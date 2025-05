Startseite Erdstrahlen abschirmen mit Harmony Disc Pressetext verfasst von helisegeln am Do, 2025-05-22 16:31. Erdstrahlen abschirmen mit der Harmony Disc: Ein Muss für empfindliche Hausbesitzer Das Problem der Erdstrahlen ist uralt und fasziniert Menschen seit Jahrtausenden. Schon die alten Ägypter legten großen Wert auf die genaue Vermessung ihrer Bauplätze, um sicherzustellen, dass rätselhafte Erdstrahlen ihre sakralen oder anderen Bauten nicht negativ beeinflussten. Die beeindruckenden Pyramiden sind ein Beispiel für diese Sorgfalt; sie wurden nach Norden und Süden ausgerichtet, um die Gesetze der Grundstrahlung zu beachten. Historische Perspektive und Skepsis der Schulmedizin Obwohl die Beachtung von Erdstrahlen eine lange Tradition hat, wird dieses Thema in der modernen Schulmedizin oft als unwissenschaftlich abgetan. Viele Ärzte ziehen Erdstrahlen und ihre möglichen Auswirkungen auf die Gesundheit gar nicht erst in Betracht. Dennoch berichten viele Menschen von unerklärlichen gesundheitlichen Beschwerden, die in direktem Zusammenhang mit ihrem Aufenthaltsort stehen könnten. Die Auswirkungen von Erdstrahlen auf den Menschen Menschen, die sensibel auf Reizzonen wie das Currygitter reagieren, erleben häufig eine breite Palette von Symptomen. Diese können von Nervosität und Gereiztheit bis hin zu anhaltender Müdigkeit und Schmerzen in den Gliedmaßen reichen. Betroffene wechseln oft unbewusst die Schlafposition oder fühlen sich nie richtig wohl in ihrem Zuhause. Interessanterweise tritt häufig eine deutliche Besserung ein, wenn sie sich an anderen Orten aufhalten, was darauf hindeutet, dass der Standort einen entscheidenden Einfluss hat. Auch bei Kindern kann man die Auswirkungen beobachten: Ein schreiendes Kleinkind, das in einem scheinbar verfluchten Winkel seines Kinderzimmers nicht zur Ruhe kommt, schläft oft friedlich, sobald es in einen weniger belasteten Bereich gelegt wird. Gesundheitliche Folgen einer langfristigen Erdstrahlenbelastung Wer jahrelang den Einflüssen von Erdstrahlen ausgesetzt ist, kann ernsthafte gesundheitliche Schäden erleiden. Die ständige Belastung wirkt wie ein inneres Gift auf den Körper, das den Zellhaushalt und den Bioplasmakörper aus dem Gleichgewicht bringt. Die Vitalität schwindet, da der Körper seine gesamte Energie auf die Abwehr der schädlichen Strahlung konzentrieren muss. Zu den typischen gesundheitlichen Problemen, die mit Erdstrahlen in Verbindung gebracht werden, gehören unter anderem: Knoten und Schmerzen in den Handgelenken

Lernschwächen

Radioaktive Belastung

Schulterschmerzen und andere Gliederschmerzen

Fehlbildungen bei Mensch und Tier

Schlafstörungen

Nächtliches Schreien und Bettnässen bei Kindern Die Liste der möglichen Symptome ist lang und vielfältig. Interessant ist ein Bericht eines Betroffenen, der jahrelang unter Schulterschmerzen litt, bis ein erfahrener holistischer Arzt feststellte, dass sein Arbeitsplatz auf einer Erdstrahlenquelle gelegen war. Nach der Entstörung verschwanden die Schmerzen fast vollständig, und eine geplante Operation wurde hinfällig. Die Problematik der ärztlichen Ignoranz gegenüber Erdstrahlen Da Haus- und Schulärzte Erdstrahlen in der Regel nicht in Betracht ziehen, bleiben viele Ursachen für Beschwerden im Dunkeln. Es ist erschreckend, wie viele unnötige Behandlungen und Operationen durchgeführt werden, weil Erdstrahlen als Ursache nicht erkannt werden. Erdstrahlen abschirmen: Die Lösung Um sich effektiv vor den schädlichen Auswirkungen von Erdstrahlen zu schützen, empfehlen wir die Verwendung der Harmony Disc. Dieses innovative Produkt wurde speziell entwickelt, um Erdstrahlen abzuschirmen und den erholsamen Schlaf und allgemeinen Wohlbefinden zu unterstützen. Die Harmony Disc hat sich in 85% der Fälle als äußerst effektiv erwiesen und kann viele der beschriebenen Beschwerden entweder vollständig beseitigen oder stark verbessern. Darüber hinaus hilft sie auch gegen die allgegenwärtige Belastung durch Elektrosmog, einer weiteren unsichtbaren Bedrohung für unsere Gesundheit. Schlussfolgerung Angesichts der potenziell gravierenden Auswirkungen von Erdstrahlen auf die Gesundheit sollten Hausbesitzer, die vermuten, dass sie von diesen Phänomenen betroffen sind, nicht zögern, geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Die Harmony Disc bietet eine einfache und effektive Möglichkeit, sich vor Erdstrahlen zu schützen und mehr Wohlbefinden in den eigenen vier Wänden zu erleben. Auf die Gesundheit! https://vital-energy.eu/produkt/harmony-disc/