung und eine zukunftsweisende Ausbildung zum Metaverse Coach.

Das Buch - Kompakt, konkret, kraftvoll:

Im neu erschienenen Buch "Leadership im digitalen Wandel: Wie wir Menschlichkeit und Technik versöhnen" zeigt Sandra auf, wie moderne Führung gelingen kann - nicht trotz, sondern mit Hilfe neuer Technologien. Praxisnah, inspirierend und fundiert bietet das Buch Führungspersönlichkeiten eine klare Roadmap durch die Herausforderungen des digitalen Zeitalters.

Die Beratung - HRversum denkt HR neu:

Unter www.hrversum.de unterstützt Sandra Unternehmen dabei, innovative HR-Strategien zu entwickeln, Talente gezielt zu fördern und agile Strukturen nachhaltig zu verankern. Der Fokus liegt auf Transformationsbegleitung, Change-Kommunikation und digitaler Führungskultur - immer mit dem Menschen im Mittelpunkt.

Die Ausbildung - Metaverse Coaching als Schlüsselkompetenz:

Mit metaverse-coaching.com bietet Sandra eine zukunftsorientierte Ausbildung zum Metaverse Coach an. Zielgruppe sind Coaches, Trainer, HR-Experten und Berater, die frühzeitig die Chancen des virtuellen Raums nutzen wollen - sei es für Leadership-Trainings, Teamentwicklung oder Kundenkommunikation im digitalen Raum.

"Technologie ist nur ein Werkzeug. Die wahre Revolution liegt im Denken der Menschen." - Sandra Kloss-Selim Ob als Buchleser, Beratungskunde oder Ausbildungsteilnehmer: Wer mit Sandra arbeitet, bewegt sich am Puls der Zeit - strategisch, empathisch und vorausschauend.

