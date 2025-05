Startseite ArcX präsentiert den weltweit ersten Smart Ring für Sport und Fitness Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-05-22 15:00. Intuitive Steuerung für aktive Menschen und Outdoor-Aktivitäten. DEUTSCHLAND - MÜNCHEN (21. Mai 2025) - ArcX Technology, ein innovatives Sporttechnologie-Start-up mit Sitz in Großbritannien, stellt den ArcX Smart Ring vor - einen intelligenten Ring, der speziell für Sportler und aktive Menschen entwickelt wurde. Der ArcX ermöglicht eine freihändige Steuerung von Musik, Anrufen und anderen Funktionen, selbst während intensiver Aktivitäten und unter schwierigen Bedingungen. Ein revolutionäres Wearable für aktive Lebensstile

Der ArcX Smart Ring wurde entwickelt, um die Bedienung von Geräten während sportlicher Aktivitäten zu erleichtern. Durch die Platzierung auf dem Zeigefinger und die Steuerung mit dem Daumen können Nutzer Musik abspielen, Anrufe entgegennehmen oder SOS-Nachrichten senden, ohne ihr Training zu unterbrechen oder das Gerät aus der Tasche zu nehmen. Hauptmerkmale des ArcX Smart Rings Intuitive Steuerung: Der Ring verfügt über einen kleinen Joystick, der eine einfache Navigation durch Musik-Playlists, Anrufannahme und andere Funktionen ermöglicht, selbst mit Handschuhen oder nassen Händen. Vielseitige Anwendung: Neben der Verwendung als Ring kann der ArcX auch an Fahrradlenkern, Rudergriffen oder anderen Sportgeräten befestigt werden, um eine flexible Nutzung zu gewährleisten. Wasser- und stoßfest: Mit einer IP67-Zertifizierung ist der ArcX bis zu 1 Meter wasserdicht und stoßfest, was ihn ideal für verschiedene Outdoor-Aktivitäten macht. Lange Akkulaufzeit: Der integrierte Akku bietet eine Nutzungsdauer von bis zu 5 Tagen und eine Standby-Zeit von 20 Tagen, mit einer schnellen Ladezeit über USB. SOS-Funktion: Im Notfall kann der Nutzer durch einen einfachen Tastendruck einen Anruf tätigen und eine SMS mit dem aktuellen Standort senden. Design und Komfort

Der ArcX Smart Ring ist in verschiedenen Größen erhältlich und verfügt über austauschbare Silikonhüllen, die einen bequemen Sitz gewährleisten. Das leichte Design sorgt dafür, dass der Ring während des Trainings kaum spürbar ist. Kompatibilität und Konnektivität

Der Ring verbindet sich über Bluetooth LE mit Smartphones und anderen Geräten und ist mit gängigen Betriebssystemen kompatibel. Die Einrichtung erfolgt schnell und unkompliziert, sodass Nutzer sofort von den Vorteilen profitieren können. Vertrieb und Preis

Der ArcX Smart Ring in Deutschland, Österreich und der Schweiz ab sofort bei https://my-brand.shop sowie ab Juni im ausgewählten Sport- und Outdoor-Fachhandel erhältlich. _Unverbindliche Preisempfehlung: 69,95 EUR (inkl. MwSt.)_ Pressematerialien und Bilder

email : marketing@my-brand.shop Über ArcX

ArcX Technology ist ein britisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Wearables für den Sport- und Fitnessbereich spezialisiert hat. Mit dem Ziel, die Interaktion zwischen Mensch und Technologie zu verbessern, bietet ArcX Produkte, die Funktionalität, Komfort und Design vereinen. Über my-brand.shop

Die bizness enabler GmbH ist ein unabhängiges Distributions- und Vertriebsunternehmen für Premium- und Lifestylemarken und betreibt den Markenshop my-brand.shop. Mit jahrelanger Erfahrung als Importeur von Design- und Premiummarken, hat sich bizness enabler GmbH zu einem führenden Anbieter im Premiumsegment für Lifestyle- und Outdoor-Zubehör entwickelt. Als premiumfokussierter Anbieter bietet die bizness enabler GmbH über den Endkunden Markenshop https://my-brand.shop/ eine selektive Auswahl an bekannten und sehr hochwertigen Marken für Verbraucher an. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die optimale Verbindung von Design, Qualität und Technik gelegt.

