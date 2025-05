Startseite "Best of 2024" viermal für die Zahn-Matrizen der Dr. Walser Dental Pressetext verfasst von Dr. Walser Dental am Do, 2025-05-22 10:37. Die Walser Zahn-Matrizen mit dem Bestsellersortiment und alle neuen Walser Zahn-Matrizen Innovationen wurden beim Industriepreis 2024 in der Kategorie Medizintechnik gleich 4-mal mit dem Titel "Best of 2024" ausgezeichnet. 17 Jahre in Folge wurden nun die Walser Zahn-Matrizen, die Zahnärzte weltweit begeistert anwenden, beim Industriepreis ausgezeichnet. Bereits 2023 wurde das Bestsellersortiment der Dr. Walser Dental von einer unabhängigen Jury, bestehend aus 33 Professoren aus Deutschland und Österreich, Wissenschaftlern, Branchenvertretern und Fachjournalisten, zum "Best of 2023" gewählt.

Auch 2024 würdigte der Industriepreis das einzigartige und vielfach ausgezeichnete Zahn-Matrizensystem mit seinen vielen unschlagbaren Vorteilen. Mehr Informationen unter www.walser-dental.com Über die Dr. Walser Dental GmbH Die Dr. Walser Dental ist seit 1948 Hersteller von zahnärztlichen Instrumenten, die weltweit vertrieben werden. Seit Bestehen der Firma wurden zahlreiche Patente angemeldet. Getreu dem Motto „aus der Praxis für die Praxis“ werden praktische und wissenschaftliche Erfahrungen in die Herstellung aller zahnärztlichen Instrumente bis heute eingebracht. Mit einem Exportanteil von 75% liefert das Unternehmen seine Produkte weltweit 129 Länder. Anhang Größe zahn-matrizen-best-of-2024.png 37.94 KB Über Dr. Walser Dental Komplettes Benutzerprofil betrachten