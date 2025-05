DAVIES MEYER zeigt mit EWE, wie man mit Künstlicher Intelligenz Audiospots neu erfinden kann

Regionale Relevanz, intelligente Aussteuerung, kreative Effizienz – wie KI in Verbindung mit Audio eine neue Ära der Radiowerbung einläutet.

Hamburg/Oldenburg, 23. Mai 2025 – Mit einem datengetriebenen Pilotprojekt haben DAVIES MEYER und EWE gezeigt, wie generative künstliche Intelligenz (KI) kreative Prozesse nicht nur beschleunigt, sondern grundlegend verändert: Elf regionale Radiospots, produziert in Rekordzeit und zugeschnitten auf lokale Zielgruppen, markieren einen Wendepunkt für personalisierte Audiokommunikation im Digitalzeitalter.

KI als Kreativ-Booster statt reiner Effizienzfaktor

Während KI in vielen Marketingabteilungen noch vor allem als Effizienztreiber diskutiert wird, geht DAVIES MEYER einen Schritt weiter: „Wir begreifen KI als kreatives Werkzeug, das Marken neue Wege eröffnet – nicht nur zur Optimierung, sondern zur Relevanz“, so Nick Meyer, CEO von DAVIES MEYER.

Für das Projekt wurden u.a. mithilfe der Software Wondercraft (AI-Voice mit Akzentsteuerung) elf individuelle Spots für unterschiedliche Regionen im Nordwesten Deutschlands erstellt. Dazu gehörte auch ein überregionaler Radiospot, der stärker auf die breite Masse abgestimmt war, aber trotzdem den Fokus auf Skalierbarkeit legte. Das alles komplett ohne klassisches Tonstudio, aber mit authentischem norddeutschem Klang und dynamischer Tonalität. Bereits bei der Entwicklung des überregionalen Radiospots haben wir die regionalen Adaptionen im Blick gehabt und eine Struktur gewählt, die eine einfache Anpassung des Spots in elf Varianten ermöglicht hat. Mithilfe von KI sind wir bei der Adaption für Nordwesten zu folgendem Ergebnis gekommen:

Sprecher 1: „So, direkt zur nächsten Frage: Wo gibt es die allerschnellsten Internet-Angebote? … uuund los!“

Sprecher 2: Krummendeich / Sprecher 3: Jever / Sprecher 2: Aurich / Sprecher 3: Emlichheim / Sprecher 2: Buxtehude

[SFX: Buzzer-Sound]

Sprecher 1: „… uuuund stop. Wow, alles richtig!“

Sprecher 3: „Und wer hat jetzt gewonnen?“

Off: Alle, die im Nordwesten wohnen und sich jetzt Highspeed-Internet von EWE sichern! Denn nur bis Ende Mai gibt’s eine FRITZ!Box gratis dazu. Vielerorts auch Glasfaser verfügbar. Also. Fritz. Fertig. Los! Jetzt Verfügbarkeit checken unter EWE.DE Slash Internet.“

Intelligente Distribution: zielgruppengenau statt Gießkanne

Die besondere Innovation lag nicht nur in der Produktion, sondern auch in der Ausspielung: Mithilfe einer datengestützten Mediaplanung konnten die verschiedenen Spots gezielt in den jeweiligen Regionen platziert werden, auf digitalen Audioplattformen, also im Online-Radio-Streaming und in Podcasts – reichweitenstark und personalisiert zugleich.

„Für uns war entscheidend, nicht nur effizient zu produzieren, sondern unsere Zielgruppen regional und kontextuell relevant zu erreichen. KI hilft uns dabei, Inhalte nicht nur zu erstellen, sondern auch im Zusammenspiel mit der Mediaplanung überhaupt in Audioformaten zu personalisieren und konkrete Regionen und Orte anzusprechen“, erklärt Oliver Lettau, Marketingmanager bei EWE.

Personalisierung trifft Skalierung

Was früher Studio-Setups, Abstimmungsrunden und Sprecher-Sessions erforderte, läuft heute in einem flexiblen KI-Prozess, der kreativen Raum lässt und gleichzeitig skaliert. Die verschiedenen Varianten machen die Kampagne aus – abgestimmt auf Tonalitäten, Sprachnuancen und Betonungen, die von der KI sehr gut umgesetzt wurden.

„Dieses Projekt ist für uns mehr als ein Showcase – es ist eine Blaupause für die Zukunft kreativer Audiokommunikation: schnell, skalierbar, persönlich und wirkungsvoll“, resümiert Nick Meyer.

Über DAVIES MEYER

DAVIES MEYER ist eine international führende Agentur für Creative Engineering mit Büros in Hamburg, Berlin, Zürich, London und Novi Sad. Wir verbinden Strategie, mutiges Design und KI-getriebene Produktion zu digitalen Lösungen, die nicht nur sichtbar, sondern wirksam sind.

Unser Ansatz: Wir gestalten digitale Kommunikation so, dass unsere Kunden nachhaltig wachsen und ihre Ziele mit kreativer Intelligenz erreichen können. Ob Content Creation, Kampagnenarchitektur oder datengetriebene Skalierung – wir kultivieren Impact.

Über EWE

EWE zählt zu den führenden regionalen Anbietern von Energie, Telekommunikation und Energiedienstleistungen in Deutschland. Mit innovativen Festnetz-, Mobilfunk- und Glasfaserangeboten steht das Unternehmen für zuverlässige Infrastruktur, starke regionale Präsenz und eine konsequent kundennahe Markenführung. EWE bringt Digitalisierung dorthin, wo sie am meisten bewirkt: in die Lebensrealität der Menschen vor Ort.

