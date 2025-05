Startseite Veganz Group und Jindilli Beverages bringen gedruckte Pflanzenmilch auf Basis der Mililk®-Technologie nach Nordamerika Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-05-22 11:47. Ludwigsfelde (IRW-Press/22.05.2025) - Oakbrook Terrace (USA) und Ludwigsfelde (Deutschland), den 22. Mai 2025 - Im Anschluss an die Ad-hoc-Mitteilung vom 14. Mai 2025 veröffentlicht die

Veganz Group AG (WKN: A3E5ED / Symbol: VEZ), ein führender Innovator im Bereich pflanzlicher Lebensmitteltechnologien, weitere Informationen zur Partnerschaft mit Jindilli Beverages Inc. ("Jindilli"). Die Veganz Group und Jindilli haben eine langfristige Rahmenvereinbarung für die Produktion, den Export und den Vertrieb ihrer innovativen Produkte auf Basis der Mililk®-Technologie unterzeichnet. Die Lieferungen in die USA und nach Kanada beginnen in den nächsten Wochen als White-Label-Produkt unter der Marke

milkadamia. Dazu zählen Hafer- und Mandel-Mililk® in 1-Liter-Packungen für den Einzelhandel und 5-Liter-Packungen für Kunden aus der Gastronomie. Die Produktion wird zunächst in Deutschland am Standort Ludwigsfelde erfolgen. 40 Zoll-Seefrachtcontainer werden an die US-Ostküste verschifft.

Ein Container fasst rund 300.000 Liter Mililk®-Produkte. Jindilli ist ein 2014 gegründetes, inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Oakbrook Terrace, Illinois, USA, das zur

Creata Unternehmensgruppe gehört. Jindilli ist in Nordamerika vor allem für seine Marke

milkadamia bekannt, unter der seit 11 Jahren pflanzliche Milchalternativen aus Macadamia-Nüssen verkauft werden. Die Produkte der Marke

milkadamia (

www.milkadamia.com) werden an Kunden in der Gastronomie wie beispielsweise McDonald's, Starbucks und Dunkin' Donuts geliefert. Außerdem sind sie in über 13.000 Einzelhandelsgeschäften in den USA erhältlich. Dazu gehören Costco, Whole Foods Market, Sprouts, Kroger, Albertsons,Target und der Online-Verkauf über Amazon. Jindilli ist Teil des australischen Unternehmens

Creata, einer globalen Agentur für Markenstrategie und -aktivierung, die sich darauf spezialisiert hat, durch spielerische Erlebnisse emotionale Verbindungen zwischen Marken und Menschen herzustellen. Mit über 50 Jahren Erfahrung entwickelt

Creata innovative Lösungen in den Bereichen Produktdesign, digitale Anwendungen, Promotions und Marktforschung. Zu den langjährigen Kunden von

Creata zählen weltweit agierende Marken wie McDonald's, Coca-Cola, Kellogg's und Nestlé. Seit mehr als 35 Jahren ist

Creata (

www.creata.com (

www.creata.com)

) exklusiver globaler Partner von McDonald's und hat das Happy Meal sowie viele innovative Konzepte wie die Monopoly-Promotions entwickelt und eingeführt. Die aktuelle Zolltarifpolitik der USA hat dazu geführt, dass beide Parteien im Rahmen der Vertragsverhandlungen sofort mit der Planung des Baus einer gemeinsamen Produktionsanlage auf Basis der innovativen Mililk®-Technologie begonnen haben, was vertraglich vereinbart wurde. Diese US-Anlage mit einer Produktionskapazität von 200.000 Litern pro Tag soll Anfang 2026 in Betrieb gehen und den nordamerikanischen Markt versorgen. Die Analysten von Persistance Market Research gehen davon aus, dass der nordamerikanische Markt für pflanzliche Milch - getrieben von Gesundheitstrends - von 19,5 Mrd. USD im Jahr 2024 auf 33,1 Mrd. USD im Jahr 2031 wachsen wird. Dies entspricht einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 7,8 Prozent pro Jahr (CAGR). Laut den Experten von STATISTA wird der Umsatz mit Milchersatzprodukten in Australien und Ozeanien im Jahr 2025 voraussichtlich 232,50 Millionen USD erreichen. Es wird erwartet, dass die Verkäufe mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR 2025-2029) von 11,42 Prozent ansteigen werden, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 358,38 Millionen USD bis 2029 führt. Die Vorbereitungen für diese Kooperation laufen bereits seit fast 12 Monaten. In dieser Zeit hat Jindilli die Mililk® Produkte unter seiner Marke

milkadamia auf vier großen Messen vorgestellt, was bei seinen Kunden auf großes Interesse stieß und eine hohe Nachfrage auslöste. Aufgrund dessen hat das Management von Veganz bereits den Start der Mililk®-Produktion unter der Marke

milkadamia im laufenden Quartal vorbereitet. Anja Brachmüller, COO von Veganz, sagte: "Das ist der nächste wichtige Schritt, um die volle Kapazität der aktuellen Anlagen zu erreichen. Am Standort Ludwigsfelde investieren wir auch in neue Maschinen sowie Automatisierung und prüfen bereits Möglichkeiten zur Kapazitätserweiterung sowie zur Optimierung der Produktionsprozesse. Der Fokus der Zusammenarbeit liegt zunächst auf den USA und Kanada. Der Markteintritt in Australien und Neuseeland wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen." Intelligente Innovation für den nordamerikanischen Markt Flat Pack Organic Hafermilch wäre die erste und einzige flach verpackte Milch in den USA, die Innovation und Nachhaltigkeit durch ein 2D-Druckverfahren kombiniert und Hafermilchblätter herstellt, die den Verpackungsabfall um 94 Prozent und das Gewicht um 85 Prozent reduzieren. Jede Packung enthält acht Blätter, die eine halbe Gallone cremiger Hafermilch ergeben. Damit haben die Verbraucher die Möglichkeit, ihre Hafermilch von Grund auf neu zuzubereiten, immer frisch und in individuellen Portionen. "Mit der geplanten Markteinführung unserer auf der Veganz-Technologie basierenden Flat-Pack-Linie definieren wir die Innovation in der Branche neu, indem wir den Verpackungsmüll und die Kohlenstoffemissionen erheblich reduzieren. Dies steht im Einklang mit unserem Engagement für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt", sagte Jim Richards, CEO von Jindilli. Jan Bredack, CEO von Veganz, erklärte: "Diese langfristige Zusammenarbeit mit einem starken und etablierten Vertriebspartner in den USA und der ANZ-Region markiert einen wichtigen Meilenstein für die internationale Expansion von Veganz und unterstreicht die enormen Vorteile unserer innovativen Mililk®-Technologie. Erste Ergebnisbeiträge aus dieser Kooperation erwarten wir bereits ab dem dritten Quartal 2025. Dies ist in unserer aktuellen Umsatzprognose nicht berücksichtigt. Der geplante Bau einer Produktionsstätte in den USA würde unser Wachstum deutlich beschleunigen." Quelle:

www.persistencemarketresearch.com/market-research/north-america-plant-ba... / www.statista.com/outlook/emo/food/dairy-products-eggs/milk-substitutes/a... Über milkadamia milkadamia hat seine Wurzeln in familiengeführten, regenerativen Farmen und bezieht seine Rohstoffe hauptsächlich aus Australien und Südafrika. Darüber hinaus erforscht Jindilli neue Wege, um sein Versprechen einer "Eintrittskarte in eine bessere Zukunft" mit neuen Produkten auf der Grundlage der innovativen Mililk®-Technologie von Veganz zu erfüllen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte

www.milkadamia.com . Über die Veganz Group AG Die im Jahre 2011 in Berlin gegründete Veganz Group ist ein innovativer Produzent von pflanzenbasierten Lebensmitteln. Zu den Veganz-Marken zählen auch Happy Cheeze, Mililk®, Peas on Earth und OrbiFarm. Ursprünglich als europäische vegane Supermarktkette gestartet, gelang es Veganz mit einer nachhaltigen Unternehmensphilosophie diesen neuen Wachstumsmarkt aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend in der deutschsprachigen Region zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Süßwaren, Snacks, Milch-, Käse- und Fleischalternativen. Die Produkte sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht nur im eigenen Online-Shop, sondern auch flächendeckend im Groß- und Einzelhandel verfügbar, u.a. bei Edeka, Rewe, Spar International, Rossmann, dm Deutschland und Transgourmet. Das Sortiment von Veganz wird sukzessive durch hochwertige und innovative Artikel optimiert, während parallel die nachhaltige Wertschöpfungskette kontinuierlich verbessert wird. Veganz wurde für seine sozialen und ökologischen Auswirkungen mit dem B Corp-Zertifikat ausgezeichnet, vergleicht die Umweltbilanz aller eigenen Produkte mit allen Lebensmitteln im deutschsprachigen Raum und setzt regelmäßig neue Benchmarks für eine nachhaltige Lebensmittelindustrie. Kontakt Veganz: Massimo Garau Chief Financial Officer Telefon: +49 (0)151 46569362 E-Mail: ir@veganz.de Website: www.veganz.de (

Aussender: Veganz Group AG

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Veganz Group AG

