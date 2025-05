Startseite Skeena Gold & Silver unterzeichnet Anschlussvereinbarung mit Coast Mountain Hydro und sichert Zugang zu sauberer, kosteneffizien Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-05-22 15:59. Vancouver, BC (22. Mai 2025) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, NYSE: SKE) - www.commodity-tv.com/play/skeena-gold-and-silver-developing-one-of-the-m... - ("Skeena Gold & Silver", "Skeena" oder das "Unternehmen") freut sich, ein unterzeichnetes Verbindungs- und Übertragungsabkommen (das "Abkommen") mit Coast Mountain Hydro Limited Partnership ("CMH") abzuschließen. Die Vereinbarung ermöglicht Skeena den Anschluss an die Übertragungsleitung von CMH für das zu 100 % unternehmenseigene Gold-Silber-Projekt Eskay Creek ("Eskay" oder das "Projekt"). CMH betreibt drei Laufwasserkraftwerke, darunter die Projekte Forrest Kerr, McLymont Creek und Volcano Creek Hydro, die Strom an die BC Hydro Northwest Transmission Line liefern. CMH befindet sich teilweise im Besitz der Tahltan Nation und versorgt die Tahltan-Gemeinden im Nordwest-Korridor von British Columbia mit sauberer, erneuerbarer Energie. Randy Reichert, President & Chief Executive Officer, kommentierte: "Die mit CMH unterzeichnete Vereinbarung ermöglicht einen Stromanschluss 17 km vom Projekt entfernt. Durch die Sicherstellung dieses Anschlusses entfällt die Notwendigkeit, eine eigene Übertragungsleitung und Infrastruktur für den Anschluss an das Netz von BC Hydro zu errichten, wodurch erhebliche Kapitalkosten eingespart werden. Im vergangenen Monat haben wir die ersten Anbindungen an die 287-Kilovolt-(kV)-Übertragungsleitung von CMH erfolgreich abgeschlossen. Dieser Anschluss ermöglicht es Skeena, von BC Hydro Industriestromtarife von etwa 0,06 CAD/kWh für das Projekt zu erhalten - ein äußerst wettbewerbsfähiger Tarif, der sowohl die Betriebskosten als auch die Emissionen im Vergleich zum weltweiten Standard der Bergbauindustrie senken wird. Diese Vereinbarung ist ein weiterer Schritt zur Verringerung des Projektrisikos und bringt uns der Sicherung einer sauberen, kostengünstigen Stromversorgung bei Eskay Creek einen Schritt näher." Die Anschlussvereinbarung und Übertragungsvereinbarung Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Skeena an die Übertragungsleitung von CMH angeschlossen, die mit dem Netz von BC Hydro verbunden ist. Dieser Anschluss ermöglicht es Skeena, den Strom für das Projekt direkt von BC Hydro zu beziehen, indem es eine Mautgebühr an CMH entrichtet. Als Teil der Projektplanung wird Skeena ein Umspannwerk mit einer Lebensdauer von 30 Jahren sowie Messgeräte zur Überwachung des Energieverbrauchs des Projekts errichten. Der Vertrag wird automatisch jedes Jahr erneuert und kann den Strombedarf des Projekts decken. Zeitplan für den Anschluss an das Stromnetz Im vergangenen Monat hat Skeena während einer geplanten Wartungsabschaltung der CMH-Anlagen die ersten Anschlüsse an die 287-kV-Übertragungsleitung bei Volcano Creek vorgenommen. Die Arbeiten an der Stromversorgungsinfrastruktur für das Projekt werden in den nächsten 12 Monaten fortgesetzt, wobei die Installation der Ringleitung und des Transformators im neuen Umspannwerk Eskay im Mai beginnen wird. Die Stromleitungen zum Standort werden noch in diesem Jahr in Betrieb genommen und sollen bis H2 2026 fertiggestellt werden. Über Skeena Skeena ist ein führendes Edelmetallentwicklungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des Gold-Silber-Projekts Eskay Creek konzentriert - eine ehemalige Produktionsmine im berühmten Goldenen Dreieck in British Columbia, Kanada. Eskay Creek wird eine der hochwertigsten und kostengünstigsten Tagebauminen für Edelmetalle der Welt sein, mit einer beträchtlichen Silber-Nebenproduktproduktion, die viele primäre Silberminen übertrifft. Skeena hat sich zu nachhaltigen Bergbaupraktiken und zur Maximierung des Potenzials seiner Mineralressourcen verpflichtet. In Partnerschaft mit der Tahltan Nation ist Skeena bestrebt, positive Beziehungen zu den indigenen Gemeinden zu pflegen und gleichzeitig langfristige Werte und nachhaltiges Wachstum für seine Stakeholder zu schaffen. Im Namen des Board of Directors von Skeena Gold & Silver, Walter Coles

Vorsichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Bestimmte Aussagen und Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die verwiesen wird, stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder unsere zukünftige Leistung. Die Verwendung von Wörtern wie "antizipiert", "glaubt", "schlägt vor", "erwägt", "generiert", "zielt ab", "ist projiziert", "ist geplant", "erwägt", "schätzt", "erwartet", "wird erwartet", "potenziell" und ähnlichen Ausdrücken oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "werden", "könnten" oder "würden", können zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen über die Notwendigkeit zusätzlicher Verbindungen zum BC Hydro-Netz, den zukünftigen Strompreis, die mit dem von BC Hydro zu beziehenden Strom verbundenen Emissionen, die Pläne zum Bau einer Unterstation, die Pläne zum Anschluss an das CMH-Übertragungssystem, die Angemessenheit des Abkommens zur Deckung des Strombedarfs des Projekts, den Zeitplan und den Abschluss der Installation der Ringleitung, des Transformators und der Stromleitungen zum Standort, die geplante Produktion, die Qualität der während der Produktion abgebauten Metalle und die Kosten während der Produktion. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf wesentlichen Faktoren und/oder Annahmen, zu denen unter anderem der Strombedarf von Eskay Creek, der aktuelle Strompreis, die Schätzung von Mineralressourcen und -reserven, die Realisierung von Ressourcen- und Reservenschätzungen, Metallpreise, Steuern, die Schätzung, der Zeitplan und der Umfang zukünftiger Explorations- und Erschließungsarbeiten, Kapital- und Betriebskosten, die Verfügbarkeit von Finanzierungen, der Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten und die hier und in der MD& A des Unternehmens dargelegten Annahmen gehören.A für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, der zuletzt eingereichten Zwischenbilanz und dem Jahresinformationsblatt ("AIF") des Unternehmens vom 31. März 2025. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Unternehmensleitung in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Umstände zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen dar und basieren notwendigerweise auf verschiedenen Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen als angemessen angesehen werden, jedoch keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können erheblich von den hier beschriebenen abweichen und unterliegen erheblichen betrieblichen, geschäftlichen, wirtschaftlichen und regulatorischen Risiken und Unsicherheiten. Zu den Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung auswirken können, zählen unter anderem: die inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten verbunden sind, einschließlich Genehmigungen und anderer behördlicher Genehmigungen; der zukünftige Industrietarif von BC Hydro und die Maut- und Wheeling-Gebühren von CMH; Änderungen der Pläne zur Erhöhung oder Verringerung der Elektrifizierung bei Eskay Creek; Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich Änderungen des Goldpreises und anderer Schlüsselvariablen; Änderungen der Minenpläne und andere Faktoren, einschließlich Unfälle, Geräteausfälle, schlechtes Wetter und andere Verzögerungen bei der Projektdurchführung , von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen; Umweltrisiken und unvorhergesehene Rekultivierungskosten sowie andere Risikofaktoren, die in der MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Jahr, in der zuletzt eingereichten Interim MD&A, im AIF vom 31. März 2025, im Short Form Base Shelf Prospectus des Unternehmens vom 19. März 2025 und in den anderen regelmäßigen Einreichungen des Unternehmens bei den Wertpapier- und Regulierungsbehörden in Kanada und den Vereinigten Staaten, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca oder auf EDGAR unter www.sec.gov . Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und/oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

