Startseite Zieh Dich an und geh - der neue Popschlager von Harry Harrison Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-05-22 09:03. Wieder eine erstklassige Cover-Version Richtig flott, fetzig und poppig kommt Harry Harrison mit seinem neuen Lied daher. Es ist ein richtiger Dance-Pop-Schlager zum Abtanzen. Der Franke aus der Nähe von Nürnberg hat hier eine eigenständige Coverversion des Hits der Nockis aufgenommen. Das Original von Gottfried Würcher war schon flott, doch diese Version ist die ultimative Dance-Version. Vor zwei Jahren hatte Harry Harrison schon "Nun sag schon Adieu" von Hannes Schöner erfolgreich als Dance-Track veröffentlicht. Mit diesem Song will er an den Erfolg vor zwei Jahren anschließen. Harry Harrison stammt aus einer alten Schaustellerfamilie, die 5 Generationen zurück reicht. Wobei er selbst nicht mehr in dieser Zunft arbeitet. Bei seinen Live-Auftritten singt er nicht nur sein Schlager-Repertoire, sondern zeigt mit rockigen Songs, dass auch ein Rock'n'Roller in ihm steckt. Mit diesen unterschiedlichen Liedern macht er seine Shows zu einem bunten Vergnügen. Harry hat schon eine Menge Singles und Alben heraus gebracht und schafft es immer mit seinen Liedern sich in den oberen Plätzen der Hitparaden zu platzieren. Harry Harrison - Zieh Dich an und geh 3:411 Minuten

Musik: Christian Zierhofer, Herbert Moser

Text: Norbert Hammerschmidt

Label und Labelcode: Hitmix, LC 20178

ISRC-Nr.: DEZ522100615

Verlag: Wallensteiner Edmund Musikverlag, BMG Klanggold Oesterreich

VÖ-Datum: 23.05.2025

Copyright 2025: DTVmusic Promotion, mit freundlicher Genehmigung von Hitmix-Musik

