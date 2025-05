Startseite RBO-Studio: Die Eventlocation Hamburg Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-05-22 08:32. RBO Studio - deine Eventlocation im Herzen Hamburgs. Drei vielseitige Bereiche, urbanes Design & Top-Service für unvergessliche Events mit bis zu 190 Gästen. RBO Studio ist eine Eventlocation der Extraklasse, mit drei unterschiedlichen Bereichen an zwei Standorten, günstig gelegen im Herzen Hamburgs. Sie bietet den idealen Rahmen für besondere Anlässe, wie zum Beispiel Firmenevents, Familienfeiern, Hochzeiten, Tagungen, Messen, Konzerte und vieles mehr. Die Einrichtungen bieten eine einzigartige Atmosphäre im urbanen Stil kombiniert mit einem engagierten Team, das sich um jedes Detail kümmert. Die vielseitigen Flächen bieten Platz für bis zu 190 Personen und können individuell gestaltet werden. Hinter RBO Studio steckt ein tatkräftiges Team, das Kunden vom ersten Gespräch bis zur eigentlichen Veranstaltung hindurch kontinuierlich begleitet. Somit wird Kunden die Chance gegeben, ihre persönlichen Wünsche zu realisieren und die Events nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Das Team setzt vor allem auf Zuverlässigkeit, klare Absprachen und Timing. Jede Veranstaltung wird sorgfältig geplant, um nichts dem Zufall zu überlassen. Die Eventlocation in Hamburg verfügt über drei unterschiedliche Bereiche, nämlich das RBO-Studio mit dem Tabakzimmer in der Marckmannstraße und das RBO-Loft in der Gustav-Kunst-Straße.

Das RBO-Studio kann vielseitig verwendet werden, so dient der 160?m² große Raum als Eventfläche für Workshops, Feiern, Produkt Launches oder kann sogar für Filmproduktionen gemietet werden. Der Raum erfüllt jegliche professionelle Ansprüche und ist mit der richtigen Soundtechnik, Stromversorgung und Licht-Setup ausgestattet. Darüber hinaus sind ein Innenhof und eine Terrasse direkt an das RBO-Studio angeschlossen. Diese können entweder als entspannende Ruheoase oder für Outdoor-Events wie Buffets und Barbecues genutzt werden. Das Tabakzimmer überzeugt durch seine warme Atmosphäre und stilvolle Einrichtung. Es eignet sich ideal für Gespräche in kleiner Runde, vertrauliche Meetings und kreative Seminare. Zusätzlich verfügt das Tabakzimmer über eine integrierte Bar mit Kaffeeküche, die perfekt als Pausenort für zwischendurch verwendet werden kann. Das RBO-Loft erstreckt sich über zwei Etagen und besitzt eine großzügig gestaltete Showküche für kulinarische Veranstaltungen. Des Weiteren befindet sich auf der zweiten Etage eine lichtdurchflutete Lounge mit einem separaten Besprechungsraum. Im RBO-Studio finden Gäste nicht nur geschmackvoll eingerichtete Räumlichkeiten, sondern auch Service auf höchstem Niveau. Das Team kümmert sich bei Bedarf um das Catering, die technische Ausstattung und die Infrastruktur der Räumlichkeiten. Die Eventlocation weist vielfältige Partnerschaften mit Anbietern in Hamburg auf, die die kulinarischen Wünsche der Veranstalter umsetzen können. Außerdem hat RBO-Studio einen Rental Shop, in dem Bestuhlung und Dekorationen für unterschiedliche Events zur Vermietung selbst für externe Events bereitstehen. RBO-Studio ist der perfekte Ort für diverse Events, von privaten Feiern bis zu Musikveranstaltungen oder sogar Ausstellungen. Jedes Event wird maßgeschneidert, bis es den Anforderungen der Auftraggeber entspricht. Das Studio blickt auf mehr als 500 erfolgreich geplante Veranstaltungen zurück und ist seit mehr als 14 Jahren im Eventmanagement tätig. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ?RBO Events GmbH

Herr Jennifer Münnich

Marckmannstraße 32

20539 Hamburg

Deutschland fon ..: 040 88352327

web ..: https://www.rbostudio.com/

