Startseite Quo vadis SEO im Zeitalter von GEO, AIO, Google Gemini oder ChatGPT? Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-05-21 21:03. Es braucht eine neue Art von Content für Blogs, Webseiten, Online-Shops und Landingpages im KI-Zeitalter. SEO und die Google-Suche bleiben relevant. Durch die KI hat sich nur der Contentfokus neu zentriert: Man muss den Content der Webseite bzw. des Onlineshops an die neuen Anforderungen anpassen. Auch früher hat nicht jeder Klick zum Kauf geführt, und spätestens seit dem Aufkommen des Knowledge Graph musste man damit rechnen, dass abseits von Erfahrungen, Tests, Vergleichen, Infosammlungen, lokalen Dienstleistersuchen und klaren Kaufabsichtserklärungen vieles ohne konkreten Webpräsenzbesuch ablaufen wird. Das Einzige, was man tun kann, ist zur besten Datenquelle für ein Thema zu werden. Hinzukommen laufende Offpage-Signale und die klassische SEO-Arbeit. Blogbetreiber, Webseiteninhaber und Online-Shops müssen jetzt massiv in Content (100% human made content) investieren, der ki-freundlich und transaktional-orientiert einer neuen Informationsdichte folgt, die den Anspruch stellt einen neuen Standard darzustellen. Dadurch wird klassischer Infocontent von damals wie z.B. "Wärmepumpen als Heizungsalternative" zu https://seo-textagentur.at/waermepumpe-kaufen-neubau-altbau Es gibt weniger Klicks durch KI, aber die verbleibenden Besuche sind dadurch umso wertvoller. Der KI-Shift erfordert eine völlig neue Art von SEO Content => transaktional-orientierter und ki-optimierter High Quality Content, der es schafft sämtliche Informationsaspekte einer Thematik nutzerfreundlich-verdichtet darzustellen. Ein neuer Abschnitt im Content-Game. Ich bin dafür vollkommen bereit, und setze das bereits aktiv bei unseren Kunden in der gesamten DACH-Region um. Das Ganze natürlich inkl. laufender Offpage-Arbeit aus eigenen Quellen und vorab abgestimmter Technik. NR. 1 SEO ÖSTERREICH - SENIOR SEO & TEXTER Mag. Wolfgang Jagsch Bakk. BEd. jagsch@wortschmied.eu / 0650 46 46 498 15 Jahre Erfahrung & KI-Spezial-Knowhow www.seo-textagentur.at - die bessere Alternative zur SEO Agentur! 100% real human seo - made with love in upper austria Fullservice SEO: Onpage, Offpage, Content, Technik, Google Ads (SEA) & Texte aller Art Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: TEXTER SEO Österreich

Herr Wolfgang Jagsch

Neubruchstr. 23

4060 Leonding

Österreich fon ..: 00436504646498

web ..: https://seo-textagentur.at/impressum-privacy/

email : jagsch@wortschmied.eu SENIOR SEO Spezialist & Copywriter Mag. Wolfgang Jagsch Bakk. BEd. strategisches SEO inkl. Content Entwicklung 15 Jahre Erfahrung & implizites Spezial-Knowhow +43 650 46 46 498 / jagsch@wortschmied.eu People First Content, EEAT SEO, SGE, Onpage, Offpage, Technik-Audit www.seo-textagentur.at - Nr. 1 SEO Textagentur in Österreich & Südtirol Pressekontakt: TEXTER SEO Österreich

Herr Wolfgang Jagsch

Neubruchstr. 23

4060 Leonding fon ..: 00436504646498

web ..: https://seo-textagentur.at/impressum-privacy/

email : jagsch@wortschmied.eu Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten