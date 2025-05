Startseite Der Verein Erzengel feiert seinen 75. Erfolg seit 2022 Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-05-23 08:26. 75 Erfolge und kein bisschen müde - der Verein Erzengel feiert ein erstes "Erfolgsjubiläum". Frankfurt, den 15.05.2025 - Der Verein Erzengel freut sich, seinen 75. Erfolg seit dem Jahr 2022 bekanntgeben zu können. Diese Leistung unterstreicht das kontinuierliche Engagement des Vereins, geführt von Vorstand Michael Langhans, der seit nunmehr drei Jahren tatkräftig daran arbeitet, ein bewusstes Verständnis für Kindeswohl, faire Verfahren und den Schutz von Grund- und Menschenrechten, insbesondere in familiengerichtlichen Verfahren, zu fördern. Eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte Der Verein Erzengel, welcher über eine starke Basis von 200 Mitgliedern verfügt, hat sich mit seinem engagierten Einsatz und strategischer Arbeit einen Namen in der Förderung von Grund- und Menschenrechten gemacht. Vor allem in familiengerichtlichen Verfahren setzt sich der Verein leidenschaftlich ein und liefert Unterstützung und Beratung für jene, die sie am dringendsten benötigen. "Zentraler Bestandteil unserer Arbeit ist es, die wichtigsten Grund- und Menschenrechte bewusst zu machen und dafür zu sorgen, dass sie in allen Teilen des Rechtssystems geachtet und gewahrt werden", so Michael Langhans, Vorstand des Vereins. Diese bemerkenswerte Leistung wirft ein Schlaglicht auf die anhaltenden Bemühungen des Vereins, seine Mission umzusetzen. Integrität und Engagement des Vereins stehen beispielhaft für den kontinuierlichen Einsatz für Gerechtigkeit, und diese aktuelle Nachricht markiert einen weiteren Meilenstein in der Geschichte des Vereins Erzengel. Für den Vorstand des Vereins, Michael Langhans, sind diese 75 Erfolge eine klare Bestätigung der wertvollen Arbeit des Erzengel Vereins und gleichzeitig eine immense Motivation für die Zukunft: "Die positiven Veränderungen, die wir im Leben unserer Mitglieder und deren Familien bewirken konnten, sind unglaublich ermutigend. Diese 75 Erfolge des Erzengel Vereins seit 2022 zeigen, dass unser Engagement und das unserer Anwälte, Psychologen und Pädagogen einen echten Unterschied macht. Es ist unser Anreiz, uns weiterhin mit voller Kraft für die Belange einzelner Menschen einzusetzen und noch mehr positive Veränderungen zu ermöglichen." Drei Jahre kontinuierlicher Wachstum und Erfolg Seit seiner Gründung vor drei Jahren ist der Verein Erzengel über die Jahre hinweg stetig gewachsen und hat seinen Einfluss laufend verstärkt. Die beeindruckenden 75 Erfolge, die der Verein über den Zeitraum von drei Jahren hinweg verzeichnen konnte, sind ein klarer Hinweis darauf, dass er seine Vision von einem gerechteren Gesellschaftssystem erfolgreich umsetzt. Der Verein zieht Kraft aus der ausschließlich positiven Resonanz seiner Mitglieder, Unterstützer und der breiten Öffentlichkeit. Diese bemerkenswerten Erfolge sind ein Zeichen dafür, dass sich die kontinuierliche Arbeit des Vereins auszahlt und dass er seine Mission, sich für Gerechtigkeit und Gleichheit einzusetzen, konsequent verfolgt. Zusätzliche Informationen über den Verein und seine Arbeit sind auf der offiziellen Homepage des Vereins zu finden: www.erzengel.help Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Erzengel Verein

