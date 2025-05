Startseite Mehr Relevanz durch Ähnlichkeit Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-05-23 15:59. Wie Apache Solr mit MoreLikeThis (MLT) Inhalte intelligenter empfiehlt In der heutigen datengetriebenen Welt sind Relevanz und Personalisierung entscheidende Erfolgsfaktoren für digitale Anwendungen. Egal ob in E-Commerce, Medienportalen oder unternehmensinternen Wissensdatenbanken - Nutzer:innen erwarten Vorschläge, die wirklich passen. Genau hier kommt das Feature MoreLikeThis (MLT) von Apache Solr ins Spiel. Was ist "MoreLikeThis"? MoreLikeThis (kurz: MLT) ist eine leistungsstarke Funktion in Apache Solr, die es ermöglicht, dokumentenähnliche Inhalte anhand ihrer Textmerkmale zu finden. Dabei werden - ähnlich wie bei modernen Empfehlungssystemen - semantisch relevante Dokumente ermittelt, die inhaltlich dem Ausgangsdokument ähneln. Die Idee: MLT analysiert das Vorkommen und die Gewichtung bestimmter Terme (z.?B. Wörter in Titel oder Beschreibung) und verwendet diese Informationen, um verwandte Inhalte zu identifizieren - ganz ohne explizite Tags oder strukturierte Metadaten. Wie funktioniert MLT in Solr? MLT basiert auf Termfrequenzanalyse und verwendet Metriken wie TF-IDF (Term Frequency - Inverse Document Frequency), um relevante Schlüsselbegriffe aus einem Referenzdokument zu extrahieren. Anschließend wird eine Abfrage aus diesen Begriffen generiert, um ähnliche Dokumente zu identifizieren. Wichtige Parameter dabei sind: mlt.fl - die Felder, auf denen die Ähnlichkeitsanalyse basiert (z.?B. Titel, Beschreibung, Inhalt).

mlt.mindf - minimale Dokumentfrequenz eines Begriffs.

mlt.mintf - minimale Termfrequenz im Quelltext.

mlt.count - Anzahl der zurückgegebenen ähnlichen Dokumente.

Beispiel-Request: /solr/collection/select?q=id:123&mlt=true&mlt.fl=title,description&mlt.count=5 Use Cases in der Praxis 1. Produktempfehlungen im E-Commerce Kund:innen sehen ein Produkt - Solr schlägt automatisch ähnliche Artikel vor, basierend auf Titel, Beschreibung und Kategorie. 2. Ähnliche Artikel in Newsportalen Unter jedem Artikel erscheinen relevante Beiträge, die thematisch nahe liegen, ohne dass Redaktionen manuell kuratieren müssen. 3. Kontextuelle Wissensvorschläge in Intranets Mitarbeiter:innen finden auf Basis eines angezeigten Dokuments ähnliche Inhalte, was die Navigation durch komplexe Wissensdatenbanken erleichtert. 4. Duplicate Detection & Clustering MLT kann auch verwendet werden, um Duplikate (Plagiate) oder stark überlappende Inhalte zu identifizieren. Vorteile von MoreLikeThis ? Vollständig integriert in Solr - kein externer Recommender notwendig ? Flexibel konfigurierbar durch zahlreiche Parameter ? Skalierbar für große Datenmengen ? Sofort einsatzbereit mit bestehender Indexstruktur ? Domänenunabhängig - funktioniert für Produkte, Artikel, Bücher, juristische Texte u.v.m. Grenzen & Tipps Obwohl MLT mächtig ist, gibt es auch Grenzen: Es arbeitet statistisch, nicht semantisch - Begriffe müssen tatsächlich im Text vorkommen.

Mehrsprachigkeit kann problematisch sein, wenn nicht ausreichend normalisiert wurde.

Ergebnisse können verfälscht werden, wenn Felder zu "rauschig" oder zu generisch sind.

Pro-Tipp: Eine Kombination mit Textanalyse, Stopword-Listen und Custom Tokenization kann die Qualität der Empfehlungen deutlich steigern. Fazit MoreLikeThis ist ein unterschätztes Juwel in Apache Solr. Es liefert wertvolle Ergebnisse mit minimalem Konfigurationsaufwand und lässt sich hervorragend in bestehende Suchlösungen integrieren. Für Unternehmen, die ihre Inhalte intelligenter verknüpfen und personalisieren wollen, ist MLT ein sofort einsetzbarer Hebel - ganz ohne den Aufbau komplexer Recommendation Engines. Haben Sie MLT bereits in Ihrer Solr-Instanz genutzt? Ich freue mich auf Ihre Erfahrungen, Fragen oder Anwendungsfälle in den Kommentaren! #ApacheSolr #SearchTechnology #MLT #MoreLikeThis #EnterpriseSearch Folgen Sie uns auf LinkedIn https://www.linkedin.com/company/shi-gmbh/ Kontaktmöglichkeiten

Adresse: SHI GmbH, Konrad-Adenauer-Allee 15, 86150 Augsburg Deutschland Telefon: +49 (0)821 - 74 82 633 0 E-Mail: info@shi-gmbh.com Web: www.shi-gmbh.com Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: SHI GmbH

Herr Michael Anger

Konrad-Adenauer-Allee 15

86150 Augsburg

Deutschland fon ..: 082174826330

web ..: https://shi-gmbh.com/

email : info@shi-gmbh.com Die SHI GmbH mit Sitz in Augsburg ist ein anerkanntes IT-Beratungs- und Softwareunternehmen, das seit über 30 Jahren maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen aus verschiedenen Branchen entwickelt. Als langjähriger Partner führender Technologieanbieter wie Cloudera, Elastic, Lucidworks, Apache Solr und OpenSearch verfügt SHI über tiefgreifende Expertise in der Implementierung sowohl von Open-Source- als auch von kommerziellen Lösungen. Das Unternehmen bietet innovative und skalierbare Such- und Analyseplattformen, die individuell auf die spezifischen Anforderungen der Kunden abgestimmt sind. Darüber hinaus stellt SHI eine effiziente und skalierbare Datenverarbeitungs-Plattform bereit, die durch diese Partnerschaften ermöglicht wird. Das Leistungsspektrum von SHI umfasst nicht nur die Bereitstellung dieser modernen Technologien, sondern auch umfassende Dienstleistungen wie Beratung, Migration, Integration und maßgeschneiderte Anpassungen. Das Unternehmen begleitet seine Kunden von der strategischen Planung über die technische Umsetzung bis hin zur fortlaufenden Optimierung ihrer Systeme. Im Bereich der individuellen Softwareentwicklung bietet SHI maßgeschneiderte Web-Applikationen, Schnittstellen und E-Commerce-Lösungen, die sich flexibel an sich ändernde Anforderungen anpassen lassen. Dabei wird besonderer Wert auf einen langen Lifecycle der Softwareprodukte gelegt, um nachhaltige und wartungsarme Lösungen zu schaffen. Für Fachverlage hat SHI die Produktfamilie InfoPilot entwickelt, eine modulare Publikationsplattform, die speziell auf die Bedürfnisse von Fachverlagen zugeschnitten ist. InfoPilot ermöglicht eine effiziente Online-Vermarktung von Fachinhalten durch intelligente Suchfunktionen, semantische Verlinkungen und umfangreiche Analysetools. Diese Plattform basiert vollständig auf Open-Source-Komponenten und bietet eine herstellerunabhängige sowie zukunftssichere Lösung. SHI legt großen Wert auf eine ganzheitliche Betreuung und den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen. Durch Workshops und Schulungen teilt das Unternehmen sein umfangreiches Wissen aus verschiedenen Industrien und Sektoren, um Kundenprojekte erfolgreich voranzutreiben. Mit einem zentral gelegenen Firmensitz in Augsburg und einem engagierten Team steht SHI als zuverlässiger Partner für die digitale Transformation zur Verfügung. Pressekontakt: SHI GmbH

SHI GmbH

Konrad-Adenauer-Allee 15

86150 Augsburg fon ..: 082174826330

web ..: https://shi-gmbh.com/

email : info@shi-gmbh.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten