Startseite Crashkurs Lobbyarbeit: elfnullelf vermittelt praxisnah die wichtigsten Instrumente Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-05-22 07:13. Im Crashkurs Lobbyarbeit die wichtigsten Instrumenten kennen und anwenden lernen. Berlin, 21.05.2025 - Die Berliner Public Affairs-Beratung elfnullelf bietet mit dem "Crashkurs Lobbyarbeit" ein kompaktes Weiterbildungsformat für Fach- und Führungskräfte aus Unternehmen, Verbänden und Organisationen an. Der Workshop vermittelt in zwei jeweils 2,5-stündigen Blöcken die wichtigsten Grundlagen der politischen Kommunikation und Interessenvertretung für den Praxiseinsatz. Der Kurs richtet sich sowohl an Berufseinsteiger*innen als auch an erfahrene Kommunikationsprofis, die im Bereich politische Kommunikation etwas dazulernen möchten. In interaktiven Übungen werden zentrale Instrumente wie Stakeholder-Mapping, Politikmonitoring, SMART-Zieldefinition, politische PR und Digital Public Affairs vermittelt. Teilnehmende erhalten zudem Vorlagen und Materialien, die direkt im Berufsalltag einsetzbar sind. "Wir haben Inhalte und Lernziele dieses Workshops konsequent erweitert. Hier fließen unsere jahrelangen Erfahrungen ein. Der Crashkurs Lobbyarbeit entwickelt sich anhand unserer Erfahrungen aus der Beratungspraxis ständig weiter. Teilnehmende lernen, wie sie ihre Anliegen effektiv und zielgerichtet in den politischen Diskurs einbringen können", erklärt Fabian Haun, geschäftsführender Gesellschafter von elfnullelf. Udo Sonnenberg ergänzt: "Mit unserem Workshop sprechen wir insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen sowie Organisationen aus diesem Umfeld an. Ihnen das nötige Handwerkszeug zu vermitteln, das sie brauchen, um ihre Interessen professionell und transparent zu vertreten, ist unser Anspruch. Deshalb gehen unsere Berater*innen im Kurs soweit wie möglich auf Themenwünsche und Fragen der Teilnehmenden ein, damit sie garantiert etwas für ihren Arbeitsalltag mitnehmen." Der Crashkurs ist als Einzelcoaching oder Gruppenworkshop buchbar und kann sowohl online als auch vor Ort durchgeführt werden. Für die Online-Variante wird lediglich ein Computer mit Webcam, Headset und stabiler Internetverbindung benötigt. Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten finden Sie unter: https://shop.elfnullelf.de/crashkurs-lobbyarbeit/ Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: elfnullelf GmbH

Die elfnullelf - Beratungsgesellschaft für Strategie und politische Kommunikation mbh, kurz elfnullelf GmbH - ist eine innovative Public Affairs-Beratung. Für unsere Kunden entwickeln wir fortlaufend neue digitale Lösungen und Formate für eine erfolgreiche politische Kommunikation und Interessenvertretung. Wir fokussieren uns dabei insbesondere auf kleine und mittelständische Unternehmen und Organisationen (KMU). Wir sehen Public Affairs-Arbeit ("Lobbying") digital, transparent und innovativ: Nicht nur die Themen ändern sich, auch die Botschaften der Public Affairs müssen in innovativen Formaten umgesetzt und fortlaufend den kommunikativen Erfordernissen angepasst werden.

