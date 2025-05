Startseite DCLI setzt auf mehr Flotteneffizienz und bestückt 100.000 seiner Fahrgestelle mit BlackBerry Radar Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-05-22 15:50. Größter Containerchassis-Anbieter der USA entscheidet sich für innovative Asset-Monitoring-Technologie WATERLOO, ON / ACCESS Newswire / 22. Mai 2025 / BlackBerry Limited (NYSE:BB)(TSX:BB) hat heute bekannt gegeben, dass Direct ChassisLink, Inc. (DCLI), der größte Anbieter von Containerchassis für die US-amerikanische Intermodalbranche, 100.000 Einheiten seines 53-Fuß-Chassis der Type DCL53 für den inländischen Verkehr mit BlackBerry® Radar® bestücken wird. Diese Maßnahme ist Teil einer großangelegten Initiative, mit der DCLI die Qualität, Zuverlässigkeit, Transparenz und betriebliche Effizienz seiner Flotte optimieren und neue Maßstäbe für die datengestützte Entscheidungsfindung in der Transportbranche setzen will. Die Einführung stellt eine Vertiefung der Technologiezusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen dar. DCLI hat bereits seit über fünf Jahren Radar-Geräte in einem Teil seiner Flotte im Einsatz. Nachdem sich das Unternehmen von der Zuverlässigkeit und Intelligenz der Geräte überzeugen konnte, wurde der Beschluss gefasst, die Anzahl der mit dieser Lösung ausgestatteten Fahrgestelle exponentiell zu erhöhen und Radar damit als Tier-1-Lieferanten anzuerkennen. Mit der Asset-Monitoring-Lösung von BlackBerry Radar erhält DCLI einen besseren Überblick über die betrieblichen Abläufe und kann so die Auslastung seiner Flotte optimieren und einen effizienteren Betrieb im Sinne seiner Kunden gewährleisten. Dank des kontinuierlichen Datenstroms, den Radar annähernd in Echtzeit bereitstellt, profitiert DCLI von einem präzisen Asset-Tracking, einer erweiterten Bestandseinsicht, standortbasierten Warnmeldungen und einer optimierten Effizienz in puncto Fahrereinsatz und Terminals. Integrierte Sensoren sorgen für schlankere Abrechnungsprozesse und verbessern die Flottenoptimierung; durch die Möglichkeit der Echtzeitüberwachung von Fahrgestellen können Verspätungen vermieden und die Logistikplanung verbessert werden. Mit der Einführung der Technologie bringt DCLI einmal mehr zum Ausdruck, dass ihm die Optimierung der Wartungstransparenz und der Reaktionszeiten ein Anliegen ist, um so eine höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit der Fuhrparks zu gewährleisten. Dazu zählt auch eine entsprechende Vorbereitung der Fahrgestelle auf erforderliche FMCSA-Inspektionen, eine optimierte Wartungsplanung sowie eine verbesserte Reaktionsfähigkeit für den Straßendienst - alles Maßnahmen, die dazu beitragen, Ausfallzeiten zu minimieren, die Einhaltung von Vorschriften zu ermöglichen und ein sichereres Betriebsumfeld für alle Beteiligten zu schaffen. In einer Zeit, in der die Transportbranche konstant mit Fahrermangel, steigenden Kosten und Lieferkettenunterbrechungen zu kämpfen hat, ist der Bedarf an einer besseren Asset-Transparenz mit optimierten Flottenmanagementlösungen größer denn je, erklärt Christopher Plaat, SVP und GM von BlackBerry Radar. Mit dem Einsatz von Radar setzt DCLI eine wichtige Maßnahme im Rahmen seiner Bemühungen um digitale Transformation. Es ist uns ein großes Bedürfnis zu zeigen, welche Fülle an datengestützten Erkenntnissen möglich ist, wenn man einen besseren Überblick über den Status seines Fahrgestells hat. Es ist uns ein Anliegen, unsere Plattform auf Grundlage der Anwendungsfälle und Rückmeldungen unserer Kunden laufend zu verbessern. Bei DCLI hat Qualität oberste Priorität, und mit dieser Initiative wollen wir zeigen, dass es uns ein Anliegen ist, unseren Kunden ein Höchstmaß an Wertschöpfung zu bieten, so Lee Newitt, Chief Executive Officer von DCLI. Die Ausstattung unserer gesamten DCL53-Chassisflotte mit GPS-Technologie zeugt von unseren unermüdlichen Bestrebungen, mit innovativen Lösungen und konkurrenzloser Flottenqualität unsere Führungsrolle im intermodalen Verkehr zu behaupten. BlackBerry Radar ist eine einfach zu installierende Lösung zur Überwachung von Fahrgestellen, Anhängern, Containern und Eisenbahnwaggons. Sie liefert über ein intuitives Dashboard annähernd in Echtzeit Informationen zum Standort, Ladungsstatus, Bewegungsstatus, Kilometerstand, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, zum Status der geöffneten/geschlossenen Türen, zum Aktivierungsstatus der Handbremse sowie zu Aufprallereignissen. BlackBerry Radar ist eine geräteunabhängige Plattform, die den Kunden einen einheitlichen Überblick über ihre Asset-Management-Bedürfnisse bietet. Alle Daten werden mit BlackBerry Radar sicher auf eine Cloud-Plattform übertragen und dort gespeichert, sodass die Privatsphäre der Benutzerdaten jederzeit gewahrt bleibt. Weitere Informationen über BlackBerry Radar finden Sie auf der Website www.blackberry.com/radar . Über BlackBerry BlackBerry (NYSE: BB)(TSX: BB) bietet Unternehmen und Regierungen die intelligente Software und Services, die die Welt um uns herum antreiben. Die hochleistungsfähige Basissoftware des Unternehmens mit Sitz in Waterloo, Ontario, ermöglicht es großen Automobilherstellern und Industriegiganten gleichermaßen, sich transformative Anwendungen zu erschließen, neue Ertragsströme zu generieren und innovative Geschäftsmodelle einzuführen, und all dies ohne Einbußen bei Sicherheit und Zuverlässigkeit. Mit einer tiefgehenden Verankerung im Bereich sichere Kommunikation bietet BlackBerry betriebliche Resilienz mit einem umfangreichen, extrem sicheren und umfassend zertifizierten Portfolio für mobile Bedrohungsabwehr, einsatzkritische Kommunikation und Critical-Events-Management. ©2025 BlackBerry Limited. Handelsmarken wie BLACKBERRY und EMBLEM Design, QNX und das QNX-Logo sind Marken bzw. eingetragene Marken von BlackBerry Limited. Die exklusiven Rechte an diesen Marken sind ausdrücklich vorbehalten. Alle anderen Handelsmarken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber. BlackBerry ist nicht verantwortlich für Produkte oder Dienste von Drittanbietern. Über Direct ChassisLink, Inc. (DCLI) DCLI ist der größte Anbieter von Containerchassis für den intermodalen Verkehr in den Vereinigten Staaten. Seit 2009, als das Unternehmen beim Ausstieg der Reedereien aus dem Chassis-Geschäft eine Vorreiterrolle einnahm, konnten wir durch Expansion, Übernahmen und Innovationen ein stetiges Wachstum erzielt. Wir besitzen, leasen und verwalten rund 137.000 Chassis für den Seeverkehr sowie 152.000 Chassis für den Inlandsverkehr an über 415 landesweiten Standorten im Nahbereich zu wichtigen Hafenanlagen, Depots und intermodalen Knotenpunkten. Seit unserer Gründung arbeiten wir mit Spediteuren, Seefrachtführern, Eigentümern von Nutzlasten und inländischen Verladern zusammen, um die Funktionsweise von Fahrgestellen innerhalb der intermodalen Transportkette zu verändern. Unser oberstes Ziel ist es, uns in der Branche als Chassis-Partner der Wahl zu positionieren. Dabei liegt unser Fokus auf den Kriterien Qualität der Ausrüstung, betriebliche Effizienz und erstklassiger Fahrerkomfort. Für nähere Informationen über DCLI besuchen Sie bitte unsere Website www.dcli.com . Medienkontakt BlackBerry:

BlackBerry Media Relations

+1 (519) 597-7273

mediarelations@BlackBerry.com DCLI Media Relations

Stacy Kirincic

AVP, Marketing

+1 (773) 793-0345

stacy.kirincic@dcli.com Mike O'Malley

SVP Government and Public Relations, Human Resources

+1 (904) 314-2152

