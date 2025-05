Startseite Vortrag Entgelttransparenzrichtlinie: Klarheit über bevorstehende Herausforderungen Pressetext verfasst von Gunther Wolf am Mi, 2025-05-21 12:22. Der renommierte Redner Gunther Wolf verschafft Unternehmensleitungen und Personalleitungen bei seinem aufschlussreichen Vortrag über die Entgelttransparenzrichtlinie und das Entgelttransparenzgesetz Klarheit über alle bevorstehenden Herausforderungen. Da Transparenz und Gerechtigkeit bei der Vergütung zunehmend in den Fokus rücken, bietet Wolf wertvolle Einblicke in die bevorstehenden gesetzlichen Änderungen und deren Auswirkungen auf die Unternehmen. Am 10. Mai 2023 verabschiedete die Europäische Union die Entgelttransparenzrichtlinie (Volltext Original), die bis spätestens zum 7. Juni 2026 in deutsches Recht umgesetzt werden muss. Diese Richtlinie fordert nicht nur einheitliche Vergütung, sondern auch umfassende Berichtspflichten für Arbeitgeber. "Unternehmensleitungen und Personalleitungen müssen dringend handeln, um die erforderlichen Anpassungen rechtzeitig umzusetzen", erklärt Wolf. "Wer sich erst damit befasst, wenn die ersten Klagen und Bußgeldbescheide drohen, muss innerhalb gesetzter Fristen und unter Zeitdruck mit Arbeitnehmern und Arbeitnehmervertretern verhandeln. Und dann wird es teuer." Fachkompetenz und Praxis-Erfahrung beim Vortrag über Entgelttransparenzrichtlinie Wolf, ein erfahrener Management-Berater und vielfacher Autor, hat in seiner Karriere zahlreiche Unternehmen dabei unterstützt, faire und transparente Vergütungssysteme zu etablieren. In seinem Vortrag Entgelttransparenzrichtlinie bzw. der Keynote über Entgelttransparenz und Entgelttransparenzgesetz beleuchtet er die Herausforderungen, die der neue Rechtsrahmen mit sich bringt und gibt praxisnahe Tipps zur Umsetzung. "Die Veränderungen sind drastisch und erfordern eine umgehende und gründliche Vorbereitung", warnt Wolf. Insbesondere die neuen Berichtspflichten stellen viele Unternehmen vor neue Herausforderungen. Auch die für die Festlegung der Vergütung relevanten Faktoren und die für die Entwicklung der Vergütung bedeutsamen Kriterien müssen dargelegt werden. Die Auskunftsrechte für die Mitarbeitenden und auch für Bewerbende wurden erweitert, die für Arbeitgeber hingegen beschnitten. Mitarbeitende können einfacher als bisher Schadenersatzansprüche gegenüber dem Arbeitgeber geltend machen, denn die Beweislast für die Einhaltung des Gleichheitsgrundsatzes hat sich zugunsten der Mitarbeitenden verändert. Vortrag Entgelttransparenzrichtlinie: Aus der Praxis, für die Praxis Die Nachfrage nach Wolf und den Vortrag über die Entgelttransparenzrichtlinie zeigt, dass das Thema Entgelttransparenz an Relevanz gewinnt. "Ich ermutige alle Unternehmens- und Personalleitungen, sich jetzt aktiv mit den neuen Regelungen auseinanderzusetzen, um rechtzeitig proaktive Maßnahmen zu ergreifen", fügt er hinzu. Als Speaker integriert er alle Wortmeldungen und Fragen geschickt in seinen Vortrag über Entgelttransparenz, Entgelttransparenzrichtlinie und Entgelttransparenzgesetz. Obgleich er auf diese Weise jeden seiner Vorträge durch das Aufgreifen der von den Teilnehmenden genannten Aspekte interessant, praxis- und umsetzungsbezogen gestaltet, bleibt der rote Faden jederzeit erhalten. Als Speaker gelingt es ihm regelmäßig, selbst solch komplexe Themen wie die Entgelttransparenzrichtlinie und das Entgelttransparenzgesetz unterhaltsam und vor allem sehr einprägsam zu vermitteln. Für Verbände, die ihre Mitgliedsunternehmen optimal auf die kommenden gesetzlichen Anforderungen vorbereiten möchten, ist der Impulsvortrag Entgelttransparenzrichtlinie eine wertvolle Gelegenheit. Kontaktieren Sie uns, um Wolf und den Vortrag über die Entgelttransparenzrichtlinie zu buchen. I.O. Group® Wolf®

Kompetenz Center Redner & Speaker

Engelsstraße 6 (Villa Engels)

D-42283 Wuppertal

Tel. +49 (0)202 277 5000

Email io@iogw.de Über Gunther Wolf Komplettes Benutzerprofil betrachten