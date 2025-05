Startseite Neue Album von DITHO erscheint am Freitag,den 30.Mai 2025 Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-05-22 07:19. Für die Fans von DITHO gibt es erfreuliche Neuigkeiten Mit großer Freude dürfen wir mitteilen, dass das neue zweite Album vom Künstler DITHO am Freitag, den 30.Mai 2025 erscheint.

Der Titel seines neuen Album heißt " Zweite Runde ". Auf dem Album werden insgesamt 11 neue Songs erscheinen. Das Album ist in jedem online Musikstore wie zb. Spotify, Amazon Music, Apple Music, YouTube Music,Deezer usw. als Download und als Streaming erhältlich sein. Bereits am morgigen Freitag, den 23.Mai 2025 erscheinen 5 neue Songs. Da ist wieder für jeden etwas dabei. Link zum Künstleraccount von DITHO : https://open.spotify.com/intl-de/artist/7KoQU8KB6sWOApYdBJKBXU?si=wlSIE6... Weiterhin ist DITHO mit seinem aktuellen Song: " Sag Vater wie hält man die Welt an ? " auf Platz 5 der Mai Dance - Charts Hitparade. Mich macht das sehr Stolz erzählte uns DITHO am Telefon. Am Samstag ist wieder ein Auftritt in Schulzendorf. Dort tritt DITHO um 14:00 Uhr auf dem Marktplatz auf und wird 6 Song singen. Ein weiteres Musikvideo zum Song " Sag Vater wie hält man die Zeit an " ist gerade in der Planung und wird höchstwahrscheinlich noch im Juni 2025 gedreht und veröffentlichst. Konzertkarten für die Deutschland Tour wird es ab dem 01. Juni 2025 zu kaufen sein. Spätestens am Montag wird der komplette Tourplan feststehen. Webseite: www.ditho-music.com

Email: info@ditho-music.de Für Anfragen zu Interviews oder Bookings : booking@ditho-music.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: BPA Berliner Presseagentur

Herr Manuel Beermann

Heerstraße 612

13581 Berlin

Deutschland fon ..: 01637407457

web ..: http://www.bpa-berlinerpresseagentur.de

email : info@bpa-berlinerpresseagentur.de Presseagentur aus Berlin Pressekontakt: DITHO Music UG

Herr Dante Obradovic

Rathausgasse 17

13529 Berlin fon ..: 03020648861

web ..: http://www.ditho-music.com

