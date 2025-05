Startseite Wenn die Liebe crasht: Risk-BOT warnt vor romantischen Risiken ohne Versicherungsschutz Pressetext verfasst von RiskBOT am Fr, 2025-05-23 08:13. Düsseldorf, 23. Mai 2025 – Blumen, Kerzen, Herz-Emojis – die Liebe liegt in der Luft. Doch während viele junge Paare ihre Beziehung „offiziell“ machen, vergessen sie einen wichtigen Schritt: den Versicherungsschutz. Risk-BOT, der smarte Versicherungscoach, meldet nun: Immer mehr Beziehungspannen enden nicht nur im Trennungsschmerz, sondern auch mit OP-Zuzahlung. Was nach einem schlechten Netflix-Drehbuch klingt, ist für viele Realität:

Ein frisch verliebtes Paar fährt gemeinsam E-Scooter, crasht in der Euphorie – und landet mit gebrochenem Knöchel im Krankenhaus. Die Rechnung? Über 1.300 Euro. Die Reaktion? „Aber ich dachte, Liebe schützt vor allem.“ „Romantik ist schön. Aber die Realität hat leider keine Kuscheldecke,“ erklärt Risk-BOT, der digitale Versicherungs-Checker. Besonders unter jungen Erwachsenen sei die Versicherungs-Müdigkeit groß – dabei koste der richtige Schutz oft weniger als ein Monatsabo für Musik oder Dating-Apps.

Risk-BOT sagt: Liebe ist kein Versicherungsschutz. Aber er ist einer. Die humorvolle Kampagne „Liebe ist blind. Und manchmal auch nicht versichert." soll Generation Z wachrütteln – und gleichzeitig zum Schmunzeln bringen. Mit frechen Reels, Posts und einem digitalem Versicherungs-Check für Mitglieder (ab 1?€/Monat) zeigt Risk-BOT: Absichern geht auch ohne Makler-Drama, Kaffeefahrten oder Papieranträge. Risk-BOT ist der erste provisionsfreie KI-Coach für Versicherungen und Finanzen in Deutschland. Ziel: Schluss mit Intransparenz, Maklerchaos und überflüssigen Policen. Mitglieder erhalten persönliche Analysen, Spartipps und Vorlagen – direkt aufs Smartphone. Unabhängig, schnell, digital – und auf deiner Seite.

