Startseite Wer billig druckt, druckt doppelt: Berliner Druckerei warnt vor Aufkleber-Fallen Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-05-23 08:21. Billige Aufkleber wirken nur günstig - bis sie sich lösen, reißen oder verblassen. Typographus zeigt, worauf es wirklich ankommt. Jetzt mehr erfahren! Diese klare Ansage kommt nicht von ungefähr: Billige Aufkleber kosten Unternehmen oft doppelt - durch Schäden, Ärger und Imageverlust. Denn die die Berliner Aufkleberdruckerei Typographus kennt das Problem, das vielen Unternehmen teuer zu stehen kommt: minderwertige Aufkleber. Ob sich die Ecken lösen, das Material reißt oder die Schrift verblasst - billige Aufkleber sorgen nicht nur für Frust, sondern beschädigen oft auch das Image des Unternehmens. Typographus kennt die Fälle aus der Praxis:

"Viele Kunden landen bei uns, weil ihre Aufkleber nicht halten oder verblassen. Hätten sie sich vorher beraten lassen, wären diese Probleme nie entstanden", sagt Geschäftsführer Andreas Nies der seit über 20 Jahren in der Branche arbeitet. "Deshalb klären wir den Bedarf im Vorfeld genau und schicken auf Wunsch kostenlose Muster, damit der Kunde sicher sein kann: Der Aufkleber hält, was er verspricht." Er führt fort: "Wir ermitteln mit dem Kunden den genauen Bedarf. Bei Unklarheiten oder um auf Nummer sicher zu gehen, versenden wir kostenlose Muster, damit der Kunde den Aufkleber in seinem Anwendungskontext testen kann. Nur so stellen wir sicher, dass der Sticker ein Erfolg wird." Qualität spart Geld - und Nerven Gerade bei industriellen Anwendungen, im Maschinenbau oder im Lebensmittelbereich ist Verlass auf Material, Kleber und Haltbarkeit entscheidend. Doch was viele nicht wissen, dass beim Aufkleber drucken Vorsicht geboten ist: Ein scheinbar günstiger Online-Aufkleber kann durch schlechte Druckqualität, unpassende Folien oder falsche Klebstoffe schnell zum Risiko werden - für Produkte, Geräte und sogar Sicherheitskennzeichnungen. "Wir drucken täglich für Kunden, die Spezialanforderungen haben - ob UV-Belastung, Reinigung mit Chemie oder unebene Untergründe", so Andreas Nies. "Das geht nur mit Know-how, hochwertigen Folien und dem richtigen Kleber - nicht mit der billigsten Lösung."

Aufkleber-Fails vermeiden: 5 Tipps vom Experten, um Fehlkäufe zu vermeiden, hat Typographus eine Checkliste für Aufkleberdruck veröffentlicht. Sie zeigt, worauf es bei der Auswahl ankommt - von der Materialwahl über die Drucktechnik bis zur Anwendung. Die Checkliste gibt's kostenlos unter: www.typographus.de Vermeide Fehldrucke - und druck gleich richtig. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Typographus GmbH - Die Aufkleber Druckerei

Herr Andreas Nies

Nunsdorfer Ring 2-10

12277 Berlin

Deutschland fon ..: 03077207910

web ..: https://www.typographus.de

email : info@typographus.de Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden. Pressekontakt: Typographus GmbH - Die Aufkleber Druckerei

Herr Andreas Nies

Nunsdorfer Ring 2-10

12277 Berlin fon ..: 03077207910

web ..: https://www.typographus.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten