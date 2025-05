Nova Maldives lockt mit 30 Tauchspots: Entdecke die majestätischen Meeresbewohner des Süd Ari Atolls

Die Malediven verzaubern nicht nur über Wasser, sondern bieten mit dem Nova Maldives ein einzigartiges Taucherlebnis

Die Malediven sind nicht nur ein Paradies über Wasser - unter der Meeresoberfläche offenbart sich eine faszinierende Unterwasserwelt voller Farben, Leben und Abenteuer. Das Nova Maldives punktet für Tauchfans gleich mit 30 erstklassige Tauchplätze, die sowohl für erfahrene Taucher als auch Einsteiger perfekt geeignet sind. Das Tauchteam vom Nova Tauchzentrum oder auch der Meeresbiologe es Resorts begleiten und informieren die Gäste:

Tauchen mit Walhaien & Co.: Ein magisches Erlebnis

Besonders einzigartig und unvergesslich ist das Tauchen mit Walhaien gleich in der Nachbarschaft des Nova Maldives im Süd Ari Atoll, denn Atoll ist bekannt als eine der weltweit größten Aggregationsstätten für Walhaie - mit über 700 registrierten Exemplaren.

Die besten Tauchspots beim Nova Maldives

Zu den besten und beliebtesten Tauchspots der insgesamt rund 30 Tauchplätzen im Radius vom Nova Maldeves zählen:

Maaya Thila, der schon zum besten Tauchplatz der Malediven gekürt wurde, ist ein Meeresschutzgebiet, ist bekannt für Weißspitzen-Riffhaie, große Barrakudas, Moorish Idols und die unterschiedlichsten tropischen Meereslebewesen wie die Falterfische, der Blauflossen-Anemonenfisch, Papageienfische, Fledermausfische mit langen Flossen und der ikonische tropische Clownfisch.

Reethi Thila, auch bekannt als Five Rocks, beeindruckt mit interessanten Überhängen und Fächer- und Peitschenkorallen. Jackfische Barrakudas, Skorpionfische, Schwärme von orientalischen Lippfischen und Weißspitzen-Riffhaie sorgen für einen actionreichen Tauchgang.

Einer der berühmtesten Tauchplätze im Süd-Ari-Atoll, Kudah Rah Thila, ist ein atemberaubendes kleines Riff, das mit Weichkorallen in allen Farben des Spektrums bedeckt ist. Kudah Rah Thila hat zwei große Überhänge, die mit gelben Korallen der Daisy-Art und riesigen Gorgonienkorallen überwuchert sind. Das Riff selbst ist von großen Schwärmen Blaustreifen-Schnappern umgeben und wird regelmäßig von Schildkröten und Napoleon-Lippfischen sowie gelegentlich von Weißspitzen-Riffhaien oder Grauen Riffhaien besucht. Der Tauchspot ist besonders für Nachttauchgänge geeignet.

Broken Rock ist für seine einzigartige Formation, bei der ein Canyon das Riff in zwei Teile teilt, bekannt. Beim Schwimmen durch den Canyon entdeckt man Fächerkorallen im Auge behalten. Resident Napoleon-Lippfische, Schildkröten, Skorpionfische und eine beeindruckende Vielfalt an Meeresleben, darunter viele Arten von Muränen und eine Vielzahl von Weichkorallen, machen Broken Rock zu einem großartigen Tauchplatz.

Noo Giri ist ein sehr flaches Riff, das bereits in drei Metern Tiefe beginnt. Wenn das Riff abfällt, finden sich Überhänge bis hinunter zum sandigen Grund in 30 Metern Tiefe. Noo Giri ist bedeckt mit Scheibenanemonen und Schwarze-Korallen-Bäumen. Kleinere Spalten im Riff sind oft mit Glasfischen bedeckt und dahinter finden sich Putzerfische und verschiedenen Arten von Putzergarnelen. An den Überhängen finden sich Muränen, Nacktschnecken, Skorpionfische und große Löwenfische, während Füsiliere und Bannerfische das Riff umgeben.

Thinfushi Ethere Thila ist ein spektakulärer Tauchplatz für pelagische Fische, Thunfische, Graue Riffhaie, Hammerhaie, Jacks, Einhornfische, Drückerfische und Mantarochen. De Tauchplatz bietet auch zahlreiche Weich- und Hartkorallen sowie Seefächer in großen Höhlen und Kavernen.

Die Madivaru Rangali-Südpassage ist eine faszinierende Manta-Reinigungsstation, in der sanfte Riesen wie Mantas und Walhaie neben Haien, Schildkröten und lebendigen Korallenformationen zu finden sind. In Madivaru am Süd-Ari-Atoll werden die beeindruckenden Tiere von den Planktonströmungen angezogen und sind für Taucher zum Greifen nahe.

Das Kudhi Maa Wreck am Hausriff des Centara Grand ist ein lebendiger Unterwasser-Hotspot, bevölkert von Schwärmen farbenprächtiger Fische, faszinierenden Nacktschnecken, Anglerfischen und majestätischen Haien. Taucher können hier eine beeindruckende Vielfalt an Meereslebewesen entdecken. Dieses mittelgroße Stahlwrack wurde 1998 absichtlich versenkt, um im Süd Ari Atoll einen Wracktauchplatz zu bieten.

Das Nova Maldives bietet speziell abgestimmte Tauchprogramme für Anfänger und erfahrene Taucher. Die Kombination aus nachhaltigem Tourismus und dem Schutz des Meeres macht das Resort zum perfekten Ort für meditative Taucherlebnisse. Das Tauchen wird hier als eine Möglichkeit gesehen, Ruhe zu finden und sich mit der Natur zu verbinden.

Ocean Adventure Week 2025: Tauchen trifft Umweltschutz

Vom 13. bis 20. Juli 2025 lädt Nova Maldives gemeinsam mit PADI zur exklusiven Ocean Adventure Week ein. Diese besondere Woche dreht sich rund um Tauchen, Meeresschutz und inspirierende Begegnungen. Highlights sind spannende Tauchgänge im South Ari Marine Protected Area, Workshops zum Schutz der Ozeane und faszinierende Expeditionen zu Walhaien, Mantarochen und Meeresschildkröten.

Geleitet wird die Woche von PADI AmbassaDiver India Black, einer weltweit anerkannten Meeresaktivistin, und PADI Regional Manager Matt Wenger, die mit ihrer Leidenschaft und Erfahrung die Gäste auf eine transformative Reise mitnehmen. Dabei steht nicht nur das Tauchen im Fokus, sondern auch die nachhaltige Verbindung zum Ozean und die aktive Unterstützung des Naturschutzes.

Das macht Nova Maldives so besonders:

• 76 stilvolle Villen direkt am Wasser oder am Strand

• Hochwertige All-Inclusive-Erlebnisse mit Fokus auf Gemeinschaft und Nachhaltigkeit

• Ein engagiertes Team aus erfahrenen Tauchguides ("Soulmates")

• Exklusives Tauchangebot im weltweit geschützten South Ari Atoll, einer der besten Walhai-Tauchregionen der Welt

