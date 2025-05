Startseite Pflegeanzeigen.com bringt Inklusion ins Netz: Ein Portal für alle Pflege?Bedarfe und ?Lebenslagen Pressetext verfasst von Pflegeanzeigen am Do, 2025-05-22 13:28. Dresden, 22.?Mai?2025 - Ob junge Menschen mit Behinderung, Pflegebedürftige nach Unfall oder Senioren – Pflegeanzeigen.com versteht Pflege vielfältig. Die neue Plattform listet Angebote von Fahrdiensten bis barrierefreiem Wohnraum, alle über eine barrierearme Oberfläche erreichbar. Durch die Filter „Jobs“, „Dienste“ und „Verschenken“ werden Hürden abgebaut und Teilhabe gestärkt. Warum Pflegeanzeigen.com? Ob häusliche Intensivpflege für Kinder, kurzfristige Verhinderungspflege für Demenzkranke, eine Physio­therapeutin für die Reha zuhause oder einfach ein gebrauchtes Pflegebett: Die Angebote sind bislang zersplittert—von Jobbörsen über Flohmarkt?Gruppen bis hin zu Schwarzem Brett im Krankenhaus. Angehörige verlieren wertvolle Zeit, wenn sie sich zwischen Telefonlisten, Formularen und Social?Media?Posts bewegen müssen. Pflegeanzeigen.com entstand genau aus dieser Alltagserfahrung heraus. „Wir wollten eine Lösung, bei der Suchende eine einzige Website aufrufen, ihren Standort angeben und anschließend alle relevanten Treffer im Umkreis angezeigt bekommen." Pflege von A bis Z Die Plattform deckt das gesamte Pflege­spektrum ab – von klassischen Altenpflege­jobs über medizinische Fachstellen bis hin zu barrierefreien Wohnungen oder kostenlosen Hilfsmitteln, die verschenkt werden. Nutzer entscheiden beim Einstellen einer Anzeige einfach, ob es sich um Jobs, Hilfsmittel, Dienste, Wohnen, Bedarf, Kurse, Fahrzeuge oder Verschenk?Angebote handelt. Diese Gliederung erleichtert das Auffinden passender Angebote, ohne Suchende mit Tabellen oder Fachchinesisch zu überfordern. So einfach funktioniert’s Kostenlos registrieren: Eine E?Mail?Adresse genügt, um ein Profil anzulegen. Standort angeben: Die integrierte Umkreissuche ermittelt per Geokoordinaten alle Anzeigen in der Nähe—ideal für dringende Anfragen. Inserat einstellen oder Angebot durchsuchen: Dank klarer Kategorien und Volltextsuche findet man innerhalb von Sekunden das Gesuchte. Direkt Kontakt aufnehmen: Interessenten können sich via anonymer Nachrichten­funktion melden; persönliche Kontaktdaten werden erst bei Einigung geteilt.

Dabei gelten selbstverständlich hohe Datenschutzstandards nach DSGVO. Drei Kernvorteile auf einen Blick Zeitersparnis – Statt sich durch zehn Websites zu klicken, vereint ein Portal sämtliche Pflege­anzeigen. Kostenkontrolle – Basisanzeigen sind dauerhaft kostenlos, somit fallen für dringend benötigte Hilfsmittel oder Jobgesuche keine Vermittlungs­gebühren an. Ganzheitlicher Ansatz – Alten?, Kranken?, Kinder?, Behinderten? und Palliativ­pflege finden ebenso Platz wie Haushaltshilfen, barrierefreies Wohnen oder Pflegeschulungen. Perspektive Pflegeanzeigen.com startet heute in der offenen Beta?Phase. In den kommenden Monaten wird auf Grundlage des Nutzerfeedbacks weiter optimiert. Bereits geplant sind eine Mehr­sprachen­funktion sowie barrierefreie Bedien­hilfen für seh­eingeschränkte Anwender. Interessierte Kooperations­partner aus Wohlfahrtsverbänden, Kommunen oder Weiterbildungseinrichtungen können sich über die Website melden. Jetzt mitmachen Pflegebedürftige, Angehörige, Fachkräfte, Dienstleister und Händler können ab sofort unter www.pflegeanzeigen.com kostenfrei Inserate einstellen oder nach Unterstützung suchen. Jede Anzeige hilft, die Versorgungslücke zu verkleinern – und bringt uns dem Ziel einer angemessenen Pflege für alle ein Stück näher.