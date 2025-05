Startseite CBA Aachen 2025 - Trends, Tools & Technologien für eine modulare IT-Systemlandschaft Pressetext verfasst von FIRPresse am Mi, 2025-05-21 10:53. Aachen, 20. Mai 2025. Am 25. Juni 2025 laden das Center Integrated Business Applications (CIBA) und das FIR an der RWTH Aachen zum CBA Aachen – Congress on Business Applications Aachen ein. Die Fachveranstaltung auf dem RWTH Aachen Campus richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus der produzierenden Industrie, insbesondere aus den Bereichen Produktion, IT und Digitalisierung. Im Mittelpunkt stehen moderne Business-Applications, modulare Systemlandschaften und praxisorientierte Lösungen für die digitale Transformation der Industrie. Mit Fachvorträgen, „Getting involved“-Workshops, Ausstellerpräsentationen und zahlreichen Networking-Gelegenheiten bringt der CBA Aachen Anbieter, Systemintegratoren und Anwender*innen integrierter Business-Applications zusammen. Ihnen bietet er ein zentrales Forum für Wissenstransfer und Networking zur Gestaltung modularer und zukunftsfähiger IT-Systemlandschaften mit ERP, MES, APS und IoT. Die Besucher*innen gewinnen: • Wissen dazu, wie integrierte Business-Applications die Effizienz, Flexibilität und Nachhaltigkeit der Auftragsabwicklung steigern,

• Einblicke in Best Practices und aktuelle Entwicklungen aus Industrie und Wissenschaft,

• Kenntnisse über innovative Lösungen und Trends, präsentiert von Partnern der Veranstaltung in Pitches und einem Ausstellerforum,

• neue Impulse und Kontakte im persönlichen Austausch mit Entscheider*innen und Expert*innen, u. a. im Rahmen einer Abendveranstaltung am Vortag des CBA Aachen. Für alle, die bereits vor dem CBA Aachen tiefer in zentrale Digitalisierungsthemen einsteigen möchten, bietet sich der bereits aus den vergangenen Jahren bekannte, vorgelagerte Praxistag am 24. Juni 2025 an. Er gibt Gelegenheit zu Deep Dives in anwendungsbezogene Lösungen und Herangehensweisen zu spezifischen Themenfeldern integrierter Business-Applications. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung zum CBA Aachen 2025 – Congress on Business Applications Aachen am 25. Juni 2025 sowie dem vorgelagerten Praxistag am 24. Juni 2025 finden Interessierte unter https://anmeldung.cba-aachen.de/. Weitere Informationen:

https://cba-aachen.de/ - CBA Aachen und Praxistag

https://anmeldung.cba-aachen.de/ - Veranstaltungsanmeldung

https://partner.cba-aachen.de/ - Partnervorstellung CBA Aachen 2025

https://2025-07.fir-pressemitteilungen.de/ - Pressemeldung inkl. Bildmaterial [2.063 Zeichen inkl. Leerzeichen, 20.05.2025] Exclusive-Partner

https://dualis-it.de/ - DUALIS GmbH IT Solution

https://nttdata-solutions.com/de/ - NTT DATA Business Solutions AG

https://proalpha.com/ - Proalpha Group

https://psi.de/ - PSI Software SE Über das FIR an der RWTH Aachen

Seit über 70 Jahren steht das FIR an der RWTH Aachen für die Steigerung der industriellen Wertschöpfung. Als Forschungsinstitut für Rationalisierung 1953 gegründet, ist das FIR heute führend in der digitalen Transformation der produzierenden Industrie.

Im Fokus steht die Transformation der industriellen Kernbereiche Produktion und Dienstleistung mit dem Ziel, die langfristige Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen zu stärken. Ein zentrales Element ist dabei die Wertsteigernde Kreislaufwirtschaft als Grundlage für profitables und nachhaltiges Wirtschaften. Zukunftsweisende Strategien für die produzierende Industrie zu entwickeln und die Potenziale bewährter und neuer Technologien zu erschließen, bilden dafür das Fundament.

Als Johannes-Rau-Forschungsinstitut unterstützt das FIR die Forschungsstrategie des Landes Nordrhein-Westfalen und beteiligt sich aktiv an den Landesclustern, um den Standort NRW und Deutschland zu stärken. Über das Center Integrated Business Applications

Das Center Integrated Business Applications (CIBA) unterstützt bei der Gestaltung und Weiterentwicklung einer integrierten IT-Systemlandschaft, um den Mehrwert produzierender Unternehmen nachhaltig zu steigern.

Für die Mitglieder ist das Center auf Anbieterseite strategischer Partner für Innovationen, neutrale Projektbegleitung und Marktpositionierung. Anwendern bietet das CIBA Unterstützung bei der Durchführung sowie kontinuierliches Coaching in Auswahl-, Harmonisierungs- und Einführungsprojekten. Als neutraler Partner sowohl für Business-Software-Anwender als auch für -Anbieter und -Integratoren erschließt und sichert das Center so nachhaltig die zukünftige Wertschöpfung für alle am Integrationsprozess beteiligten Unternehmen. In der einzigartigen Infrastruktur einer realen Produktion erleben die Mitglieder Demonstratoren und Use-Cases, verstehen echte Anwendungen und entwickeln und verproben eigene Ideen und Prototypen. Pressekontakt für das FIR:

FIR e. V. an der RWTH Aachen

Campus-Boulevard 55

52074 Aachen

E-Mail: presse@fir.rwth-aachen.de Birgit Merx, M.A.

Tel.: +49 177 5790427 Dipl.-Betriebswirtin (FH) Marion Riemer

Tel.: +49 170 8025837

