Startseite Schulungskonzepte für Digitalisierung & digitale Skills Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-05-22 08:03. KI-Schulungen für Unternehmen, KI-Seminare und Digitalisierungs-Schulungen für Mittelständer - pörtner consulting ist der Schulungsanbieter mit dem DIGITAL BUSINESS NAVIGATOR Die digitale Transformation stellt mittelständische Unternehmen und Konzerne vor neue Herausforderungen. Pörtner Consulting bietet speziell entwickelte Schulungskonzepte für Digitalisierung und Seminarkonzepte für Digitalisierung, die individuell auf die Anforderungen der Unternehmen zugeschnitten sind. Ziel ist es, Mitarbeiter optimal auf den digitalen Wandel vorzubereiten und Unternehmen zukunftssicher aufzustellen. Maßgeschneiderte eLearning-Plattformen für Digitalisierungsthemen pörtner consulting entwickelt und implementiert passgenaue eLearning-Plattformen, die spezifische Digitalisierungsthemen adressieren. Ob Einführung neuer Technologien, Prozessoptimierungen oder Schulungen zu digitalen Kompetenzen - die Konzepte sind flexibel und können an die individuellen Bedürfnisse von mittelständischen Unternehmen und Konzernen angepasst werden. Das Unternehmen übernimmt dabei die komplette Beratung, Entwicklung und Durchführung der Schulungsmaßnahmen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Strategische Personalentwicklung im Kontext der digitalen Transformation Neben den Schulungskonzepten unterstützt pörtner consulting Personalabteilungen bei der Entwicklung eines strategischen Zielbilds für die Personalplanung, -entwicklung und -förderung. Gemeinsam mit den HR-Teams werden Maßnahmen definiert, um Fachkräfte optimal weiterzubilden und auf neue Herausforderungen vorzubereiten. Recruiting von Digital-Experten und Automatisierungstipps mit KI und Robotik Auf Wunsch übernimmt pörtner consulting auch das Recruiting von freiberuflichen Digital-Experten, um temporäre oder projektbasierte Anforderungen im Unternehmen zu erfüllen. Darüber hinaus gibt das Unternehmen praxisnahe Tipps und Hinweise zu Automationen mit KI und Robotik, die Effizienz und Produktivität in Unternehmen nachhaltig steigern können. Kontakt und weitere Informationen pörtner consulting steht Unternehmen als kompetenter Partner für alle Fragen rund um Schulungs- und Seminarkonzepte im digitalen Kontext zur Verfügung. Interessierte können sich per E-Mail seminare@poertner-consulting.de oder über die Website www.poertner-consulting.de über das Leistungsangebot informieren. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: pörtner consulting

email : ap@poertner-consulting.eu pörtner consulting ist eine führende Unternehmensberatung für Software-Auswahl, digitale Geschäftsprozesse und Strategieentwicklung. Mit langjähriger Erfahrung im Bereich EDI, PIM und Digital Transformation unterstützt pörtner consulting Unternehmen bei der optimalen Auswahl und Implementierung ihrer Softwarelösungen. Mit dem Bereich Seminare und Lehrgänge hat sich pörtner consulting in den letzten Jahren als einer der führenden Weiterbildungsanbieter im Digital Business Umfeld etabliert. Weitere Informationen sind auf der Website https://www.poertner-consulting.de verfügbar. Pressekontakt: pörtner consulting

