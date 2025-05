Startseite B2B-heute.de: Neues Fachportal für Industrie und Mittelstand gestartet Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-05-23 14:29. Die Sender Online Marketing GmbH erweitert ihr digitales Publishing-Angebot um ein zweites Wirtschaftsportal. Kaiserslautern, 22. Mai 2025 - Die Sender Online Marketing GmbH aus Kaiserslautern setzt ihren Wachstumskurs im digitalen Publishing fort und hat mit B2B-heute.de ein weiteres Fachportal für die Industrie und den Mittelstand gestartet. Nach dem erfolgreichen Launch von GESCHÄFTSWELT HEUTE im vergangenen Jahr baut das Unternehmen damit seine Position als Publisher weiter aus. B2B-heute.de richtet sich an Entscheider und Fachkräfte aus Industrie, Technologie und digitalem Mittelstand. Das Portal bietet aktuelle Branchennews, Analysen und praxisnahe Inhalte zur Digitalisierung, Industrie 4.0 und unternehmerischen Trends. Mit dem neuen Angebot reagiert die Agentur auf die zunehmende Nachfrage nach hochwertigen Fachinhalten im B2B-Bereich. "Wir sehen, dass die Nachfrage nach spezialisierten Fachportalen im B2B-Umfeld stark wächst. Mit B2B-heute.de schaffen wir eine Plattform, die Entscheider aus Industrie und Mittelstand mit relevanten Informationen versorgt und ihnen hilft, den digitalen Wandel aktiv mitzugestalten", erklärt Nicolas Sender, Geschäftsführer der Sender Online Marketing GmbH. Bereits mit GESCHÄFTSWELT HEUTE konnte die Agentur im vergangenen Jahr stabile Besucherzahlen erzielen. Die neue Plattform B2B-heute.de soll diesen Erfolg fortführen und die Reichweite im B2B-Segment weiter ausbauen. Dabei setzt die Sender Online Marketing GmbH auf ihre Expertise in Suchmaschinenoptimierung und KI-gestützter Content-Erstellung. Mit dem Ausbau ihrer Publishing-Aktivitäten verfolgt die Agentur das Ziel, sich als Anbieter für digitales Fachmarketing im deutschsprachigen Raum zu etablieren. Weitere Portale, auch zu verbrauchernahen Themen, sind bereits in Planung. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Sender Online Marketing GmbH

Die Sender Online Marketing GmbH ist eine inhabergeführte Marketingagentur mit Sitz in Kaiserslautern. Der Leistungsschwerpunkt liegt auf ergebnisorientierter Suchmaschinenoptimierung und digitalem Dienstleistungsmarketing. Zu den Kunden der Sender Online Marketing GmbH zählen kleine und mittelständische Dienstleister ebenso wie E-Commerce Unternehmen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden.

