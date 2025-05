Startseite Revolutionäre Ideen für die Zukunft: OnlyOneFuture.de startet globalen Ideenreport im Herbst 2025 Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-05-23 11:17. Das innovative Projekt OnlyOneFuture.de kündigt für Herbst 2025 die erstmalige Veröffentlichung seines mit Spannung erwarteten Ideenreports an. Unter dem Titel "1.000 Ideen und Lösungen für unsere Zukunft" wird ein kostenfreies Online-Magazin erscheinen, das bahnbrechende Konzepte aus aller Welt einer breiten Öffentlichkeit, Medien und potenziellen Investoren zugänglich macht. Das Ziel der Publikation ist es, weltweit vielversprechende Ideen effektiv zu verbreiten und ihre Sichtbarkeit signifikant zu erhöhen. Die Inhalte werden im Online-Magazin komprimiert, prägnant und leicht verständlich aufbereitet.

Jede vorgestellte Idee wird mit direkten Verlinkungen versehen, die eine weiterführende Recherche oder eine unkomplizierte Kontaktaufnahme mit den Ideengebern ermöglichen. Die Themenauswahl orientiert sich an den Schwerpunkten der Webseite OnlyOneFuture.de , die unter anderem Bereiche wie Klimawandel, Umweltverschmutzung, Trinkwasserknappheit, Hungersnot, Mobilität und Energiegewinnung umfassen. Um eine maximale Reichweite zu gewährleisten, wird der Ideenreport direkt an einflussreiche Medien in über 150 Ländern versandt, wodurch ein Millionenpublikum adressiert wird. Nach der Veröffentlichung wird das Online-Magazin zudem dauerhaft und kostenfrei auf dem Portal OnlyOneFuture.de für alle interessierten Leserinnen und Leser abrufbar sein. Friedrich Andreas Wanschka, Gründer und Herausgeber von OnlyOneFuture.de, erläutert die Beweggründe für dieses ambitionierte Projekt:

"Es gibt eine Vielzahl toller Erfindungen, Ideen und Umsetzungen, die sich mit den großen Problemen - aktuell und besonders für die Zukunft - unseres Lebens auf der Erde beschäftigen und dazu mögliche Lösungen anbieten. Leider haben viele Ideen kaum einen oder nur einen sehr geringen Bekanntheitsgrad in der Öffentlichkeit. Dabei haben viele auch schon die praktische Anwendung und den realen Nutzwert nachgewiesen. Zudem mangelt es den Start-ups häufig noch bei der Finanzierung nächster Entwicklungsschritte und den Kontakten zu Investoren. Genau hier

setzt unser journalistisches, internationales Informations-Projekt OnlyOneFuture.de und auch der Ideenreport an: Wir recherchieren spannende Ideengeber weltweit, stellen Projekte vor und ermöglichen somit den Kontakt zu professionellen Investoren, Anlegern und interessierten Medien, um somit für eine breitere Öffentlichkeit dieser Lösungsansätze zu sorgen. Wir wollen zeigen, dass es bereits unglaublich viele positive Ansätze gibt und Mut machen, diese aktiv anzugehen und zu unterstützen."

