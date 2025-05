Startseite Neue Embedded-Computer und Panel-PCs für Maschinenbau und Industrie Pressetext verfasst von werockpr am Do, 2025-05-22 07:30. WEROCK, innovativer Hersteller industrieller Panel PCs, Embedded Computer und Displays, stellt mit dem Rocksmart RSX2000 und der Rocksmart RSC600 i5-Serie zwei neue Lösungen vor. Der Rocksmart RSX2000 ist ein leistungsstarker Embedded Computer für Maschinen, Nutzfahrzeuge und Robotik-Anwendungen, während die Rocksmart RSC600 i5-Serie als kompakter Panel PC mit Intel® Core™ i5 Prozessor besonders für Fertigungsautomatisierung und Prozesssteuerung geeignet ist. Mit dem Rocksmart RSX2000 stellt WEROCK erstmals einen Embedded Computer vor, der speziell für den Einsatz in Maschinen, Nutzfahrzeugen und Robotik-Anwendungen konzipiert ist. Das vollständig geschlossene IP67-Gehäuse mit verschraubten Anschlüssen und lüfterloser Bauweise schützt zuverlässig vor Staub, Wasser und Vibrationen. Dadurch eignet sich der Box-PC für den dauerhaften, wartungsfreien Betrieb unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen sowie für platzsparende Integrationen.

Im Inneren arbeitet ein Intel® Core™ i5 Prozessor der 13. Generation (Raptor Lake), der die nötige Rechenleistung für komplexe Aufgaben in der Fertigungsautomatisierung und Prozesssteuerung bereitstellt. Der Embedded Computer lässt sich von den Anschlüssen bis zur drahtlosen Kommunikation individuell an unterschiedliche Projektanforderungen anpassen. Damit lassen sich selbst spezialisierte Integrationen effizient umsetzen – auch bereits bei geringen Stückzahlen. Wer eine leistungsstarke All-in-One Industrie-PC-Lösung sucht, wird in der Rocksmart RSC600 i5 Serie fündig. Dieser ist ebenfalls mit einem Intel® Core™ i5 Prozessor der 13. Generation ausgestattet und bietet dadurch die Performance, die für rechenintensive Anwendungen wie komplexe HMI-Darstellungen erforderlich ist. Mit einer Einbautiefe von nur etwa 7 cm, einer IP65-zertifizierten Front und Touch-Displays in drei Größen bis zu 27 Zoll eignet sich die Rocksmart RSC600 i5 Serie für kompakte Einbauumgebungen – etwa in Fertigungsanlagen, Prüfständen oder interaktiven Kiosksystemen.

Dank passiver Kühlung und einem weiten Betriebstemperaturbereich arbeitet die Panel PCs zuverlässig in Anwendungen im Maschinenbau oder in der Gebäudetechnik – ganz ohne Lüfter oder externe Kühllösungen. Die vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten, von Displaygrößen über Gehäusevarianten bis hin zu Schnittstellen und Speicheroptionen, ermöglichen eine individuelle Integration in Bedienfelder oder Anlagengehäuse. Auch bei Projekten mit kleinen Stückzahlen ist eine individuelle Anpassung möglich. Markus Nicoleit, Geschäftsführer von WEROCK, erklärt zur Markteinführung des Rocksmart RSX2000 und der Rocksmart RSC600 i5 Serie: „Mit dem Rocksmart RSX2000 und der Rocksmart RSC600 i5 Serie stellen wir zwei herausragende Lösungen für die anspruchsvollsten industriellen Anwendungen vor. Der Rocksmart RSX2000, ein robuster Embedded Computer, garantiert höchste Zuverlässigkeit für Maschinen, Nutzfahrzeuge und Robotik, während die Rocksmart RSC600 i5 Serie als leistungsstarke, kompakte Panel PCs mit flexiblen Anpassungsoptionen und hoher Performance überzeugen.“ Nicoleit ergänzt: „Sowohl Embedded Computer als auch die industriellen Panel PCs wurden speziell entwickelt, um auch unter extremen Bedingungen effizient zu arbeiten und bieten unseren Kunden somit die ideale Basis für zukunftsfähige Lösungen im Maschinenbau.‘“ Eigenschaften des Rocksmart RSX2000

• Komplett geschlossenes IP67-Gehäuse – Schutz gegen Staub, Wasser und raue Umgebungen.

• Vibrationsresistent – Ideal für den Einsatz in Maschinen, Fahrzeugen und mobilen Anwendungen.

• Intel Core i5 Raptor Lake CPU – Hohe Rechenleistung für industrielle Anforderungen.

• Kompakte & lüfterlose Bauweise – Platzsparend und wartungsfrei.

• Industrietauglich konzipiert – Verschraubte Anschlüsse bieten extrem robuste Konnektivität

• Kompakter Rugged Industrie PC für Maschinen, Fahrzeuge etc.

• Leistungsstarker Intel® Core i5 Deca-Core CPU der 13. Generation

• Hohe Schock- und Vibrations-Resistenz nach MIL-STD-810G

• Isolierte Schnittstellen über Schraubanschlüsse für maximale Vibrationsfestigkeit und Schutz

• Hohe Anpassbarkeit für eine perfekte Projektintegration bei geringen Mindestabnahmemengen Eigenschaften des Rocksmart RSC600 i5

• Leistungsstarker Intel Core i5 Prozessor der 13. Generation

• Vollkommen passive Kühlung – kein Lüfter!

• Extrem flaches Gehäuse nur ca. 7 cm Einbautiefe

• Hohe Anpassbarkeit für eine perfekte Projektintegration bei geringen Mindestabnahmemengen

• Umfangreiche Touchscreen- und Displayoptionen

• Unterstützung von bis zu externen drei Displays

• 128 GB bis 1 TB M.2 NVMe Systemspeicher, 2. Festplatte SATA SSD bis 8 TB

• Bis zu 64 GB DDR5 RAM Arbeitsspeicher

• Herausragende Intel® Iris® Xe Grafik Der Rocksmart RSX2000, sowie der Rocksmart RSC600 i5 ist ab sofort bei der WEROCK Technologies GmbH und ihren Vertriebspartnern erhältlich. Weitere Informationen zum Rocksmart RSX2000 unter: https://www.werocktools.com/de/industriecomputer/embedded-box-pcs-de/roc...

Weitere Informationen zur Rocksmart RSC600 i5 Serie unter: https://www.werocktools.com/de/industriecomputer/industrie-panel-pcs/ Wie bei allen Produkten von WEROCK wird auch bei den Industrie-Panel-PCs und Embedded Computern der unvermeidbare CO?-Fußabdruck aus Produktion und Transport vollständig durch Klimaschutzprojekte nach dem Gold Standard kompensiert.