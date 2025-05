Startseite Buch-Neuerscheinung: "LOOK - Der Guide zur perfekten Brille" Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-05-22 11:18. Stil, Wirkung, Persönlichkeit: "LOOK - Der Guide zur perfekten Brille" zeigt, wie Brillen zum Statement werden - mit Stilberatung, Optik-Know-how und praktischen Checklisten. "LOOK - Der Guide zur perfekten Brille" - Für alle, die mit ihrer Brille mehr als nur gut sehen wollen! Brillen sind nicht nur ein Mittel, um besser zu sehen, sondern auch das wichtigste Accessoire, um Ihre Persönlichkeit zu unterstreichen. Der neue Ratgeber "LOOK - Der Guide zur perfekten Brille" zeigt, wie Sie mit der passenden Brille Ihren Wirkungswunsch verstärken und Ihren individuellen Stil perfekt ergänzen. Seit 20. Dezember 2024 ist das Buch im Handel erhältlich. Geschrieben von zwei absoluten Expertinnen auf ihrem Gebiet: Eva Köck-Eripek, renommierte ORF-Imageberaterin und Certified Image Master, und Birgit Palasser, erfahrene Farb- und Stilberaterin. Der Guide bietet eine umfassende Einführung in die Welt der Brillenästhetik. Inhalt und Highlights: • Die perfekte Brille finden: Praktische Tests und Checklisten helfen Ihnen dabei, die ideale Brille für Ihre Gesichtsmerkmale, Ihren Stil und Ihre Persönlichkeit auszuwählen. • Mode & Styling-Tipps: Aktuelle Trends und inspirierende Beispiele zeigen, wie Sie Brillen bewusst einsetzen - ob im Beruf, beim Sport oder im Alltag. • Gesundheitliche Aspekte: Experten aus Medizin und Optik liefern wertvolle Tipps zur Förderung der Augengesundheit. • Weiterbildung: Eine Informationsquelle für Optiker*innen und Stilberater*innen, die dadurch ihre Beratungskompetenz erweitern Die Autorinnen: Eva Köck-Eripek ist europaweit die einzige Certified Image Master" und seit Jahren bekannt als Stil- und Imageberaterin des ORF. Sie hat jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Personal Branding und präsentiert ihre Expertise in diesem Buch. Vielen Lesern ist sie bereits durch ihr Buch _heute_ _-_ _schöner: Die besten Tricks und Tipps der TV-Styling-Expertin_ bekannt. Birgit Palasser begleitet Menschen durch ihre fundierte Farb- und Stilberatung dabei, ihre Persönlichkeit optimal auszudrücken. Ihre Leidenschaft für Ästhetik spiegelt sich in jeder Seite wider. Für wen ist dieses Buch geeignet? Das Buch richtet sich an: • Brillenträger*innen • Berufstätige Menschen, die ihre Wirkung im Business mit Brillen stärken wollen • Modebegeisterte, Optiker*innen wie auch Farb- und Stilberater*innen • Jede Altersgruppe, die mit einer Brille ihre Persönlichkeit unterstreichen will Das Buch im Überblick: Titel: LOOK - Der Guide zur perfekten Brille Format: Softcover, 19 x 23 cm, 190 Seiten ISBN: 978-3-9808678-4-9 Verkaufspreis: Deutschland: 26,75 EUR (inkl. 7% MwSt.), Österreich: 27,50 EUR (inkl. 10% MwSt.) Erscheinungstag: 3. Dezember 2024 Das Buch ist erhältlich im stationären Buchhandel, online bei Amazon sowie direkt über die Verlagswebseite: www.look.kaufen Für weitere Informationen oder Rezensionsexemplare wenden Sie sich gerne an uns. brain script® Verlag | DIKT GmbH verlag@brainscript.de Telefon: +49 89 8890 4635 Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: DIKT GmbH

? Kurzvorstellung - brain script Verlag Der brain script Verlag steht für Bücher mit Haltung, Klarheit und Wirkung. Im Fokus stehen Themen rund um Kommunikation, Medienkompetenz, Stil und persönliche Präsenz - fundiert, praxisnah und visuell stark aufbereitet. Mit dem Erfolgsbildband "München - 50 Jahre in Bildern" (www.muenchen50Jahre.de) hat der Verlag ein eindrucksvolles visuelles Zeitdokument vorgelegt, das die Geschichte der Stadt auf emotionale und ästhetisch hochwertige Weise erzählt. Das neueste Werk, **"LOOK - Der Guide zur perfekten Brille"**, bietet Leser*innen eine einzigartige Kombination aus Stilberatung, optischem Fachwissen und Persönlichkeit. Es richtet sich an alle, die ihre Brille nicht nur als Sehhilfe, sondern als Ausdruck ihrer Identität verstehen möchten. Mehr dazu unter brainscript.de/verlag. Der Verlag mit Sitz in München verfolgt das Ziel, Wissen verständlich und ansprechend zu vermitteln - für Menschen, die bewusst auftreten, gestalten und kommunizieren wollen. Pressekontakt: DIKT GmbH

