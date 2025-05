Startseite Haarentfernung mit Laser - exklusiv bei LuxFit in Stuttgart Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-05-23 12:39. LuxFit Stuttgart: Dauerhafte Haarentfernung auf medizinischem Niveau mit modernster Lasertechnologie - sicher, hautschonend und effektiv. Jetzt mehr erfahren und Termin sichern. LuxFit Medical Laser Institut - Stuttgart, Mai 2025 - Unliebsame Behaarung muss kein Dauerzustand mehr sein. Das LuxFit Medical Laser Institut in Stuttgart bietet eine hochwirksame Lösung zur sanften und langfristigen Haarreduktion - auf medizinischem Niveau und mit innovativer Spitzentechnologie. Detaillierte Informationen zur Behandlung finden Interessierte unter Laser Haarentfernung Stuttgart . Zum Einsatz kommt der leistungsstarke Primelase Excellence Diodenlaser von Sinclair - ein Gerät der Premiumklasse mit bis zu 4.800 Watt. Diese Technologie ermöglicht deutlich kürzere Sitzungszyklen bei gleichzeitig hoher Präzision und Sicherheit für die Haut. Je nach Hautbild und Haardichte stehen zwei spezialisierte Systeme zur Verfügung: ein 810-nm-Laser für feine bis normale Haarstrukturen sowie ein Blend-Handstück mit drei kombinierten Wellenlängen, das auch tiefer liegende Haarwurzeln zuverlässig erfasst. Ein permanentes Kühlsystem (Crystal Freeze) sowie die patentierte Ultra-Short-Pulse-Technologie sorgen für maximalen Komfort und ein hautfreundliches Erlebnis - auch bei sensibler Haut. Die Behandlungen werden ausschließlich von zertifizierten Fachkräften durchgeführt und medizinisch durch Dr. med. Silvia Bergmann, Fachärztin für Dermatologie, begleitet. Dieses Zusammenspiel aus High-End-Technologie und dermatologischer Betreuung schafft Vertrauen - und liefert nachhaltige Ergebnisse. Doch LuxFit bietet mehr als nur Technik: Wer nach seiner Sitzung noch entspannen möchte, findet im hauseigenen Wellnessclub einen stilvollen Rückzugsort mit exklusiven Spa-Erlebnissen - ideal für alle, die Ästhetik mit ganzheitlichem Wohlbefinden verbinden möchten. Über LuxFit:

Das LuxFit Medical Laser Institut in Stuttgart steht für moderne apparative Kosmetik, dermatologische Kompetenz und exklusive Betreuung. Der Fokus liegt auf nachhaltigen Lösungen für Hautbildverbesserung, Haarreduktion und ästhetisches Wohlgefühl. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: LuxFit GmbH

