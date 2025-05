Foran berichtet über den Baufortschritt bei McIlvenna Bay im 1. Quartal 2025

Vancouver, BC (30. April 2025) - Foran Mining Corporation (TSX: FOM) (OTCQX: FMCXF) ("Foran" oder das "Unternehmen" - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/foran-mining-corp/) freut sich, ein Update zum Stand der Bauarbeiten auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt McIlvenna Bay in Saskatchewan, Kanada, bereitzustellen. Im Quartal, das am 31. März 2025 endete, schritt das Projekt weiterhin stetig voran, wobei in den wichtigsten Entwicklungsbereichen bedeutende Fortschritte erzielt wurden. Alle Aktualisierungen beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2025, sofern nicht anders angegeben.

Das dritte Video in unserer Bauvideoserie ist jetzt hier verfügbar und konzentriert sich auf unsere laufende regionale Explorationsstrategie, die zukünftige Wachstumsinitiativen unterstützt.

Wichtigste Erfolge zum 31. März 2025:

- Die Sicherheit hat für das Unternehmen nach wie vor oberste Priorität. Die Häufigkeit von Arbeitsunfällen mit Ausfalltagen liegt seit Jahresbeginn (einschließlich Explorationsarbeiten) bei 1,4, und die Belegschaft besteht aus etwa 510 Mitarbeitern vor Ort.

- Der Baufortschritt erreichte insgesamt 32 %, wobei die wichtigsten Arbeiten an der Aufbereitungsanlage, der Minenentwicklung unter Tage, dem Aushub des Belüftungsschachtes, den Erdarbeiten für die elektrische Haupttransformatorstation, den Erdarbeiten für den Groberzbunker, der LKW-Werkstatt, dem Garagengebäude für Rettungszeuge, dem Lagerbereich für die Aufbereitungsrückstände, dem permanenten Verwaltungsgebäude und der Erweiterung des Camps durchgeführt wurden.

- Die kommerzielle Produktion bleibt im Plan für das erste Halbjahr 2026, im Einklang mit früheren Prognosen.

- Zu den wichtigsten baulichen Meilensteinen gehören der Abschluss der Installation des Primärstahls und der Ummantelung der SAG- und Kugelmühlen, der Beginn der Installation der Dachpaneele sowie Fortschritte bei den Fundamenten des Prozessgebäudes für den Sekundärstahl, die Wand- und Dachpaneele. Auch die Installation des Brückenkrans und die Fundamentarbeiten für die Flotationsanlagen wurden fortgesetzt.

- Die Detailplanung ist zu 92 % abgeschlossen, und laut einer Prognose sollen bis Ende April 2025 95 % erreicht werden.

- Die Entwicklungsarbeiten unter Tage beliefen sich im ersten Quartal 2025 auf insgesamt etwa 1.129 Meter, verglichen mit etwa 918 Metern im vierten Quartal 2024, einschließlich etwa 939 Metern seitlicher Erschließung und 190 Meter für die Zufahrtsrampe. Die Zufahrtsrampe erstreckt sich nun etwa 78 Meter über die 180-Meter-Sohle hinaus.

- Zu den weiteren Fortschritten zählen der Abschluss des Auffahrens der Batterieladebucht auf den 90- und 120-Meter-Sohlen und der Beginn der Erschließung des Erzes auf diesen Sohlen.

- Zum Quartalsende war eine übertägige Erzhalde von etwa 9.000 Tonnen aufgeschüttet worden.

Dan Myerson, Executive Chairman und CEO von Foran, kommentierte: Mit der Fertigstellung von einem Drittel des Projekts konzentriert sich Foran darauf, Kanadas nächste Kupfermine in einem sicheren und stabilen Gebiet zu errichten - zu einer Zeit, in der die weltweite Nachfrage nach wichtigen Mineralien zunimmt. Die Bauarbeiten bei McIlvenna Bay schritten im Laufe des Quartals stetig voran, mit bedeutenden Aktivitäten in den Bereichen Technik, Entwicklung unter Tage, Oberflächeninfrastruktur und Mobilisierung der Arbeitskräfte. In den Wintermonaten wurden weitere Fortschritte erzielt und sie ermöglichten es dem Unternehmen, mehrere wichtige Meilensteine bei den Bauarbeiten zu erreichen und die Dynamik in kritischen Bereichen aufrechtzuerhalten. Foran steuert methodisch auf die kommerzielle Produktion in der ersten Hälfte des Jahres 2026 zu und freut sich darauf, im Laufe des Jahres regelmäßig über den Fortschritt der Entwicklungsarbeiten zu berichten.

Zusammenfassung der Baufortschritte

Beschreibung Bisherige Fortschritte (Stand: 31. März 2025, sofern nicht anders angegeben)

Gesundheit und Sicherheit o Eine standortweite Unfallhäufigkeitsrate (Lost Time Incident Frequency Rate LTIFR) von 1,4 und eine

Gesamtunfallhäufigkeitsrate (TRIFR) von 4,5 nach über 440.075 geleisteten Arbeitsstunden seit

Jahresbeginn.

Baufortschritt und Zeitplan o Zum Quartalsende lag der Gesamtstand der Projektentwicklung bei etwa 32 %.

o Der Gesamtzeitplan entspricht den bisherigen Prognosen, wobei die kommerzielle Produktion für das erste

Halbjahr 2026 erwartet

wird.

o Rund 7.807 m3 Beton wurden seit Projektbeginn gegossen, davon rund 1.165 m3 im ersten Quartal 2025.

o Rund 1.217 Tonnen Stahl im ersten Quartal 2025 installiert.

o Die Bauarbeiten für die Aufbereitungsanlage, die LKW-Werkstätten, der Lagerbereich für die

Aufbereitungsrückstände, die Erzbunker an der Oberfläche und die Erweiterung des Camps werden

fortgesetzt.

Technik o Ungefähr 92 % der Detailplanung sind abgeschlossen.

o Laut Prognose werden Arbeiten bis Ende April 2025 zu 95 % abgeschlossen sein.

o Technische Planung der Camp-Erweiterung ist abgeschlossen.

Beschaffung o Das Beschaffungswesen verwaltet 204 Arbeitspakete, von denen bisher 188 vergeben wurden.

Entwicklungsarbeiten an der o Abschluss der primären Stahlbauinstallation und der Einhausung der SAG- und Kugelmühlen.

Oberfläche o Beginn der Montage von Dachpaneelen im Quartier.

(Anlage) o Erweiterte HVAC-Systeminstallation.

o Start der Montage von Flotationstanks.

o Installation des Brückenkrans und Betonguß für die Fundamente der Flotationsanlagen fortgesetzt.

o Fortgeschrittene Arbeiten am Fundament des Gebäudes der Aufbereitungsanlage, an den Wänden, am Stahlbau und an

den ersten

Bauverkleidungen.

Entwicklungsarbeiten unter Tage o Im 1. Quartal 2025 wurden ca. 1.129 m an untertägigen Entwicklungsarbeiten durchgeführt, gegenüber 918 m im

vierten Quartal

2024.

o Die Entwicklungsarbeiten während des Quartals umfassten etwa 939 m seitlichen Entwicklungsarbeiten und 190 m

Vortrieb der

Zufahrtsrampe.

o Die Zufahrtsrampe reicht jetzt etwa 78 m bis hinter dem Zugang zur 180-Meter-Sohle.

o Das Auffahren der Batterieladebucht auf den 90- und 120-Meter-Sohlen wurde abgeschlossen und die Erschließung

des Erzes auf diesen Sohlen

eingeleitet.

o Zum Quartalsende befanden sich ca. 9.000 Tonnen in einer Erzhalde an der Oberfläche.

Genehmigungen o Die wichtigsten Genehmigungen gehen mit dem Baufortschritt weiter ein.

Personalwesen o Zum Quartalsende waren etwa 510 Personen vor Ort, davon 116 Foran-Mitarbeiter und 394 Auftragnehmer.

Aufbereitungsanlage

Im ersten Quartal 2025 hat das Bauteam vor Ort den Mahlbereich mit den SAG- und Kugelmühlen vollständig eingefasst, wobei der Rest des primären Baustahlgerüsts für die Aufbereitungsanlage voraussichtlich bis Ende des zweiten Quartals 2025 fertiggestellt sein wird.

Technik und Beschaffung

Voraussichtliche Fertigstellung zu 95 % bis Ende April, wobei die Planung der Grubenwasseraufbereitungsanlage bis Juli fortgesetzt und die Automatisierung und Programmierung im Oktober 2025 abgeschlossen wird. Beschaffung und Fertigung sind weiterhin kritische Aktivitäten und schreiten planmäßig voran. Die Beschaffungsarbeiten sind bis zum 31. März 2025 zu etwa 94 % abgeschlossen.

Untertägige Entwicklungsarbeiten und Vorproduktionsbergbau

Im ersten Quartal hat das Unternehmen die Zufahrtsrampe um etwa 190 Meter vorangetrieben und 939 Meter an Sohlenentwicklungsarbeiten abgeschlossen, insgesamt also ca. 1.129 m bzw. 3.438 m seit Beginn des Projekts, einschließlich der während der fortgeschrittenen Explorationsphase und vor Beginn der Umsetzung der Aktivitäten gemäß dem Kapitalbudget der Phase 1 vorangetriebenen Meter. Im Laufe des Quartals schritt der Vortrieb der Zufahrtsrampe über die 180-Meter-Sohle hinaus voran, die die Sohle des ersten Produktionsabbaublocks darstellt, und lieferte gleichzeitig zusätzliche Entwicklungsstöße und erstes Erz, das per Lkw an die Oberfläche transportiert wurde. Ende März befanden sich ca. 9.000 t Erz an der Oberfläche. Die Untertagemannschaften sind immer noch auf Kurs, um vor dem Hochfahren der Aufbereitungsanlage eine Halde mit 272.000 Tonnen Erz anzulegen. Die Rekrutierung von Personal für den Abbau unter Tage und Wartungspersonal zur Unterstützung des Hochfahrens der Förderung war im ersten Quartal erfolgreich und wird auch im zweiten Quartal ein wichtiger Schwerpunkt sein.

Personalwesen

Am 31. März 2025 waren etwa 510 Personen vor Ort, davon 116 Foran-Mitarbeiter und 394 Auftragnehmer.

Zeitplan für die Konstruktion

Das Projekt liegt weiterhin im Zeitplan für die kommerzielle Produktion im ersten Halbjahr 2026, wobei es in den saisonal schwierigen Wintermonaten stetig vorankommt. Zu den wichtigsten Aktivitäten auf dem kritischen Pfad des Projekts gehören die Installation der Infrastruktur für die Zerkleinerung über Tage, die Fertigstellung der primären Stahlkonstruktion und der Verkleidung der Aufbereitungsanlage, der Bau der Pastenanlage, die Installation der Kupfer- und Zinkflotationskreisläufe sowie die Inbetriebnahme und das Hochfahren der kommerziellen Produktion.

Zeitplan für die Konstruktion

Unternehmens-Update

Das Unternehmen beabsichtigt, seinen Jahresabschluss und seinen Lagebericht (MD&A) für das am 31. März 2025 endende Quartal am oder um den 13. Mai 2025 zu veröffentlichen.

Lageplan - Blick nach Norden

Lageplan - Blick nach Westen

Aufbereitungsanlage

Aufbereitungsanlage - mit Fläche für Umspannstation unten

Abgeschlossene Camp-Erweiterung

Bau eines Teiches für die Wasserbewirtschaftung im Bereich des trocken aufgeschüttenen Bergematerials

Abraum-und Erzhalde

Lkw-Werkstatt und Wartungseinrichtungen

Garage für Feuerwehrfahrzeuge und Krankenwagen

Qualifizierte Person

Samuele Renelli, P. Eng., Vice President, Technical Services bei Foran, ist die qualifizierte Person für alle technischen Informationen in dieser Pressemitteilung und hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Über Foran Mining

Foran Mining ist ein Kupfer-Zink-Gold-Silber-Explorations- und Entwicklungsunternehmen, das sich für eine grünere Zukunft, die Stärkung der Gemeinden und die Schaffung von Kreislaufwirtschaften einsetzt, die Werte für alle unsere Stakeholder schaffen und gleichzeitig die Umwelt schützen. Das Projekt McIlvenna Bay befindet sich zur Gänze im dokumentierten traditionellen Territorium der Peter Ballantyne Cree Nation, umfasst die Infrastruktur und die Arbeiten im Zusammenhang mit den Entwicklungs- und fortgeschrittenen Explorationsaktivitäten des Unternehmens und beherbergt die Lagerstätte McIlvenna Bay und die Zone Tesla. Das Unternehmen besitzt auch die Lagerstätte Bigstone, eine Lagerstätte im Ressourcenentwicklungsstadium, die sich 25 km südwestlich der Liegenschaft McIlvenna Bay befindet.

Bei der Lagerstätte McIlvenna Bay handelt es sich um eine kupfer-, zink-, gold- und silberhaltige VHMS-Lagerstätte, die das Zentrum eines neuen Bergbaureviers in bilden soll, einem produktiven Bezirk, der bereits seit 100 Jahren produziert. Die Liegenschaft McIlvenna Bay liegt nur 65 km westlich von Flin Flon, Manitoba, und ist Teil des erstklassigen Flin-Flon-Grünsteingürtels, der sich von Snow Lake, Manitoba, über Flin Flon bis zu Forans Landflächen im östlichen Saskatchewan erstreckt - eine Entfernung von über 225 km.

Die Lagerstätte McIlvenna Bay ist die größte unerschlossene VHMS-Lagerstätte in der Region. Das Unternehmen reichte am 12. März 2025 seinen NI 43-101-konformen technischen Bericht 2025 über das Projekt McIlvenna Bay, Saskatchewan, Kanada (der technische Bericht 2025) ein, der eine Mineralressource für die Lagerstätte McIlvenna Bay mit geschätzten 38,6 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 2,02 % CuÄq in der Kategorie angedeutet und weiteren 4,5 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,71 % CuÄq in der Kategorie vermutet umreißt. Investoren wird empfohlen, den vollständigen Text des technischen Berichts 2025 zu lesen, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca unter dem Profil des Unternehmens verfügbar ist.

Die Hauptgeschäftsstelle des Unternehmens befindet sich in 409 Granville Street, Suite 904, Vancouver, BC, Canada, V6C 1T2. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der TSX unter dem Symbol FOM und an der OTCQX unter dem Symbol FMCXF zum Handel zugelassen.

